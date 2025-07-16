Türkiye'den Felemenkçe ve Almanca hizmet ihraç edecek

Nurdoğan A. ERGÜN

Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusu, yüksek teknoloji adaptasyonu ve stratejik konumuyla şirket için vazgeçilmez bir pazar olduğunu söyleyen Civil, “Türkiye’nin stratejik konumu nedeniyle yabancı dil bilen yetkin insan kaynağı potansiyeli, yalnızca yerel pazarda değil, hizmet ihracatını artırma noktasında motivasyonumuzu güçlendiriyor. Gelecek dönemde başta Almanca, İngilizce, Flemenkçe olmak üzere birçok dilde hizmet ihracatında büyüyeceğiz” dedi.

Güneydoğu’da yeni lokasyon açılacak

Türkiye’nin 81 ilinde saha hizmetlerine devam ettiklerini söyleyen Civil, “Türkiye oldukça dinamik, donanımlı ve hızlı öğrenen bir iş gücü ve yetenek havuzuna sahip. Yerel istihdam çok değerli. Türkiye’nin genç nüfusa sahip olması ülkemizi farklılaştıran en önemli faktör. Elektronik, finans, telekomünikasyon, e-ticaret, havacılık, otomotiv, perakende gibi sektöründe lider markalarımıza yapay zeka teknolojileri sunarken bu süreçleri kurgulayacak, yönetecek insan kaynağı alımını desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yerel istihdamı destekleme ve büyüme hedefleri doğrultusunda yeni bir lokasyon açacaklarının müjdesini veren Civil, “Mevcut lokasyonlarımızda büyümeye devam ederken, 2026 yılı ikinci çeyreğe kadar Güneydoğu Anadolu bölgesinde ‘yeni lokasyon’ açacağımızın müjdesini verebiliriz” dedi. Civil, bu yatırımın, şirketin Türkiye’nin potansiyeline olan inancının somut bir göstergesi olduğu da belirtti.

Gündemde elektronik para kuruluşları da var

Türkiye’de teknoloji altyapısı, veri analitiği ve güvenliği, yapay zekâ destekli çözümler ve yetenek geliştirme alanlarına odaklandıklarını anlatan Civil, şöyle devam etti: “Özellikle sürdürülebilir hizmet merkezleri kurmak önceliklerimiz arasında. Geleceğin iş modellerinin esneklik, veri odaklı karar alma ve müşteri deneyiminde yüksek kişiselleştirme üzerine kurulacağını öngörüyoruz. İnsan ve yapay zekânın iş birliği, operasyonel verimliliği artırırken, müşterilere daha anlamlı ve etkili deneyimler sunmanın temel anahtarı olacak.

Ayrıca sürdürülebilirlik ve kapsayıcılığın iş stratejilerinin merkezinde yer alacağına; teknoloji yatırımlarımızın da bu değerlerle uyumlu bir şekilde şekillendiğine inanıyoruz.” Concentrix’in bir hizmet sağlayıcıdan öte, kendi teknolojisini üreten bir teknoloji şirketi olarak konumlandığını söyleyen Ulaş Civil, bu vizyonun merkezinde ise yapay zekâ, otomasyon ve veri analitiğinin yer aldığını belirtti. Civil, “Gelecek dönemde elektronik para kuruluşları, sağlık teknolojileri ve finansal hizmetler gibi yeni sektörlere odaklanacaklarını belirten Concentrix, Türkiye’deki büyümesini hem teknoloji yatırımları hem de yeni istihdam olanaklarıyla sürdürmeyi hedefliyor” dedi