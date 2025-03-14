Türkiye’nin 14 yıllık gaz ihtiyacı kayadan çıkarılacak
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) TransAtlantic Petroleum ve Continental Resources ile imzaladığı anlaşmayla Diyarbakır Havzası’ndaki konvansiyonel olmayan petrol ve gaz kaynakları geliştirilecek. Böylece Türkiye’nin 14 yıl ihtiyacını karşılayacak 651,3 milyar metreküp kaya gazı ve 4,7 milyar varil kaya petrolünün gün yüzüne çıkarılması için tarihi bir adım atılmış olacak.
Nagihan KALSIN
Türkiye, ABD ile imzaladığı Ortak Girişim Anlaşması çerçevesinde Diyarbakır Havzası’ndaki konvansiyonel olmayan petrol ve gaz kaynaklarını geliştirecek. Dünyanın en büyük kaya gazı ve kaya petrolü üreticisi olan ABD, işbirliği çerçevesinde Türkiye’ye teknik bilgi transferi de sağlayacak. Küresel enerji sektörünün kalbinin attığı ABD’deki CAREWeek 2025’te önemli bir anlaşma imzalandı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) TransAtlantic Petroleum ve Continental Resources ile imzaladığı anlaşmayla Diyarbakır Havzası’ndaki konvansiyonel olmayan petrol ve gaz kaynakları geliştirilecek. Böylece Türkiye’nin 14 yıl ihtiyacını karşılayacak 651,3 milyar metreküp kaya gazı ve 4,7 milyar varil kaya petrolünün gün yüzüne çıkarılması için tarihi bir adım atılmış olacak.
“Petrol aramacılığında yeni dönem”
Anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Milli şirketimiz TPAO, ABD’nin en büyük petrol üreticilerinden Continental Resources ve 17 yıldır ülkemizde faaliyet gösteren TransAtlantic Petroleum ile Diyarbakır Havzası’ndaki konvansiyonel olmayan petrol ve gaz kaynaklarımızın geliştirilmesi için Ortak Girişim Anlaşması imzaladı.
En güncel çevresel ve teknolojik uygulamalarla yürütülecek projede, yerli iş gücünün eğitimi ve teknik bilgi transferi de sağlanacak. Bu iş birliği, Türkiye’nin petrol ve gaz kaynaklarını ekonomimize kazandırma hedefimize büyük katkı sağlayacak. Türkiye’de petrol aramacılığında yeni bir dönemi açan bu anlaşmanın tüm taraflar için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Öner: 350 milyar dolarlık kaya gazı var
Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, ABD Jeoloji Araştırmaları Merkezi’nin yaptığı çalışmalara göre Türkiye’de Güneydoğu Anadolu ve Trakya bölgelerinde teknik olarak çıkarılabilir toplam 651,3 milyar metreküp kaya gazı ve 4,7 milyar varil kaya petrolünün bulunduğunun tahmin edildiğini kaydetti.
2010’larda söz konusu potansiyelin ekonomiye kazandırılması için çeşitli yabancı firmalarla arama ve sondaj faaliyetleri yürütüldüğünü ancak Diyarbakır’da henüz üretime başlanmadığını ifade eden Öner, “Son yıllarda TPAO Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 5 ve Trakya’da da 10 kuyuda kaya gazı ve kaya petrolü çalışmaları yürütmüştür. Diyarbakır’da 3 kuyuda sondaj tamamlanırken, 2 kuyuda ise sürmektedir. Hedef bahse konu 651,3 milyar metreküplük doğal gazın mümkün olan en yüksek düzeyde üretime alınmasıdır. Bugün bu gazın maddi değeri 350 milyar dolardır” diye konuştu.
Türkiye'nin yüzde 30'unu Sakarya karşılayacak
"Büyük bir yatırım duyuracağız"
Alparslan Bayraktar, karbon dışı kaynaklarla elektrik üretimine de odaklandıklarına dikkati çekti. Bu kapsamda 2 gigavatlık kapasite tahsis ettiklerini bildiren Bayraktar, yakın zamanda uluslararası bir şirketin Türkiye'de güneş enerjisi projesine yatırımını duyuracaklarını ifade etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, S&P Global tarafından ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen CERAWeek konferansında, Türkiye'de enerji talebinin arttığını, bu nedenle petrol, doğal gaz ve elektrik üretimine daha fazla yatırım yapıldığını söyledi. Bayraktar, yenilenebilir enerji kullanımını da artırmaya odaklandıklarını vurgulayarak, küçük modüler reaktörler (SMR) konusunda gelecek birkaç yılda büyük ilerleme kaydedileceğini dile getirdi.
“Suriye ve Irak’a gaz verebiliriz”
Sakarya gaz sahasından günlük yaklaşık 7,5 milyon metreküp gaz çıkarıldığına değinen Bayraktar, "Bunu önümüzdeki ay 9,5 milyon metreküpe, 2026'da 20 milyon metreküpe çıkaracağız. Bu da bizim iç ihtiyacımızın yüzde 15'inin Sakarya gazından gelmesini sağlayacak. 2030'a doğru gaz ihtiyacımızın yüzde 30'u Sakarya'dan gelecek" dedi.
Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alanında yapılan yatırımlara ilişkin de bilgi veren Bayraktar, bu alandaki altyapı yatırımlarının ihtiyaç fazlası gazı başta güneydoğu Avrupa olmak üzere komşu pazarlara ihraç etmeye imkan vereceğini anlattı. Bakan Bayraktar, "Şu anda Suriye'nin ve Irak'ın da gaza ihtiyacı var, dolayısıyla altyapımız aracılığıyla bu komşu ülkelere gaz tedarik edebiliriz" şeklinde konuştu.
Kaya gazı nasıl çıkarılır?
(TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, kaya gazı ve kaya petrolünün çıkarılma yöntemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ömer ise şunları kaydetti:
“Petrol ve doğalgaz, oluştuğu ana kayadan ayrılarak farklı kayaçlar içerisine yerleşirken, bu yer değişimi sırasında petrol veya doğalgazın bir bölümü ana kayada kalıyor. İşte ana kayayı terk etmeyen ve kayacın gözeneklerinde kalan doğalgazdan oluşan gaza kaya gazı, petrole kaya petrolü deniliyor. Örneğin kayaç denilen formasyonların içinde sıkışmış olan bu gaz, hidrolik çatlatma adı verilen işlemle kaya katmanlarının içinde kırılmalar üretilerek açığa çıkarılıyor.
Bu çatlatmalarda su basıncı kullanılıyor. Kaya gazı, 4-5 bin metre derinlikteki kaya katmanlarının arasına sıkışmış gaz anlamına gelirken, Türkiye bugün ABD ile imzalanan anlaşma çerçevesinde bu gazı çıkarabilecek kabiliyete kavuşacaktır. Gazın açığa çıkması için istenilen derinliğe inildikten sonra kaya katmanları içinde yatay kırılmalar yapılarak, yüzeye katkı maddeli basınçlı su enjekte edilerek bu gaz çıkarılabiliyor. Ancak kaya gazı sondajı, klasik petrol ve doğalgaz aramaya göre daha kolay olmasına rağmen yüzde 50 daha maliyetli.”