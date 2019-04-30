“Türkiye’nin 2018'de boya ihracatı 529.6 milyon dolar”

30 Nisan 2019

Kimya sanayisinin alt sektörlerinden boya ve hammaddeleri sektörünün, kimya sanayisi ihracatının yüzde 7’sini oluşturduğunu belirten İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Boya ve hammaddeleri sektöri, üretiminin yaklaşık yüzde 10’unu ihracata kanalize ediyor” dedi.

Boya ve boya hammaddeleri ihracatı rakamlarına baktığımızda son beş yılda ihracatın arttığını anlatan Pelister, “2014 yılında toplam ihracat rakamı 995 milyon 693 bin dolar iken, 2017 yılında 1 milyar 20 milyon 323 bin dolara ulaştı. Türkiye’nin 2018 yılında boya ihracatı bir önceki yıla göre değer bazında yüzde 15.42 artış göstererek 529.6 milyon dolar oldu” diye konuştu.

“Hammadde ihracatı, yüzde 14 artarak 1.163 milyon dolar”

Boya hammaddelerinde 2018 yılında miktar olarak yüzde 9.3, değer olarak da yüzde 13’lük artış kaydedildiği bilgisini veren Pelister, şöyle devam etti: “Boya ve hammaddeleri ihracat toplamı 2018 yılında 2017 yılına göre değerde yüzde 14 artarak 1 milyar 163 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun yanında Türkiye’nin 2018 yılında en çok boya ihracatı yaptığı ilk üç ülke; Irak, Özbekistan ve Çin oldu. İlk 10’daki ülkeler arasında ise Çin’i takiben sırasıyla İran, Azerbaycan, Mısır, Gürcistan, Rusya, Brezilya ve Ukrayna yer aldı. Doğu Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika ülkelerine yakınlığı nedeniyle, Türkiye bu ülkelere yönelik ihracat için önemli bir merkez olma özelliğine sahip.”

“Boya sektörüne yönelik de bir Ur-Ge projesi yürütüyoruz”

İKMİB olarak, kimya sanayisi içinde yer alan tüm alt sektörlere yönelik özel faaliyetler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Pelister, “Boya sektörüne yönelik de bir Ur-Ge projesi yürütüyoruz. Ayrıca, ticaret heyetleri ve eğitimler organize ediyoruz. Bununla birlikte boya sektörü komitesi ile sektöre yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.