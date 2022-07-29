Türkiye’nin 5G yolculuğu İstanbul Havalimanı’nda başladı

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Havalimanı’nda yüksek hızda veri sağlayan 5G teknolojisinin ilk testi yapılan törenle gerçekleştirildi. İstanbul Havalimanı gidiş katındaki törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan yardımcısı Ömer Fatih Sayan, İGA İstanbul Havalimanı yönetim kurulu üyesi Mehmet Kalyoncu, Turkcell CEO’su Murat Erkan, Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Vodafone CEO’su Engin Aksoy ve diğer ilgililer katıldı.

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’nda belirlenen bölgelerde 5G kapsaması ve altyapısı operatörlerce sağlanmış abonelere 5G sinyali verilmesi için gerekli ön hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Operatörlerin 5G uygulamaları ve uygulama alanlarındaki gecikme, hız gibi avantajlarının gözlemlenebileceği çalışmaların da hazırlandığını anlatan Karaismailoğlu, “Bugün burada yerli teknoloji şirketlerimizin kurduğu stantlarda Türkiye’nin 5G yolculuğunda geldiği aşamayı göreceğiz. Halihazırda ülkemizde 5G destekli cihazların oranı düşük seviyelerde olup 5G’yi yazılımsal ve donanımsal destekleyen cep telefonların artması ile vatandaşlarımız da 5G hizmetlerinden faydalanabilir hale gelecek. 5G teknolojilerinin artık önümüzdeki yılların vazgeçilmezi olduğu su götürmez bir gerçek. Şuana kadar çok önemli mesafeler kat edildi, ancak artık bu yolu daha büyük adımlarla kat edeceğiz. Burada hazır 3 GSM operatörümüzün kıymetli yöneticileri bir arada. 5G teknolojisine geçiş süresini hızlandırmak ve daha geniş coğrafyalarda yaygınlaştırmak için yatırımlarımızı artıracağız.” şeklinde konuştu.

“6G çalışmalarına da önümüzdeki dönemde hız kazandıracağız”

Gelecek yıllarda teknoloji yatırımlarının artarak devam edeceğini belirten Bakan Karaismailoğlu, 5G altyapısını tamamlayarak hizmete sunacaklarını vurguladı. 6G çalışmalarına da ilerleyen süreçte hız vereceklerini söyleyen Karaismailoğlu, “Ülkemizi dijital yollarla öreceğiz. Fiber ağ uzunluğumuzu 478 bin kilometreden 1 milyon kilometreye çıkararak, genişleyen uydu filomuz ve uluslararası işbirlikleri ile global ölçekte hizmet verebilen dünyanın en büyük 10 uydu operatörü arasına gireceğiz. Bugünden 2053 yılına kadar gerçekleştireceğimiz toplam 198 milyar dolarlık ulaştırma ve haberleşme yatırımıyla üretime 2 trilyon dolar, millî gelire de 1 trilyon dolar katkı sağlayacağız.” dedi.

“5G abonelerine kullandırmaya başlayacağız”

5G teknolojisinin yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını kaydeden Karaismailoğlu, devamında şunları söyledi: “Dünyanın transit merkezi İstanbul Havalimanında başlatacağımız 5G kıvılcımını 3 babayiğit operatörümüzün de desteği ve vizyonuyla ülkemizin dört bir yanına yayacağız. Ülkemizde, 2023 yılı itibariyle bu teknolojiyi yaygınlaştırmak üzere, 5’inci nesil mobil teknolojiyi ifade eden 5G teknolojisinde önemli ve ciddi atılım yaparak yoluna devam edecektir. İstanbul Havalimanında lansman sonrası, GSM operatörlerimiz tarafından standlarında kurulmuş 5G’nin farklı özelliklerini deneyimleme imkanına sahip olacağız. Lansmanla beraber, Havalimanı'nda kurulu olan 5G servisini, telefonu 5G destekli olan ve 5G'ye abone olmuş abonelerine kullandırmaya başlayacağız. 5G destekli terminali olan abonelerimiz, İstanbul Havalimanı'nda 5G'den yararlanabilecekler.”

"Yolculuk deneyiminin en önemli unsuru dijital altyapı"

İGA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu ise, İGA İstanbul Havalimanı olarak Türkiye'nin 5G yolculuğuna ev sahipliği yaptıkları ve havalimanında yapılan yolculuk deneyimlerinin en önemli unsurunun dijital altyapı olduğunu söyledi. Bunu İstanbul Havalimanı projesinin başından itibaren ele aldıklarını belirten Kalyoncu, “Birçok teknolojiyi yerlileştirerek bize özel hiçbir havalimanında olmayan yeni çözümler üreterek burada uyguladık. Dünyada ve Avrupa'da dünyanın en yoğun havalimanları da dahil yüzde 40 yüzde 50 gecikme ve operasyonel çöküntüler yaşarken İstanbul Havalimanı olarak bırakın operasyonel zaafiyeti daha ileriye nasıl giderizin adımını atıyoruz. 5G adımını da bunlardan önemli bir adımı olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.

İGA'da 101 farklı sistem var

İGA İstanbul Havalimanı'nda yangın sistemlerinden bagaj sistemine kadar 101 ayrı sistemin bulunduğunu belirten Kalyoncu, şöyle konuştu: “Dünyada hiç denenmemiş kadar büyüğünü yapmak oldu bu sistemlerin. Terminal binası Pentagondan sonra bir çatı altındaki en büyük bina. 1,4 milyon metre kare. Bizim ölçek ekonomisinin getirdiği avantajları kullanarak birçok noktada yerli hizmetleri ortaya koyduk. Bu sitemler münferit halde çalıştırılması zorken biz müştereken de hatasız çalıştırıyoruz. Bundan sonra 5G altyapısı sayesinde çok daha mükemmel bir noktaya taşıyacağı. Türkiye'nin 5G yolculuğu İstanbul Havalimanı'ndan başlıyor olacak."

“İnsan odaklı bir havalimanı olma hedefimiz koruyoruz”

Bugünkü uygulamayı da hayata geçirirken somut etkilerini göz ününde bulunduklarını anlatan Kalyoncu, “Nesnelerin interneti ve yapay zeka uygulamaları sayesinde biz somut yolculara fayda üreten noktalara getireceğiz. Burada ciddi veri var. Biz bu verileri toplayarak kararlar veriyoruz. Bu çocuk ve aile dostu temasını uygulayan havalimanı olduk. Ailelerin çocukları ile birlikte daha konforlu seyahat etmesini sağladık. Bu tamamen buradaki teknolojinin sağladığı veri ile oldu. 65 yaş üstü yolcular için projemiz sürüyor. Burada büyük verinin faydalarını kullanıyoruz. İş maksatlı seyahat eden yolcularımız için de yeni bir programı ortaya koyacağız. Akıllı, sürdürülebilir ve insan odaklı bir havalimanı olma hedefimiz koruyoruz. Dünya çapında aldığımız birçok ödülde bu konuda eşsiz olduğumuzu gösterdi.” diye konuştu.