Türkiye'nin bal üretiminde 2025 hedefi: Dünya birinciliği

Türkiye'de yılda ortalama 25 ila 35 bin ton çam balı üretimini yapıldığını belirten Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, geçen yılın da çam balı üretimi bakımından verimli geçtiğini söyledi.

"2024'te bir kilogram balın maliyeti 261 liraydı"

Geçen yıl bir kilogram balın maliyetinin 261 lira olduğuna dikkati çeken Şahin, arıcıların yılda 20 bin kilometre yol kat ettiğini bu nedenle besleme ürünleri ve mazot desteğinin kritik önem taşıdığını vurguladı ve ekledi: "Yurt dışındaki fiyatlarla yurt içindekiler birbirine uyuşmuyor. Pazar konusunda ciddi sorunlarımız var. Bu sorunları oluşturan da maliyetler" dedi.

Küresel iklim değişikliği üretimi etkiliyor

Arıcılık olmazsa, tarım ve meyveciliğin de olmayacağını dile getiren Şahin, "Türkiye'de yılda ortalama 105 ila 115 bin ton bal üretim potansiyelimiz var. 2024 yılı rakamları henüz netleşmedi ancak küresel iklim değişikliğine bağlı sebeplerle 65 ila 75 bin ton arasında bal üretimi olduğunu bekliyoruz. Şu anda 5 ila 10 bin tonun üzerinde petek balı ihraç edebilecek kapasitemiz var. Çam balını da aynı ölçekte uzun yıllar ortalaması 15 ila 20 bin ton çam balı sattık." diye konuştu.

Devlet desteklerinin her geçen yıl arttığına değinen Şahin, özellikle sahte ürünler konusunda önemli laboratuvar çalışmalarının yapıldığını ve 2025'in sonunda ise bu ürünlerin tedavülden biraz daha kalkacağını vurguladı.

"Kovan sayısı iyi fakat alanlar artırılmalı"

Bal üretim alanlarının geliştirilmesi ve koruma altına alınması gerektiğine dikkat çeken Şahin, "Son yıllarda kovan sayılarımızda yüzde 15 ila 20 artış var. Şu an 9 milyon 300 bin kovanımız var. Bu çok ciddi bir rakam. Dünya ölçeğine baktığımızda kilometre kareye en fazla kovan düşen ülke Türkiye'dir. Dünyada 0,8 kovan düşüyor. Bizde 9-10 kovan, çam balı alanlarında 250 kovan düşüyor. Ancak kovanımız var, yeterli alanlarımız yok. Bal üretim alanlarının geliştirilmesi ve koruma altına alınması gerekiyor. Dünyada arı sayısı ve bal üretiminde Çin'den sonra ikinci sıradayız. Hedefimiz birinci sırada yer almak"