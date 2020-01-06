Türkiye’nin değerleri Değer Zirvesi’nde buluşuyor

06 Ocak 2020

Bu yıl, Activa Tanıtım Organizasyon Kurucusu Pınar Erez tarafından ikinci kez düzenlenecek ödül töreni, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati’nin himayelerinde gerçekleşecek.

“Türkiye için Değer” ilkesiyle düzenlenen “Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni”, tekstilden yapı sektörüne, bilimden sanata, spordan gastronomiye kadar birçok markayı ve Türkiye’nin değerli isimlerini bir araya getirecek. 10 Ocak 2020 tarihinde, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati’nin himayelerinde Shangri-La Bosphorus, İstanbul’da gerçekleşecek ödül töreni, ülkemizin önemli marka ve isimlerini ödüllendirecek.

Milli kaynaklarla üretim yapıp, kültür ve değerlerle harmanlanarak ihraç edilen markalarımızla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla yola çıkan “Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni”nde gerçekleşecek oturumlarda, Saffet Emre Tonguç, Gamze Cizreli, Gonca Karakaş, Mehtap Yıldız gibi iş dünyasının liderleri, ilham verici konuşmalara imza atacak. Gün boyu konuşulacak ana başlıklar şöyle sıralanıyor: İletişimin Değeri, Turizmde Değer Kavramı, Marka Olma Yolunda Nasıl Değer Yaratılır, Gastronomide Değer “Türk Kahvesi”…



Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni’ne ikinci kez imza atan Activa Tanıtım Organizasyon Kurucusu Pınar Erez, “Türkiye’de doğup dünyaya yön veren markalarımızla Türkiye’nin değerlerini bu yıl da ödüllendirmenin heyecanını yaşıyoruz. Türkiye’ye Değer sloganıyla ikincisini gerçekleştirdiğimiz Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni’yle, ortak değerlerimizi keşfedelim, geleceğe birlikte yürüyelim ve farkındalığı artıralım istiyoruz. Dünya markası olma ve dünyaya değer katma yolunda başarı kaydeden markalarımızı ve değerli isimlerimizi ödüllendirirken, bir yandan da bizi çok duygulandıran başarı hikayelerine ortak olacağız. Önümüzdeki yıllarda da, ülkemizi dünyada temsil eden markalarımızla ve değerli isimlerle, Türkiye’nin değerini artırmaya devam edeceğiz.” dedi.



“Türkiye için DEĞER” söyleminden yola çıkan ‘Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni, tekstilden yapı sektörüne, bilimden sanata, spordan gastronomiye kadar birçok markayı ve Türkiye’nin değerli isimlerini bir araya getirecek. Dünyaya yön veren trendlerle Türkiye’nin değerlerini oluşturan sektörlerin buluşacağı etkinlikte, liderlerin gelecek öngörüleri ve hedefleri ele alınacak.