Türkiye’nin elektrik altyapısı için 748 milyon dolar kaynak
Dünya Bankası’ndan Türkiye’nin enerji iletim sisteminin dönüşümü için 748 milyon dolarlık uygun koşullu dış kaynak temin edildi. Proje ise TEİAŞ tarafından yürütülecek. Bu kaynakla birlikte bu yıl uluslararası kuruluşlardan sağlanan uygun koşullu finansman tutarı yaklaşık 7 milyar dolara ulaşacak.
Türkiye’nin kamu altyapı yatırımlarının güçlendirilmesine yönelik dış finansman temin çalışmaları devam ediyor. Buna göre, “Türkiye Enerji İletim Sisteminin Dönüşümü Projesi” (İSDP Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı.
Proje kapsamında Dünya Bankasından Türkiye Elektrik İletim AŞ’ye (TEİAŞ) Bakanlığın geri ödeme garantisi altında yaklaşık 748 milyon dolar tutarında finansman sağlanacak.
Bu finansmanın yaklaşık 708 milyon doları Dünya Bankası’ndan kredi, 38 milyon doları Banka yönetimindeki Temiz Teknoloji Fonundan (TTF) kredi ve 2 milyon doları da TTF kapsamında hibe olarak temin edilecek.
Temiz enerji dönüşümünü destekleyecek
TEİAŞ tarafından yürütülecek projeyle, Türkiye’de enerji iletim sistemi işletimindeki kısıtların ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Projeyle, elektrik iletim ağı ringi tamamlanarak diğer üretim kaynakları ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin sistem bağlantılarını sağlayacak iletim altyapısı güçlendirilecek.
Bu kaynakla birlikte 2025 yılında uluslararası kuruluşlardan sağlanan uygun koşullu finansman yaklaşık 7 milyar dolara çıkacak.
Dünya Bankası’ndan yapılan açıklamada, projeyle, artan yenilenebilir enerji kapasitesinin Türkiye’nin ulusal elektrik iletim şebekesine entegre edilmesinin hedeflendiği belirtildi. Bu sayede, temiz enerji dönüşümü ve iklim dirençliliği amaçlarının destekleneceği ifade edildi.
İSDP, aynı zamanda Avrupa ve Orta Asya’da Yenilenebilir Enerji Yaygınlaştırma Programı’nın 7. aşamasını oluşturuyor. Proje kapsamında, Türkiye’nin büyük ölçekli güneş ve rüzgar enerjisi üretimine olanak sağlayacak iletim altyapısının modernize edilmesi ve genişletilmesi planlanıyor.
Proje, Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefiyle uyumlu olarak, 2035’e kadar 120 gigavat rüzgar ve güneş enerjisine dayalı kurulu güce ulaşmayı öngören Yenilenebilir Enerji 2035 stratejisini de doğrudan destekliyor.
"Türkiye’nin hedefleri iddialı”
Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye’nin dünyanın en iddialı yenilenebilir enerji hedeflerinden birini ortaya koyduğunu belirterek, “İletim şebekesini modernize ederek ve yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırarak Türkiye, enerji güvenliğini artırmakta, fosil yakıtlarda ithalat bağımlılığını azaltmakta, rekabet gücünü yükseltmekte ve çok sayıda vasıflı istihdam yaratma potansiyeline sahip yeni sanayi tesisleri geliştirmektedir. Bu proje, özel sektör yatırımlarının önünün açılmasına yardımcı olacak ve Türkiye’nin modern ve rekabetçi enerji sektörü vizyonunu destekleyecektir” ifadesini kullandı.
Projenin Dünya Bankası Görev Ekibi Lideri Yeşim Akçollu da projenin sadece altyapı yapımından oluşmadığını, Türkiye’nin elektrik şebekesinin daha yeşil, dirençli ve daha dijital hale gelmesini sağladığını vurgulayarak, “TEİAŞ’ı hem yatırımlar hem de teknik yardımla destekleyerek, bir yandan işletmeler ve hanehalkları için elektrik arzının güvenilirliğini artırırken aynı zamanda Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelinin gerçeğe dönüştürülmesine yardımcı oluyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
“Ortaklığımız önümüzdeki süreçte de devam edecek”
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, onaylanan finansman paketiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dünya Bankası ile uzun yıllara dayanan işbirliği kapsamında enerji sektöründe de verimli neticeler alındığına işaret ederek, şunları kaydetti:
“Ekonomi programımıza duyulan güven sayesinde uluslararası kuruluşlardan temin edilen uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman artıyor. Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda 2025 yılında sağladığımız kaynak tutarı 7 milyar dolara ulaştı. Bu başarılı ortaklığımız, önümüzdeki süreçte de aynı şekilde devam edecek. Nihai hedefi kalıcı refah artışı olan ekonomi programımız kapsamındaki çalışmaları sürdürüyoruz. Bu çerçevede yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini artırıyoruz. Enerjide ithal kaynaklara bağımlılığın azaltılması hedefimiz çerçevesinde kamu yatırımlarına desteğimiz kararlılıkla sürdürülecek.”