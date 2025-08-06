Türkiye’nin elektrik altyapısı için 748 milyon dolar kaynak

Türkiye’nin kamu altyapı yatırımlarının güçlendi­rilmesine yönelik dış fi­nansman temin çalışmaları de­vam ediyor. Buna göre, “Türkiye Enerji İletim Sisteminin Dönü­şümü Projesi” (İSDP Dünya Bankası İcra Direktörleri Kuru­lu tarafından onaylandı.

Proje kapsamında Dünya Bankasından Türkiye Elektrik İletim AŞ’ye (TEİAŞ) Bakanlı­ğın geri ödeme garantisi altında yaklaşık 748 milyon dolar tuta­rında finansman sağlanacak.

Bu finansmanın yaklaşık 708 milyon doları Dünya Bankası’n­dan kredi, 38 milyon doları Ban­ka yönetimindeki Temiz Tek­noloji Fonundan (TTF) kredi ve 2 milyon doları da TTF kap­samında hibe olarak temin edi­lecek.

Temiz enerji dönüşümünü destekleyecek

TEİAŞ tarafından yürütüle­cek projeyle, Türkiye’de ener­ji iletim sistemi işletimindeki kısıtların ortadan kaldırılma­sı amaçlanıyor. Projeyle, elekt­rik iletim ağı ringi tamamla­narak diğer üretim kaynakları ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim te­sislerinin sistem bağlantılarını sağlayacak iletim altyapısı güç­lendirilecek.

Bu kaynakla birlikte 2025 yı­lında uluslararası kuruluşlar­dan sağlanan uygun koşullu fi­nansman yaklaşık 7 milyar do­lara çıkacak.

Dünya Bankası’ndan yapılan açıklamada, projeyle, artan ye­nilenebilir enerji kapasitesinin Türkiye’nin ulusal elektrik ile­tim şebekesine entegre edilme­sinin hedeflendiği belirtildi. Bu sayede, temiz enerji dönüşümü ve iklim dirençliliği amaçları­nın destekleneceği ifade edildi.

İSDP, aynı zamanda Avrupa ve Orta Asya’da Yenilenebilir Enerji Yaygınlaştırma Progra­mı’nın 7. aşamasını oluşturuyor. Proje kapsamında, Türkiye’nin büyük ölçekli güneş ve rüzgar enerjisi üretimine olanak sağ­layacak iletim altyapısının mo­dernize edilmesi ve genişletil­mesi planlanıyor.

Proje, Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefiyle uyumlu olarak, 2035’e kadar 120 gigavat rüzgar ve güneş enerjisine daya­lı kurulu güce ulaşmayı öngören Yenilenebilir Enerji 2035 stra­tejisini de doğrudan destekliyor.

"Türkiye’nin hedefleri iddialı”

Dünya Bankası Türkiye Ül­ke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye’nin dünyanın en iddi­alı yenilenebilir enerji hedefle­rinden birini ortaya koyduğunu belirterek, “İletim şebekesini modernize ederek ve yenilene­bilir enerjiyi yaygınlaştırarak Türkiye, enerji güvenliğini ar­tırmakta, fosil yakıtlarda ithalat bağımlılığını azaltmakta, reka­bet gücünü yükseltmekte ve çok sayıda vasıflı istihdam yaratma potansiyeline sahip yeni sana­yi tesisleri geliştirmektedir. Bu proje, özel sektör yatırımları­nın önünün açılmasına yardım­cı olacak ve Türkiye’nin modern ve rekabetçi enerji sektörü viz­yonunu destekleyecektir” ifa­desini kullandı.

Projenin Dünya Bankası Görev Ekibi Lideri Ye­şim Akçollu da projenin sadece altyapı yapımından oluşmadığı­nı, Türkiye’nin elektrik şebeke­sinin daha yeşil, dirençli ve daha dijital hale gelmesini sağladığı­nı vurgulayarak, “TEİAŞ’ı hem yatırımlar hem de teknik yar­dımla destekleyerek, bir yandan işletmeler ve hanehalkları için elektrik arzının güvenilirliğini artırırken aynı zamanda Türki­ye’nin yenilenebilir enerji po­tansiyelinin gerçeğe dönüştü­rülmesine yardımcı oluyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Ortaklığımız önümüzdeki süreçte de devam edecek”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, onaylanan finansman paketiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dünya Bankası ile uzun yıllara dayanan işbirliği kapsamında enerji sektöründe de verimli neticeler alındığına işaret ederek, şunları kaydetti:

“Ekonomi programımıza duyulan güven sayesinde uluslararası kuruluşlardan temin edilen uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman artıyor. Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda 2025 yılında sağladığımız kaynak tutarı 7 milyar dolara ulaştı. Bu başarılı ortaklığımız, önümüzdeki süreçte de aynı şekilde devam edecek. Nihai hedefi kalıcı refah artışı olan ekonomi programımız kapsamındaki çalışmaları sürdürüyoruz. Bu çerçevede yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini artırıyoruz. Enerjide ithal kaynaklara bağımlılığın azaltılması hedefimiz çerçevesinde kamu yatırımlarına desteğimiz kararlılıkla sürdürülecek.”