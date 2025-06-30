1967 yılında Karabük’te kurulan ve İstanbul Sanayi Odası’nın 2023 yılı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 7,2 milyar TL ciro ile 304’üncü sırada yer alan firma, konkordato talebiyle yargıya başvurdu. Şirketin toplam borcunun yaklaşık 3,6 milyar TL olduğu öğrenildi.

Kocaeli’nin Gebze ve Dilovası ilçelerinde faaliyet gösteren iki büyük üretim tesisine sahip şirketin, yaklaşık 420 çalışanı bulunuyor. Mahkeme dosyasında yer alan bilgilere göre, şirket ortaklarının da işletmenin borçları nedeniyle şahsi olarak kredi borçlarına kefil oldukları ve bu nedenle bireysel olarak da konkordato talebinde bulundukları bildirildi.

Mahkeme, yapılan başvuru üzerine şirket ve ortakları için üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu kapsamda, İcra ve İflas Hukuku uzmanı Prof. Dr. Serdar Kale, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ferhat Koç ve Yeminli Mali Müşavir Temel Var, konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

Karar doğrultusunda, şirketin mali yapısının yeniden yapılandırılması süreci yakından takip edilecek.