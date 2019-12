"Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri” ödüllerini aldı

06 Aralık 2019

Aralarında Assan Alüminyum, LG Electronics, Oyak Renault, Toyota Türkiye, McDonald’s, Merck, Netaş, Bosch, Ford Otosan, Arçelik, Vakko gibi dünya çapında firmalarının kurucuları ve üst düzey yöneticilerinin katıldığı "Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri” listesi dün gece Wyndham Kalamış Otel’de gerçekleşen gala yemeğinde açıklandı.

Açılış konuşmasının Slimstock Türkiye Genel Müdürü Songül Sezer tarafından yapılan ödül gecesinin moderatörlüğünü ise LODER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş ve LODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan üstlendi.

Slimstock Türkiye Genel Müdürü Songül Sezer, ödüller için her geçen yıl %20 oranla daha fazla şirketin başvuru yaptığını söyledi. Songül Sezer, dijitalleşmenin Tedarik Zinciri içindeki her oyuncu için kaçınılmaz olduğunu belirterek “Katılım yapan tüm şirketlere ve temsilcilerine teşekkür ederiz. “Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri listesi” her yıl heyecanla bekleniyor. Artan heyecan Türkiye’de bu anlamda iyi yolda olduğumuzun göstergesi. Şirketler, Tedarik Zinciri alanında yaptığı projeleri paylaşacak pek fazla platform bulamıyordu. SCP Ödülleriyle birlikte bu projeleri tüm Türkiye hatta Dünya basınında duyurmak için heyecanlanıyorlar. Bu durum bizi motive ediyor ve daha fazlasını yapmaya itiyor.” dedi.

Ödül gecesinin onur konuğu olan Deloitte Türkiye Dijital Hizmetler Ortağı Hakan Göl, tecrübe ve bilgi birikimini “Dijitalleşen Dünyada Analitik Tedarik Zinciri Yönetimi” içerikli sunumuyla, katılımcılarla paylaştı. Hakan Göl, teknolojinin sıradanlaşması, dijitalleşmenin dünyadaki yeri ve dijitalleşen sektörlerin yanı sıra gelecekteki inovasyon, Tedarik Zincirinde başarılı analitik uygulamalar, yapay zekâ ve bilişsel teknolojiler hakkında ilgi çeken bilgileri katılımcılara aktardı.

“Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri”ni belirleyen jüride bu yıl LODER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, LODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan, INSEAD Tedarik Zinciri ve Operasyonlar Yöneticisi Prof. Dr. Enver Yücesan, YILDIZ Holding Başkan Yardımcısı ve Tedarik Zincirinden sorumlu Nazmi Civil ve Kumport Liman İşletmeciliği Genel Müdür Yardımcısı Erhan Tunçbilek yer aldı.

İşte bu yılki Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri

Jürinin belirlediği bu yılki “Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri” listesi alfabetik sıralama ile açıklandı. Ödül alan şirket ve temsilcileri şu isimlerden oluştu:

Semih Adakçı (Assan Alüminyum Tedarik Zinciri Direktörü)

Onur Bayar (LG Electronics Tedarik Zinciri Yönetimi Müdürü)

Sibel Bayat (OYAK Renault Operasyonel Lojistik Direktörü)

Selim Demir (TOYOTA Türkiye Kıdemli Müdür)

Sertaç Hamza (McDonald’s Tedarik Zinciri Türkiye Lideri)

Neslihan Kahraman (MERCK Tedarik Zinciri Müdürü)

Börgehan Köksal (NETAŞ Tedarik Zinciri Direktörü)

Tolgay Nur (BSH Tedarik Zinciri Dönüşümü Başkan Yardımcısı)

Hasan Önder (Doğtaş Kelebek Müşteri Operasyonları Direktörü)

Ahmet Özaslan (FLO Operasyonel Mükemmellik Müdürü)

Ersin Öztürk (BOSCH Lojistik Direktörü)

Volkan Peker (AVANSAS Tedarik Zinciri Direktörü)

Gökşen Töre Sancak (Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı)

Nihat Sevim (Valeo Otomotiv Tedarik Zinciri Müdürü)

Mustafa Soylu (Arçelik Tedarik Zinciri Direktörü)

Akın Sütçüler (Ak-Kim Kimya Tedarik Zinciri Direktörü)

Arda Şirin (Boyner Lojistik ve Planlama Direktörü)

Ufuk Uzel (Kordsa Global Tedarik Zinciri Direktörü)

Arif Emre Ünal (Arzum Operasyonel Direktörü)

Ahmet Viçin (Vakko Lojistik Direktörü)

Mahir Yamakoğlu (Doğuş Çay Tedarik Zinciri Müdürü)

Proje ödülleri de sahiplerini buldu

“Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri” listesinde yer alan adaylar projeleriyle “En Sürdürülebilir”, “En Teknolojik”, “En Yenilikçi” ve “En Etkin / Etkili” kategorilerinde yarıştılar.

Proje yarışması ödülleri geceye katılan Tedarik Zinciri sektörünü profesyonellerinin ve jürinin oylaması ile sahiplerini buldu. “En Sürdürülebilir” proje dalında ödülü FLO Operasyonel Mükemmellik Müdürü Ahmet Özaslan kazandı.

“En Teknolojik” proje ödülü OYAK Renault Operasyonel Lojistik Direktörü Sibel Bayat’ın, “En Yenilikçi” proje ödülü ASSAN Alüminyum Tedarik Zinciri Direktörü Semih Adakçı’nın oldu. “En Etkin / Etkili” proje ödülünü ise Toyota Türkiye Kıdemli Müdürü Selim Demir kazandı.

Gecenin sonunda plaketleri takdim eden Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan şu sözleri söyledi: “Biliyorsunuz ki %50 meslektaşlarınızın oylaması, %50 ise jüri kararı ile oylama sonuçlanıyor. Bu sene çıkan sonuçlar oldukça başa baştı.” Kazananlara ödül plaketleri ile birlikte Slimstock Türkiye Genel Müdürü Songül Sezer tarafından ‘Uluslararası Slimstock Tedarik Zinciri Oyunu’ hediye edildi.