Türkiye’nin “En İyi Yönetilen Şirketleri” belirlendi

07 Kasım 2019

Deloitte Private tarafından uygulanan ‘En İyi Yönetilen Şirketler’ programı kapsamında ödüllendirilen şirketler açıklandı. 20 ülkede uygulanan ve Türkiye’de ikinci kez düzenlenen program kapsamında; yıllık 25 milyon TL’nin üzerinde ciroya sahip, beş yaşından büyük, 25 ve üzeri çalışanı olan, kontrolü Türkiye’de kurulu şirket veya T.C. vatandaşı şahıslara ait olan ve halka açık olmayan şirketler, Deloitte koçları tarafından derinlemesine incelendi. Bu inceleme sonucunda, başvuran 95 şirketten 37’si finalist olarak jüri karşısına çıktı. Logo Yazılım’ın sponsorluğunda gerçekleştirilen programda Koç Üniversitesi akademik destekçi, Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT), Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER), Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (Türkonfed) ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ise iş ortakları olarak destek verdi.



Aday şirketlerin değerlendirmesinde, Ümit Boyner’in başkanlığını üstlendiği ve Ali Sabancı, Batu Aksoy, Ebru Özdemir, Hamdi Akın, M. Buğra Koyuncu, Orhan Turan, Umran İnan ve Zeynep Bodur Okyay jüri desteği sağladı. Strateji, yetkinlik ve inovasyon, kültür ve adanmışlık, yönetişim ve finansallar olmak üzere dört ana başlıkta incelenen 37 şirketin 15’i ‘En İyi Yönetilen Şirketler’ unvanını almaya hak kazandı. 2M Kablo, Arzum Elektrikli Ev Aletleri, Ege Kimya, Ekin Kimya, Epsan, Gün+Partners, Kırpart A.Ş., METYX Composites, Onurcan Ambalaj, Petroyağ Endüstriyel Yağlar, Sönmez Transformatör, Sun Tekstil, Transorient, Turaş Gaz Armatürleri, VSY Biyoteknoloji ve İlaç, 2019 yılının ‘En İyi Yönetilen Şirketleri’ unvanlarını 11 Kasım’da Shangri-La Otel’de düzenlenecek törenle alacak.



Deloitte’un 23 şirket koçu 1000 saat çalıştı



Ödüllerin yanı sıra şirketlerin değerlendirme sürecindeki kazanımlarının önemli olduğunu söyleyen Deloitte Private Türkiye Lideri Ali Çiçekli, “Bu programın, iyi yönetim prensiplerinin uygulanması konusunda şirketlere yol gösterici olacağına inanıyorum” dedi. Çiçekli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sene ikincisini gerçekleştirdiğimiz ‘En İyi Yönetilen Şirketler’ programı, globaldeki diğer Best Managed Companies programları ile aynı değerlendirme kriterlerini içeriyor ve şirketlerin iyi yönetim adına sahip olması gereken özellikleri titizlikle inceliyor ve bu inceleme süreci şirketler adına çok öğretici oluyor. Bu program için özel olarak eğitilmiş yöneticilerimizden oluşan 23 Deloitte koçu, finalist şirketleri 360 derece analizlerle toplam 1000 saat inceledi ve bu şirketler, iş ve akademi dünyasının önde gelen temsilcilerinin liderliğinde değerlendirildi. Bu süreçte ulusal firmalarımızın, uluslararası standartlarda iyi yönetim mekanizmaları üzerine farkındalıkları artıyor, iyi yönetim konusunda gelişim alanları belirleniyor ve bu alanları güçlendirme konusunda firmalar destekleniyor. Aynı zamanda, önümüzdeki yıllarda Türkiye kazananlarının global Best Managed Companies platformunda da temsil edilmesi planlanıyor. Bu nedenle, ödülden ziyade ödüle giden yolda, inceleme sürecindeki öğretici kazanımları çok değerli görüyorum ve programın, uluslararası arenada şirketlerin temsil edilmesi adına fayda sağlayacağına inanıyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyor, kazananları tebrik ediyorum.”



Logo Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu ise Deloitte Private tarafından uygulanan ‘En İyi Yönetilen Şirketler’ programına katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi: “Logo Grup olarak KOBİ’lerin ve şirketlerin dijitalleşmelerine ve bu çerçevede iş ve yönetim süreçlerini iyileştirmelerine destek sağlıyoruz. Şirketlerin gelişmelerine ve işlerini verimli bir şekilde büyütmelerine gerek hizmetlerimizle gerekse bu tür organizasyonları destekleyerek önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Yoğun rekabet ortamında, iyi yönetilen ve dijitalleşmeye uyum sağlayan şirketler ayakta kalabilecek bu açıdan bakıldığında da iyi yazılımlar kullanarak kendilerini sürekli geliştiren şirketler önemli bir avantaja sahip olacaklar.”



Kazanan şirketlerin öne çıkan özellikleri:



Değerlendirme sürecinin sonunda kazanan şirketlerin sahip olduğu ortak özellikler şu şekilde:



• Aile üyelerinin ve profesyonellerin de dahil edildiği, kapsayıcı bir yönetim yapısı,

• Katılımcı bir süreç sonrasında oluşturulmuş güçlü bir strateji,

• Strateji ile uyumlu hedeflerin belirlenmesi ve şirketin her kademesine yayılacak şekilde takip edilmesi,

• Güçlü bir finansal yapı ve raporlama altyapısına sahip olunması,

• Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapılması,

• Kurum değerlerine, çalışan deneyimine ve şirket kültürüne önem verilmesi,

• Topluma geri verme bilincinin gelişmiş olması.