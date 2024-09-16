Türkiye’nin en prestijli mimarlık ödülleri sahibini buluyor

Ankara’da 1987 yılında serbest mimarlar tarafından kurulan ve mimarlık mesleğinin gelişimi, kentsel çevre bilincinin yaygınlaştırılması ile yapı sektörünün ilerlemesi için çalışan

TürkSMD, bu yıl kuruluşunun da 37’nci yılını kutluyor. Üyeleri, yurt içi ve yurt dışında önemli projelere imza atan mimarlık ofislerinin sahiplerinden oluşan dernek, mimarlık mesleğinin evrensel değerlerini toplumla paylaşmaya devam ediyor.

TürkSMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Öztürk, ödüllerin önemini vurgulayarak,“TürkSMD Mimarlık Ödülleri, mesleğimizin gelişimine katkıda bulunan projeleri ve bireyleri öne çıkararak, mimarlık camiasındaki üstün başarıları teşvik etmektedir. Bu ödüller hem meslektaşlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmekte hem de ülkemizin mimarlık alanındaki gözde örneklerine ulusal ve uluslararası platformlarda görünme fırsatı sunmaktadır. Serbest mimarlık hizmetinin Türkiye’nin mimarlık geleceğine önemli bir katkısı olduğuna inanıyoruz. Bu yıl 16. kez verilecek olan ödüller, bu katkıların önemli bir göstergesidir” dedi

Amaç mimarlık mesleğinin gelişimini desteklemek

TürkSMD Mimarlık Ödülleri, Türkiye mimarlığını uluslararası düzeyde temsil edebilecek, mesleğin gelişimine öncülük eden proje, kişi ve kurumları ödüllendirmeyi hedeflemektedir.

1992 yılından bu yana iki yılda bir verilen bu ödüller, dernek üyeleri ve mimarlık camiasının geniş katılımıyla belirlenmektedir.

4 farklı kategori

*TSMD Büyük Ödülü: Mimarlık sanatına eserleriyle önemli katkılarda bulunan ve gelecek kuşaklara ilham veren mimar veya mimar ekibine verilecek.

* TSMD Yapı Ödülü: Projelendirme ve uygulama süreçlerinde örnek teşkil eden mimari eserlerin müelliflerine verilecek.

*TSMD Basın Yayın Ödülü: Mimarlık mesleğinin tanıtılmasına ve kamuoyuna duyurulmasına önemli katkılar sağlayan yazılı ve görsel basın kuruluşları veya kişilere verilecek.

*TSMD Mimarlığa Katkı Ödülü: Mimarlık mesleğine sağladığı katkılar nedeniyle kişi veya kurumlara verilecek.

Mimarlık dünyasının saygın isimleri jüride

Jüri başkanlığını Prof. Dr. Namık Erkal üstlenirken, diğer jüri üyeleri Sinan Erbuğ, Orçun Ersan, Dr. Heves Beşeli Özkoç, Nevzat Sayın, Semra Teber Yener, Ekin Çoban Turhan ve Gül Güven olarak belirlendi.

Sponsorlar şunlar;

Ana sponsor Bien, gold sponsor Şişecam, silver sponsor Zivella ve iletişim sponsoru Altın Bölme.