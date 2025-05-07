  1. Dünya Gazetesi
  2. Sektör Haberleri
Takip Et

Türkiye’nin enerji altyapısı dönüşümle güçlenecek

Enerjisa Enerji, 2025 yılı için 21-24 milyar TL aralığında belirlenen yatırım hedefini teyit etti. Sürdürülebilirlik odağında yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık veren şirket, esnek ve dijital altyapıyı geliştirerek, yıl sonunda 80 ila 90 milyar TL’lik varlık tabanına ulaşmayı hedefliyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye’nin enerji altyapısı dönüşümle güçlenecek
Takip Et

Enerjisa Enerji, dört ana iş kolunda sektörün dönüşü­müne yönelik yatırım he­defini teyit etti. Buna göre şirket, elektrik dağıtım iş kolunda; şebe­ke modernizasyonu, akıllı sayaç uygulamaları ve kalite odaklı ya­tırımlar ile altyapı güçlendirilir­ken, artan elektrik talebine yanıt verecek esnek ve dijital altyapılar geliştirildiğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre 2025 yılı için belirlenen yatırım hedefinin 21–24 milyar TL aralığında oldu­ğu bildirilirken, hedeflenen varlık tabanının ise yıl sonunda 80–90 milyar TL düzeyinde olduğu ifa­de edildi.

Konuya ilişkin açıklamada bu­lunan Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Enerji sektörünün geleceği; güçlü ve modern altya­pılar, dijital çözümler ve sürdürü­lebilir kaynaklarla şekilleniyor. Dünya giderek daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor. Ancak bu artan ihtiyacın yenilenebilir kaynaklar­la karşılanması ve bu yaklaşımın önceliklendirilmesi artık kaçınıl­maz. Biz de hem altyapı hem de üstyapı yatırımlarımızı bu anla­yışla şekillendiriyoruz” dedi.

Güneş enerjisi kurulu gücü­nü 124 MWp’ye ulaştırmaları ve Eşarj ile elektrikli araç şarj altya­pısını ülke genelinde yaygınlaştı­rarak soket sayısını yüzde 34 ar­tırdıklarının bilgisini veren Mu­rat Pınar, “Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek vizyonumuz doğrul­tusunda Türkiye’nin enerji dönü­şümüne liderlik etmeye ve bunu yaparken de iş kollarımız kadar toplumsal yatırımlar konusunda da yatırımlar yapmaya kararlılık­la devam edeceğiz” diye ekledi.

Makroekonomik zorluklara rağmen istikrar devam ediyor

Yatırımları sürdürülebilirlik odağında büyütmenin tercih de­ğil zorunluluk olduğunun altı­nı çizen Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich de “Makroeko­nomik zorluklara rağmen faaliyet gelirlerimizi reel olarak koruya­rak istikrarlı bir performans gös­terdik. Bir sonraki düzenleyici ta­rife dönemine ilişkin çerçevenin de elektrik şebekesi yatırımları­nı teşvik etmeye yönelik olacağı­nı öngörüyoruz. Enerjisa olarak yatırım seviyemizi daha da yukarı taşımaya hazırız” dedi.

Yenilenebilir enerjiye odaklanıldı

Müşteri çözümleri ve e-mobi­lite alanlarındaki gelişmelerin de Enerjisa Enerji’nin enerji dönü­şümüne katkısını güçlendirdi­ği bildirildi. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine odaklanan uygulamalarla müşteri çözümle­ri iş kolu, ilk çeyrekte faaliyet ge­lirlerini önceki döneme göre 200 milyon TL artırarak 800 milyon TL faaliyet geliri elde etti. Elekt­rikli araç şarj istasyonları alanın­da faaliyet gösteren iştiraki Eşarj ise Türkiye genelindeki altyapı yatırımlarını hızlandırarak soket sayısını geçen yıla göre yüzde 34 artırdı.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL