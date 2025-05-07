Türkiye’nin enerji altyapısı dönüşümle güçlenecek
Enerjisa Enerji, 2025 yılı için 21-24 milyar TL aralığında belirlenen yatırım hedefini teyit etti. Sürdürülebilirlik odağında yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık veren şirket, esnek ve dijital altyapıyı geliştirerek, yıl sonunda 80 ila 90 milyar TL’lik varlık tabanına ulaşmayı hedefliyor.
Enerjisa Enerji, dört ana iş kolunda sektörün dönüşümüne yönelik yatırım hedefini teyit etti. Buna göre şirket, elektrik dağıtım iş kolunda; şebeke modernizasyonu, akıllı sayaç uygulamaları ve kalite odaklı yatırımlar ile altyapı güçlendirilirken, artan elektrik talebine yanıt verecek esnek ve dijital altyapılar geliştirildiğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre 2025 yılı için belirlenen yatırım hedefinin 21–24 milyar TL aralığında olduğu bildirilirken, hedeflenen varlık tabanının ise yıl sonunda 80–90 milyar TL düzeyinde olduğu ifade edildi.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Enerji sektörünün geleceği; güçlü ve modern altyapılar, dijital çözümler ve sürdürülebilir kaynaklarla şekilleniyor. Dünya giderek daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor. Ancak bu artan ihtiyacın yenilenebilir kaynaklarla karşılanması ve bu yaklaşımın önceliklendirilmesi artık kaçınılmaz. Biz de hem altyapı hem de üstyapı yatırımlarımızı bu anlayışla şekillendiriyoruz” dedi.
Güneş enerjisi kurulu gücünü 124 MWp’ye ulaştırmaları ve Eşarj ile elektrikli araç şarj altyapısını ülke genelinde yaygınlaştırarak soket sayısını yüzde 34 artırdıklarının bilgisini veren Murat Pınar, “Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek vizyonumuz doğrultusunda Türkiye’nin enerji dönüşümüne liderlik etmeye ve bunu yaparken de iş kollarımız kadar toplumsal yatırımlar konusunda da yatırımlar yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz” diye ekledi.
Makroekonomik zorluklara rağmen istikrar devam ediyor
Yatırımları sürdürülebilirlik odağında büyütmenin tercih değil zorunluluk olduğunun altını çizen Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich de “Makroekonomik zorluklara rağmen faaliyet gelirlerimizi reel olarak koruyarak istikrarlı bir performans gösterdik. Bir sonraki düzenleyici tarife dönemine ilişkin çerçevenin de elektrik şebekesi yatırımlarını teşvik etmeye yönelik olacağını öngörüyoruz. Enerjisa olarak yatırım seviyemizi daha da yukarı taşımaya hazırız” dedi.
Yenilenebilir enerjiye odaklanıldı
Müşteri çözümleri ve e-mobilite alanlarındaki gelişmelerin de Enerjisa Enerji’nin enerji dönüşümüne katkısını güçlendirdiği bildirildi. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine odaklanan uygulamalarla müşteri çözümleri iş kolu, ilk çeyrekte faaliyet gelirlerini önceki döneme göre 200 milyon TL artırarak 800 milyon TL faaliyet geliri elde etti. Elektrikli araç şarj istasyonları alanında faaliyet gösteren iştiraki Eşarj ise Türkiye genelindeki altyapı yatırımlarını hızlandırarak soket sayısını geçen yıla göre yüzde 34 artırdı.