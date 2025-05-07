Türkiye’nin enerji altyapısı dönüşümle güçlenecek

Enerjisa Enerji, dört ana iş kolunda sektörün dönüşü­müne yönelik yatırım he­defini teyit etti. Buna göre şirket, elektrik dağıtım iş kolunda; şebe­ke modernizasyonu, akıllı sayaç uygulamaları ve kalite odaklı ya­tırımlar ile altyapı güçlendirilir­ken, artan elektrik talebine yanıt verecek esnek ve dijital altyapılar geliştirildiğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre 2025 yılı için belirlenen yatırım hedefinin 21–24 milyar TL aralığında oldu­ğu bildirilirken, hedeflenen varlık tabanının ise yıl sonunda 80–90 milyar TL düzeyinde olduğu ifa­de edildi.

Konuya ilişkin açıklamada bu­lunan Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Enerji sektörünün geleceği; güçlü ve modern altya­pılar, dijital çözümler ve sürdürü­lebilir kaynaklarla şekilleniyor. Dünya giderek daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor. Ancak bu artan ihtiyacın yenilenebilir kaynaklar­la karşılanması ve bu yaklaşımın önceliklendirilmesi artık kaçınıl­maz. Biz de hem altyapı hem de üstyapı yatırımlarımızı bu anla­yışla şekillendiriyoruz” dedi.

Güneş enerjisi kurulu gücü­nü 124 MWp’ye ulaştırmaları ve Eşarj ile elektrikli araç şarj altya­pısını ülke genelinde yaygınlaştı­rarak soket sayısını yüzde 34 ar­tırdıklarının bilgisini veren Mu­rat Pınar, “Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek vizyonumuz doğrul­tusunda Türkiye’nin enerji dönü­şümüne liderlik etmeye ve bunu yaparken de iş kollarımız kadar toplumsal yatırımlar konusunda da yatırımlar yapmaya kararlılık­la devam edeceğiz” diye ekledi.

Makroekonomik zorluklara rağmen istikrar devam ediyor

Yatırımları sürdürülebilirlik odağında büyütmenin tercih de­ğil zorunluluk olduğunun altı­nı çizen Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich de “Makroeko­nomik zorluklara rağmen faaliyet gelirlerimizi reel olarak koruya­rak istikrarlı bir performans gös­terdik. Bir sonraki düzenleyici ta­rife dönemine ilişkin çerçevenin de elektrik şebekesi yatırımları­nı teşvik etmeye yönelik olacağı­nı öngörüyoruz. Enerjisa olarak yatırım seviyemizi daha da yukarı taşımaya hazırız” dedi.

Yenilenebilir enerjiye odaklanıldı

Müşteri çözümleri ve e-mobi­lite alanlarındaki gelişmelerin de Enerjisa Enerji’nin enerji dönü­şümüne katkısını güçlendirdi­ği bildirildi. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine odaklanan uygulamalarla müşteri çözümle­ri iş kolu, ilk çeyrekte faaliyet ge­lirlerini önceki döneme göre 200 milyon TL artırarak 800 milyon TL faaliyet geliri elde etti. Elekt­rikli araç şarj istasyonları alanın­da faaliyet gösteren iştiraki Eşarj ise Türkiye genelindeki altyapı yatırımlarını hızlandırarak soket sayısını geçen yıla göre yüzde 34 artırdı.