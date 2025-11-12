Türkiye'nin enerjisi Suriye'yi aydınlattı
Suriye, Türkiye’nin sağladığı doğal gaz ve elektrik desteğiyle yıllar sonra ilk kez 24 saat kesintisiz elektriğe kavuştu. Türkiye’nin ihraç ettiği doğal gazla üretilen elektrik, Suriye’de enerji arzında kritik bir dönüm noktası yarattı. Halep başta olmak üzere birçok şehirde, yıllar sonra ilk kez kesintisiz elektrik sağlandı.
Nagihan KALSIN
Türkiye'nin ihraç ettiği doğal gaz ile Suriye'deki gaz santrallerinde elektrik üretimi yapılmaya başlandı. Aralık 2024'te Suriye'deki rejim değişikliğinin ardından başlayan normalleşme süreci kapsamında yürütülen altyapı çalışmaları meyvesini verdi. Bu destekle Suriye yıllar sonra ilk kez 24 saat kesintisiz elektriğe kavuştu.
93 kilometrelik hatla gaz akışı başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı BOTAŞ tarafından, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinden başlayıp Suriye’ye uzanan 36 inç çapında ve yaklaşık 93 kilometre uzunluğunda bir boru hattı inşa edildi. Azerbaycan’dan gelen doğal gaz, bu hat üzerinden önce Türkiye tarafında Kahramanmaraş’tan Kilis’e, ardından da Kilis’in Yavuzlu Köyü kırsalında kurulan Yavuzlu Ölçüm İstasyonu aracılığıyla Suriye’ye aktarılıyor.
2 Ağustos itibarıyla devreye alınan hat üzerinden Suriye’ye günde 6 milyon metreküpe kadar doğal gaz teslim edilebiliyor. Şu anda günlük 3,5 milyon metreküp gaz sevkiyatı gerçekleştiriliyor. Türkiye’den gönderilen doğal gaz, Halep başta olmak üzere Suriye’nin çeşitli bölgelerindeki santrallerde elektrik üretiminde kullanılıyor.
Bu santrallerde sadece Türkiye’nin ihraç ettiği gazla saatte 700 megavatlık elektrik üretimi yapılıyor. Türkiye, Suriye’ye sadece doğal gaz değil, doğrudan elektrik ihracatı da gerçekleştiriyor. Halihazırda yaklaşık 280 megavat seviyesinde elektrik Suriye’ye ihraç ediliyor. Böylece Türkiye, toplamda yaklaşık 1.000 megavatlık bir enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlıyor.
“5 milyon hanenin elektriği sağlanacak”
Türkiye’den sağlanan enerjiyle Suriye, uzun süredir ilk kez kesintisiz elektrik hizmeti aldı. Başta Halep olmak üzere birçok şehirde 24 saat kesintisiz enerji sağlanması, ülkede hayatın normalleşmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yavuzlu Ölçüm İstasyonu’ndan günde 6 milyon metreküplük kapasiteye kadar gaz sevkiyatı gerçekleştireceklerine işaret ederek, “İlk aşamada Suriye’ye yılda 2 milyar metreküpe kadar doğal gaz ihracı sağlanabilecek. Bu doğal gaz ile yaklaşık bin 200 megavatlık elektrik santrali faal hale gelecek ve bu sayede 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayarak Suriye’de hayatın normalleşmesine çok ciddi bir katkı yapacak.” değerlendirmesinde bulunmuştu.