Türkiye'nin enerjisi Suriye'yi aydınlattı

Nagihan KALSIN

Türkiye'nin ihraç et­tiği doğal gaz ile Su­riye'deki gaz sant­rallerinde elektrik üretimi yapılmaya başlandı. Aralık 2024'te Suriye'deki rejim de­ğişikliğinin ardından başla­yan normalleşme süreci kap­samında yürütülen altyapı çalışmaları meyvesini verdi. Bu destekle Suriye yıllar son­ra ilk kez 24 saat kesintisiz elektriğe kavuştu.

93 kilometrelik hatla gaz akışı başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı BOTAŞ ta­rafından, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinden başlayıp Suriye’ye uzanan 36 inç ça­pında ve yaklaşık 93 kilomet­re uzunluğunda bir boru hat­tı inşa edildi. Azerbaycan’dan gelen doğal gaz, bu hat üzerin­den önce Türkiye tarafında Kahramanmaraş’tan Kilis’e, ardından da Kilis’in Yavuzlu Köyü kırsalında kurulan Ya­vuzlu Ölçüm İstasyonu ara­cılığıyla Suriye’ye aktarılıyor.

2 Ağustos itibarıyla devre­ye alınan hat üzerinden Suri­ye’ye günde 6 milyon metre­küpe kadar doğal gaz teslim edilebiliyor. Şu anda günlük 3,5 milyon metreküp gaz sev­kiyatı gerçekleştiriliyor. Tür­kiye’den gönderilen doğal gaz, Halep başta olmak üzere Su­riye’nin çeşitli bölgelerinde­ki santrallerde elektrik üreti­minde kullanılıyor.

Bu sant­rallerde sadece Türkiye’nin ihraç ettiği gazla saatte 700 megavatlık elektrik üretimi yapılıyor. Türkiye, Suriye’ye sadece doğal gaz değil, doğru­dan elektrik ihracatı da ger­çekleştiriyor. Halihazırda yaklaşık 280 megavat seviye­sinde elektrik Suriye’ye ih­raç ediliyor. Böylece Türkiye, toplamda yaklaşık 1.000 me­gavatlık bir enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlıyor.

“5 milyon hanenin elektriği sağlanacak”

Türkiye’den sağlanan enerjiyle Suriye, uzun süredir ilk kez kesintisiz elektrik hizmeti aldı. Başta Halep olmak üzere birçok şehirde 24 saat kesintisiz enerji sağlanması, ülkede hayatın normalleşmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yavuzlu Ölçüm İstasyonu’ndan günde 6 milyon metreküplük kapasiteye kadar gaz sevkiyatı gerçekleştireceklerine işaret ederek, “İlk aşamada Suriye’ye yılda 2 milyar metreküpe kadar doğal gaz ihracı sağlanabilecek. Bu doğal gaz ile yaklaşık bin 200 megavatlık elektrik santrali faal hale gelecek ve bu sayede 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayarak Suriye’de hayatın normalleşmesine çok ciddi bir katkı yapacak.” değerlendirmesinde bulunmuştu.