Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü 8 bin megavata ulaştı

Tuzla Viaport Marina'da düzenlenen Solar İstanbul Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme Fuarı ve Konferansı'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide kurulu güç bakımından Avrupa'da 5'inci dünyada 12'inci sırada olduğunu söyledi.

Geçen yıl yenilenebilir kaynaklı elektrik üretiminin 118 bin 514 gigavatsaate ulaştığını aktaran Tancan, "Sürdürülebilir ve temiz enerji anlayışıyla yenilenebilir enerjide kurulu gücümüz bugün 53 bin 894 megavata geldi ve toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 54'e ulaştı. Temiz ve tükenmeyen enerji kaynaklarımızın en önemlilerinden biri güneş enerjisi. 8 yıl öncesine kadar şebekeye bağlı hiçbir güneş santralimiz yoktu. Güneş enerjisi kurulumları 2014'te 40,2 megavatla başladı. Son dönemdeki artışlarla 2022 Şubat sonunda güneş enerjisi kurulu gücümüz 7 bin 953 megavata ulaştı." diye konuştu.

Kurulu güç bakından Avrupa’da 8, dünyada 16’ncı sırada

Güneş enerjisi kurulu gücünün Türkiye'nin toplam elektrik gücündeki payının yüzde 8'e, yenilenebilir enerji kurulu gücü içindeki payının ise yüzde 14,8’e yükseldiğini belirten Tancan, Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücünde Avrupa'da 8, dünyada 16'ncı sırada olduğunu bildirdi.

Güneş enerjisi kapasitesinin artırılmasına yönelik yapılacak yarışmalara da değinen Tancan, “Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) GES-4 yarışmaları toplam 1000 megavat bağlantı kapasitesinin tahsisine ve halihazırda YEKA olarak ilan edilmiş olan Niğde-Bor, Hatay Erzin ve Şanlıurfa-Viranşehir YEKA'da 50 ve 100 megavat kapasiteler halinde 15 adet güneş enerjisi santralinin kurulumuna yönelik olarak planlandı. Niğde-Bor YEKA için yapılacak Bor-1, Bor-2 ve Bor-3 yarışmaları için başvurular 30 Mart'ta alınacak.” şeklinde konuştu.