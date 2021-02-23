Türkiye'nin "HUB sistemi ve modemlerde" dışa bağımlılığı azaltılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ar-Ge Fonu'ndan "Ka Bant Milli Uydu Haberleşme HUB Sistemi ve Modem Geliştirilmesi Projesi", Türksat ve ASELSAN arasında 17 Şubat'ta imzalanan sözleşme ile başladı. Proje ile Türkiye'nin "HUB sistemi ve modemlerde" dışa bağımlılığının azıltılması hedefleniyor.

Türksat'tan yapılan açıklamaya göre, "Ka Bant Milli Uydu Haberleşme HUB Sistemi ve Modem Geliştirilmesi Projesi" ile Türksat 4B uydusu üzerinden sağlanan Ka Bant servislerine ek olarak, 2021 yılında fırlatılması planlanan Türksat 5B uydusu üzerinden de Ka Bant servisleri sunulacak.

Bu kapsamda, VSAT sistemlerinde kullanılan Ka Bant hizmetlerinde noktadan noktaya haberleşebilen HUB sistemi ve modemlerin yerli ve milli imkanlar ile üretilmesi sayesinde ülkenin dışa bağımlılığı azalacak.

Ayrıca kurulacak uçtan uca entegre bir sistem ile uydulardaki data trafiği daha güvenilir hale gelecek. Yüksek teknoloji seviyesinde ürün sunmayı hedefleyen projenin sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi amacıyla her aşaması için farklı amaç ve hedefler belirlendi.

Proje kapsamında ortaya çıkacak ürünlerin, muadilleri ile kalite, performans ve güvenlik alanlarında yarışabilecek ve katma değeri yüksek ürünler olması hedefleniyor.