Türkiye’nin ilk yerli NOx sensörüne ABD’de büyük ilgi  

Türkiye’nin ilk yerli NOx sensörünü geliştiren MCT Technic, Las Vegas’ta düzenlenen Aapex Fuarı’nda otomotiv sektörünün önde gelen isimleri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Çevre dostu teknolojilere olan talebin arttığı bu dönemde, MCT Technic’in geliştirdiği NOx sensörleri, araçların zararlı gaz emisyonlarını azaltarak sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunuyor.

Yerli inovasyon küresel sahnede dikkat çekiyor

Fuarın ilk gününden itibaren MCT Technic standını ziyaret eden çok sayıda sektör profesyoneli ve teknoloji ilgilisi, şirketin çevre dostu teknolojilerine dair bilgi aldı. MCT Technic, Türkiye’de geliştirilen bu yerli sensörlerin hem Türkiye’nin teknolojik gücünü hem de çevreye duyarlı çözümlerini uluslararası alanda sergiliyor.

MCT Technic Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Yılmaz: “Türkiye’nin çevre dostu teknolojilerini uluslararası pazarda tanıtıyoruz.”

Fuar boyunca gösterilen yoğun ilgiye değinen MCT Technic Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Yılmaz, “Türkiye’nin yerli bir çözüm olarak geliştirdiği NOx sensörümüzün ABD’de böylesine bir yankı uyandırmasından büyük gurur duyuyoruz. Bu teknoloji, çevre dostu araçlar geliştirme çabalarına güçlü bir katkı sağlarken, Türkiye’nin teknoloji üretme potansiyelini de tüm dünyaya gösterme imkânı sunuyor.” şeklinde konuştu.