Türkiye’nin kadın direktörleri 7. kez bir araya geliyor

06 Kasım 2019

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından bu yıl 7.si düzenlen “Türkiye Kadın Direktörler Konferansı”, Zorlu PSM’de 20 Kasım 2019 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. “Yönetim Kurullarına Aday Gösterme Süreçleri ve Çeşitlilik” teması altında gerçekleştirilecek Konferans’ta “Türkiye’de Yönetim Kurullarında Kadın 2019” raporu açıklanacak.

Zorlu Holding sponsorluğunda bu yıl ‘Yönetim Kurullarına Aday Gösterme Süreçleri ve Çeşitlilik’ başlığı ile düzenlenecek toplantının açılış konuşmasını, IFC Türkiye Ülke Müdürü Arnaud Dupoizat yapacak. Ana tema konuşmacısının 30 PC Club UK Yönlendirme Komitesi Üyesi Sarah Morris olduğu konferansta, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat “Türkiye’de Yönetim Kurullarında Kadın 2019” raporunu sunacak.

Yönetim kurulunda kadın üye oranı, 2018’te yüzde 15.2’e yükseldi

Geçen yılki raporda kadın yönetim kurulu üyesi oranının, 2017 yılındaki düşüşten sonra tekrar iyileşmeye başlayarak %15,2’ye yükseldiği bilgisi paylaşılmıştı. Bu yılki raporda rakamların ne yönde olacağı merakla bekleniyor. 2025 yılına kadar ise Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin yönetim kurullarında kadın üye oranını yüzde 30’a çıkarmak hedefleniyor.

Konferansta raporun paylaşılmasının hemen ardından panele geçilecek. White&Case Turkey Kurucu Ortağı Aslı Başgöz moderatörlüğünde gerçekleşecek “Kim niçin ve nasıl? Yönetim Kurulu’nda İlkeler ve İyi Uygulamalar” başlıklı panele; ICGN CEO’su Kerrie Stevenson, GOVERN Genel Müdürü Alissa Amico, THY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatmanur Altun ve Türk Tuborg Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tülin Karabük panelist olarak katılacak.

Konferansta ayrıca “Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu” ödülleri de sahiplerini bulacak.

Konferans 30 PC Club Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü’nün kapanış konuşmasının ardından düzenlenecek kokteylle son bulacak.