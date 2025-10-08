Türkiye’nin mobil uygulama ekonomisi 2029’da 1,65 milyar dolara ulaşacak

Türkiye’nin mobil uygulama ekonomisi, güçlü altyapı, genç nüfus ve dijitalleşme ivmesiyle 2029’a kadar 1,65 milyar dolarlık ciroya ulaşacak.

Adjust tarafından yayımlanan “Mobil Uygulama Trendleri Raporu: Türkiye 2025”, Türkiye’nin mobil uygulama pazarında yerel geliştiriciler ile küresel şirketlerin ilgisini artıran bir büyüme ivmesine sahip olduğunu ortaya koydu.

Rapora göre, Türkiye 2024 yılında hem toplam uygulama indirme sayısında (3,66 milyar) hem de uygulama içinde geçirilen sürede (101,5 milyar saat) küresel olarak 8. sırada yer aldı.

Bu yükselişin arkasında, teknolojiye hâkim genç nüfus (nüfusun %50,9’u 34 yaş altında) ve yüksek internet penetrasyonu (%87) bulunuyor. 2025 başı itibarıyla Türkiye’de 80,7 milyon aktif mobil hat mevcut; bu da nüfusun %92’sine denk geliyor.

Oyun, Fintech ve E-Ticaret başı çekiyor

Rapora göre, mobil oyun, finans/fintech ve e-ticaret sektörleri Türkiye’nin uygulama ekonomisinde en hızlı büyüyen alanlar arasında yer alıyor. Mobil oyunların 2025’te 427,5 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor; bu, toplam oyun gelirinin yaklaşık yarısına denk geliyor.

Mobil ticaretten 49,9 milyar dolarlık pazar beklentisi

Mobil öncelikli alışveriş, sosyal ticaret ve “şimdi al, sonra öde” (BNPL) modellerinin yaygınlaşması, e-ticaret uygulamalarını dönüştürüyor. Türkiye’deki en popüler alışveriş uygulamalarının %80’i yerel olarak geliştiriliyor ve bu alandaki pazar değerinin 2029’da 49,87 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Mobil bankacılık kullanımı yüzde 85’e ulaştı

Tüketicilerin yüzde 85’inin mobil bankacılığı aktif olarak kullandığı Türkiye’de, gömülü finans, açık bankacılık API’ları, dijital cüzdanlar ve şubesiz bankacılık gibi yeni nesil finansal uygulamalar hızla yaygınlaşıyor. Rapora göre, devlet teşvikleri, uluslararası işbirlikleri ve güçlü startup ekosistemi, mobil uygulama sektörünün olgunluğa geçişini hızlandırıyor.