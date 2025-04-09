Türkiye'nin mobilya alışveriş merkezlerinden Bursa İnegöl'de indirim hazırlığı

Türkiye'nin yıllık mobilya ihracatına 1 milyar doların üzerinde katkı sağlayan Bursa İnegöl'de 4 binin üzerinde mobilya üreticisi, 1000'in üzerinde mobilya mağazası bulunuyor. Ülkenin dört bir yanından gelen tüketicilere perakende satış yapılan ilçede, 'Aile Yılı' kapsamında tüketicilere özel indirim hazırlıkları yapılıyor.

En yoğun sezon: Nisan ve mayıs

Türkiye iç pazarının yüzde 40'ına hakim olduklarını belirten İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düğün sezonunun Ramazan Bayramı'nın ardından hızlanacağını dile getirerek, "Okulların tatil olmasıyla hazirandan itibaren de düğün salonları hareketlenir. Bizden ürünlerini alacak genç çiftler en az 45 gün, 2 ay önceden alışverişlerine başlarlar. Nisan ve mayıs aylarında çok hızlı bir şekilde düğün sezonu alışverişleri mobilyada devam eder" dedi.

"İnşallah yeni sezonda hem tüketiciler hem de mobilya üreticilerimiz mutlu olur"

Düğün sezonunda mobilyacıların çiftlere yönelik çeşitli kampanyalar düzenlediğini ifade eden Ayhan, şunları kaydetti: "Türkiye genelinde yaklaşık 700 bin düğün yapılıyor. Bu da bizim mobilyacılarımız için bir fırsat. Aynı zamanda ilkbaharda evlerde bahar temizliği olması nedeniyle evlere tekrar mobilya, koltuk, masa, sandalye gibi alışverişler sektörü hızlandırıyor. Bu yıl biz de 'Aile Yılı' kapsamında elimizden geldiğince indirimler yapacağız. Özellikle düğüncüler için yeni modellerimizi hazırladık. Onların hem uygun şartlarda mobilya almaları hem de mutlu olmaları için biz de elimizden geleni yapacağız. İnşallah yeni sezonda hem onlar mutlu olur hem de mobilya üreticilerimiz."

Sezonun mobilya modası...

Ayhan, en çok koltuk, yemek ve yatak odası takımının satıldığını anlatarak, "Yeni tarz modeller genellikle ilgi görüyor. Şu an mobilyada açık renkleri tercih ediliyor. Koltuk modellerimizde yeşil, gri, turuncu ve sarı gibi farklı renklere ilgi var. Yeni neslin mobilyaya bakış açısı farklı. Onlar ağırlıkla modern tarzdaki mobilyaları kullanışlı buluyor. Biraz daha yatak olabilir koltukları tercih ediyorlar." diye konuştu.