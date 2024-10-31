Düzce 2. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kasım AKTAŞ

25 Mayıs 2005 tarih ve 6391 sayılı yazıları ile Sanayi ve Ticaret Bakan­lığının yer seçim komisyonu çalışmalarını tamamladık­tan sonra Bakanlığın olum­lu görüşü ve Devlet Planla­ma Müsteşarlığının onayı ile Tüzel Kişilik kazandı. Ku­ruluşu itibariyle Müteşeb­bis heyet tarafından yöneti­len bölgemiz, OSB mevzuatı gereğince faaliyet gösteren firmaların 2/3 oranına ulaş­ması sonucu 8 Mart 2012 ta­rihinde Genel Kurul ile sa­nayicilerimiz tarafından yö­netilmeye başladı.

Eksiksiz hizmet kalitemizle örnek bir butik OSB olduk

Katılımcılarımıza sundu­ğumuz hizmet kalitesi, ek­siksiz altyapısı, çevre düzen­lemesi ve güvenliği ile şu an­da Türkiye’nin örnek butik OSB’si konumundayız. Böl­gemizde ağırlıklı sektör ola­rak cam sanayi, otomotiv yan sanayi ve güneş enerjisi panel sistemlerinden oluşu­yor. 81 hektar üzerine kuru­lu, faaliyette olan 11 firması ile yaklaşık bin 850 kişinin istihdam edildiği, tem oto­yoluna bağlantısı 1,5 km me­safede bulunan organize sa­nayi bölgemiz ile katılım­cılarımıza ve çalışanlarına yönelik hizmet kalitemizi sürekli geliştirmekle birlik­te, doğayı ve çevreyi koruma gayretiyle çalışıyoruz.

Düzce 2. OSB’de tüm par­seller dolu olup, 2023 yılı içinde parselasyon artışına gidildi. Yatırım harcamala­rının her geçen yıl artması hem Yeşil OSB sürecinin iyi­leşmesini hem de OSB’nin gelişimini gösteren önem­li bir faktördür. Çevremiz­de bulunan genişleme alan­ları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Sanayicimize büyüme imkanları verme ar­zusundayız.

Düzce 2. OSB olarak, faa­liyetlerimizin çevresel etki­lerini azaltmak için adımlar atıyor, paydaşlarımızın sür­dürülebilir kalkınmalarını sağlamak ve iklim değişikli­ğiyle mücadele etmek için iş birliği yapıyor ve alt yükleni­cilerimiz ve tedarikçilerimi­zi bu çabalarımızda bize ka­tılmaları için teşvik ediyor, onlara destek oluyoruz.

OSB’ler Türkiye'nin eko­nomik kalkınmasında önem­li bir rol oynuyor. OSB'ler, sa­nayi tesislerinin bir arada bu­lunmasını sağlayarak üretim verimliliğini artırıyor. Altya­pı, enerji ve ulaşım gibi hiz­metlerin ortak kullanımı, maliyetleri düşürüyor. Yerel ekonomilere katkıda buluna­rak istihdam yaratıyor. Yatı­rımcılar için cazip bir ortam sunan OSB’ler, düzenli alt­yapı, destekleyici hizmetler ve teşvikler, yeni yatırım­ların çekilmesine yardımcı oluyor. Birçok OSB, Ar-Ge ve yenilikçi projelere odak­lanan şirketlere ev sahipliği yaparak teknolojik gelişme­yi destekliyor.

Çevresel yö­netim uygulamalarıyla sür­dürülebilir sanayi pratik­lerini teşvik ederek, çevre üzerindeki olumsuz etkile­ri azaltıyor. Özetle, OSB'ler Türkiye'nin sanayi altyapı­sını güçlendirirken, ekono­mik büyümeyi ve istihdamı artırma potansiyeline sahip. Bu hedefler doğrultusunda, bölgedeki tüm faaliyetleri­mizi planlayarak, yerli ve ya­bancı yatırımcılar için cazip bir iş ortamı sunmayı amaç­lıyoruz.