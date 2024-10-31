Türkiye’nin örnek butik OSB’si konumundayız
Düzce Valiliği tarafından yatırımcılardan gelen yoğun taleplerin karşılanması amacıyla Düzce’ye 2.Organize Sanayi Bölgesi kurulma çalışmaları başladı.
Düzce 2. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kasım AKTAŞ
25 Mayıs 2005 tarih ve 6391 sayılı yazıları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yer seçim komisyonu çalışmalarını tamamladıktan sonra Bakanlığın olumlu görüşü ve Devlet Planlama Müsteşarlığının onayı ile Tüzel Kişilik kazandı. Kuruluşu itibariyle Müteşebbis heyet tarafından yönetilen bölgemiz, OSB mevzuatı gereğince faaliyet gösteren firmaların 2/3 oranına ulaşması sonucu 8 Mart 2012 tarihinde Genel Kurul ile sanayicilerimiz tarafından yönetilmeye başladı.
Eksiksiz hizmet kalitemizle örnek bir butik OSB olduk
Katılımcılarımıza sunduğumuz hizmet kalitesi, eksiksiz altyapısı, çevre düzenlemesi ve güvenliği ile şu anda Türkiye’nin örnek butik OSB’si konumundayız. Bölgemizde ağırlıklı sektör olarak cam sanayi, otomotiv yan sanayi ve güneş enerjisi panel sistemlerinden oluşuyor. 81 hektar üzerine kurulu, faaliyette olan 11 firması ile yaklaşık bin 850 kişinin istihdam edildiği, tem otoyoluna bağlantısı 1,5 km mesafede bulunan organize sanayi bölgemiz ile katılımcılarımıza ve çalışanlarına yönelik hizmet kalitemizi sürekli geliştirmekle birlikte, doğayı ve çevreyi koruma gayretiyle çalışıyoruz.
Düzce 2. OSB’de tüm parseller dolu olup, 2023 yılı içinde parselasyon artışına gidildi. Yatırım harcamalarının her geçen yıl artması hem Yeşil OSB sürecinin iyileşmesini hem de OSB’nin gelişimini gösteren önemli bir faktördür. Çevremizde bulunan genişleme alanları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Sanayicimize büyüme imkanları verme arzusundayız.
Düzce 2. OSB olarak, faaliyetlerimizin çevresel etkilerini azaltmak için adımlar atıyor, paydaşlarımızın sürdürülebilir kalkınmalarını sağlamak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için iş birliği yapıyor ve alt yüklenicilerimiz ve tedarikçilerimizi bu çabalarımızda bize katılmaları için teşvik ediyor, onlara destek oluyoruz.
OSB’ler Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynuyor. OSB'ler, sanayi tesislerinin bir arada bulunmasını sağlayarak üretim verimliliğini artırıyor. Altyapı, enerji ve ulaşım gibi hizmetlerin ortak kullanımı, maliyetleri düşürüyor. Yerel ekonomilere katkıda bulunarak istihdam yaratıyor. Yatırımcılar için cazip bir ortam sunan OSB’ler, düzenli altyapı, destekleyici hizmetler ve teşvikler, yeni yatırımların çekilmesine yardımcı oluyor. Birçok OSB, Ar-Ge ve yenilikçi projelere odaklanan şirketlere ev sahipliği yaparak teknolojik gelişmeyi destekliyor.
Çevresel yönetim uygulamalarıyla sürdürülebilir sanayi pratiklerini teşvik ederek, çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltıyor. Özetle, OSB'ler Türkiye'nin sanayi altyapısını güçlendirirken, ekonomik büyümeyi ve istihdamı artırma potansiyeline sahip. Bu hedefler doğrultusunda, bölgedeki tüm faaliyetlerimizi planlayarak, yerli ve yabancı yatırımcılar için cazip bir iş ortamı sunmayı amaçlıyoruz.