Türkiye’nin sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştiriyoruz

OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş KÜTÜKCÜ

Ülkemizin sanayileşme ça­baları Cumhuriyetle bir­likte hız kazanırken, planlı sanayi alanlarımızın ilki olan Bur­sa Organize Sanayi Bölgemiz de 1961 yılında kuruldu. İlk OSB’mi­zin kurulmasından bu yana geçen 63 yıllık süreçte, ülkemizdeki OSB sayısı 404’e ulaştı.

Bugün, Türkiye’de OSB olmayan ilimiz kalmadı. 81 ilimizin tama­mında kurulan organize sanayi böl­gelerimizin sayısı 404’e ulaşırken, 67 binden fazla fabrikamızın üre­tim yaptığı OSB’lerimizdeki istih­dam ise 2 milyon 600 bin kişiyi aştı.

Bugün Türkiye’nin toplam sa­nayi üretiminin yüzde 45’ini ger­çekleştiriyoruz. Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu’ndan 648’i OSB’lerimizde üretim yapıyor. Yi­ne 1000 Büyük Sanayi Kurulu­şu’nun yaptığı 78 milyar TL üze­rindeki ihracatın, 38 milyar TL’den fazlasını OSB’lerimiz gerçekleşti­riyor. Ayrıca sanayi üretiminin ya­nı sıra, mesleki eğitimden lojistiğe, altyapı ve üstyapıdan sağlık yatı­rımlarına, Ar-Ge ve tasarım mer­kezlerinden teknoloji geliştirme bölgelerine, yenilenebilir enerji yatırımlarından itfaiye teşkilatla­rına kadar pek çok alanda yatırım­lar yapıyor, Türkiye’nin kalkınma­sına öncülük ediyoruz.

OSBÜK, ikiz dönüşüme odaklandı

OSBÜK olarak, Cumhuriyetin ilk yüzyılında Türk sanayisine lo­komotiflik yapan OSB’lerimizin ‘lokomotiflik’ vizyonuyla yoluna devam etmesi ve Türk sanayisi­nin dönüşümüne öncülük etmesi için önemli çalışmalar yürütüyo­ruz. Özellikle ikiz dönüşüm de­diğimiz dijital ve yeşil dönüşüm alanları, artık sanayimizin önce­likli gündemi haline geldi. Bu bir­birini tamamlayan ve eş güdüm halinde yürütülmesi gereken dö­nüşüm sürecini OSBÜK olarak, önemli bir fırsat olarak değerlen­diriyor, OSB’lerimizi ve 67 bin sa­nayi işletmemizi yeşil dönüşüme hazırlamak için camiamıza reh­berlik ediyoruz.

Eğitimler, seminerler, bilgilen­dirme toplantıları yapıyoruz. Ay­rıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlı­ğı’mızın ve TSE’nin yürüttüğü Yeşil OSB belgelendirme projesi kapsa­mında dokuz organize sanayi bölge­miz dört başlıktaki 40 farklı kriteri eksiksiz yerine getirerek Yeşil OSB Belgesi almaya hak kazandı. Bu do­kuz OSB’miz; ASO 2. OSB, Kon­ya OSB, Makine İhtisas OSB, Ko­caeli Gebze Güzeller OSB, Demir­taş OSB, Bursa OSB, Düzce 2. OSB, Başkent OSB ve Nilüfer OSB’dir.

Yine OSBÜK bünyesinde Ye­şil Dönüşüm ve Sürdürülebilir­lik İhtisas Kurulu ile OSBÜK Ye­şil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Merkezi’ni kurduk. Bu kurullarda yaptığımız çalışmalarla, organize sanayi bölgelerimizi Türk sana­yisinin dönüşümünde öncü hale getirmeyi hedefliyoruz. Öte yan­dan yeşil dönüşümde önemli bir avantaj oluşturan yenilenebilir enerji santralleri konusunda da OSB’lerimiz ciddi manada yol kat etmiş durumda. Şu anda 4 bin 26 MW’ı Güneş Enerjisi Santrali ol­mak üzere OSB’lerimizdeki yeni­lenebilir enerji santrallerinin top­lam kurulu gücü 4 bin 464 MW’a ulaştı.

Sanayi kaslarımızı daha da güçlendirmeliyiz

Türkiye’nin üreten gücü OSB’ler olarak, geleceğin üretimde oldu­ğuna inanıyor, Sayın Cumhurbaş­kanımızın ortaya koyduğu ‘yatı­rım, üretim, istihdam ve ihracat’ mottosuyla yolumuza devam edi­yoruz. Ancak burada atmamız ge­reken yeni adımlar olduğuna ina­nıyoruz. Ülkemizde halihazırda toplam 1 milyar 280 milyon 400 bin metrekare OSB alanımız bulu­nuyor. Bu da ülkemizin toplam yü­zölçümünün binde 1,6’sı ediyor.

Toplam sanayi alanlarına baktığı­mızda ise Türkiye'de sanayi alanlarının büyüklüğü yüzölçü­mümüzün binde 4'üne tekabül ediyor. Bu oran sanayide bizim ra­kip ülkelerimiz olan Almanya’da yüzde 4, İtalya’da yüzde 2,15, Fran­sa’da, yüzde 1,4’dür.

Dolayısıyla bu ülkelerle eşit şartlarda rekabet edebilmemiz ve sanayi kasları­mızı daha da güçlendirebilme­miz için, ülkemizdeki planlı sanayi alanlarını artırmak zorundayız. Sanayi alanlarının artırılması ko­nusunda Sanayi ve Teknoloji Ba­kanlığı’mızın ülkemizdeki sanayi alanlarını önümüzdeki beş yılda iki katına, 10 yılda ise en az yüzde 1 düzeyine çıkarma hedefini des­tekliyoruz.

Organize sanayi bölgeleri uygu­laması, Cumhuriyet tarihinin en başarılı sanayi rejimidir. Tek du­rak ofis hizmet anlayışı, bulun­duğu şehrin bir alt bölge teşvik imkanlarından yararlanma avan­tajı, teknoparkları, atık su arıtma tesisleri, içme suyu arıtma tesisle­ri, mesleki ve teknik eğitim lisele­ri, sosyal donatı alanları gibi pek çok yatırımlarıyla organize sana­yi bölgelerimiz ‘yatırımcı dostu’ bölgelerdir. Dolayısıyla OSB’le­rimize yatırımcı ilgisinin devam etmesi için, OSB’lerimizin yatırım ve üretim avantajları mutlaka ar­tırılmalıdır.