Türkiye’nin sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştiriyoruz
Bugün itibarıyla 67 binden fazla fabrikamızın üretim yaptığı OSB’lerimizin sayısı 404’e ulaşırken istihdam ise 2 milyon 600 bin kişiyi aştı. Türkiye’nin toplam sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştiriyoruz. 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu’ndan 648’i OSB’lerimizde üretim yapıyor.
OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş KÜTÜKCÜ
Ülkemizin sanayileşme çabaları Cumhuriyetle birlikte hız kazanırken, planlı sanayi alanlarımızın ilki olan Bursa Organize Sanayi Bölgemiz de 1961 yılında kuruldu. İlk OSB’mizin kurulmasından bu yana geçen 63 yıllık süreçte, ülkemizdeki OSB sayısı 404’e ulaştı.
Bugün, Türkiye’de OSB olmayan ilimiz kalmadı. 81 ilimizin tamamında kurulan organize sanayi bölgelerimizin sayısı 404’e ulaşırken, 67 binden fazla fabrikamızın üretim yaptığı OSB’lerimizdeki istihdam ise 2 milyon 600 bin kişiyi aştı.
Bugün Türkiye’nin toplam sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu’ndan 648’i OSB’lerimizde üretim yapıyor. Yine 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun yaptığı 78 milyar TL üzerindeki ihracatın, 38 milyar TL’den fazlasını OSB’lerimiz gerçekleştiriyor. Ayrıca sanayi üretiminin yanı sıra, mesleki eğitimden lojistiğe, altyapı ve üstyapıdan sağlık yatırımlarına, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinden teknoloji geliştirme bölgelerine, yenilenebilir enerji yatırımlarından itfaiye teşkilatlarına kadar pek çok alanda yatırımlar yapıyor, Türkiye’nin kalkınmasına öncülük ediyoruz.
OSBÜK, ikiz dönüşüme odaklandı
OSBÜK olarak, Cumhuriyetin ilk yüzyılında Türk sanayisine lokomotiflik yapan OSB’lerimizin ‘lokomotiflik’ vizyonuyla yoluna devam etmesi ve Türk sanayisinin dönüşümüne öncülük etmesi için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle ikiz dönüşüm dediğimiz dijital ve yeşil dönüşüm alanları, artık sanayimizin öncelikli gündemi haline geldi. Bu birbirini tamamlayan ve eş güdüm halinde yürütülmesi gereken dönüşüm sürecini OSBÜK olarak, önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor, OSB’lerimizi ve 67 bin sanayi işletmemizi yeşil dönüşüme hazırlamak için camiamıza rehberlik ediyoruz.
Eğitimler, seminerler, bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın ve TSE’nin yürüttüğü Yeşil OSB belgelendirme projesi kapsamında dokuz organize sanayi bölgemiz dört başlıktaki 40 farklı kriteri eksiksiz yerine getirerek Yeşil OSB Belgesi almaya hak kazandı. Bu dokuz OSB’miz; ASO 2. OSB, Konya OSB, Makine İhtisas OSB, Kocaeli Gebze Güzeller OSB, Demirtaş OSB, Bursa OSB, Düzce 2. OSB, Başkent OSB ve Nilüfer OSB’dir.
Yine OSBÜK bünyesinde Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik İhtisas Kurulu ile OSBÜK Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Merkezi’ni kurduk. Bu kurullarda yaptığımız çalışmalarla, organize sanayi bölgelerimizi Türk sanayisinin dönüşümünde öncü hale getirmeyi hedefliyoruz. Öte yandan yeşil dönüşümde önemli bir avantaj oluşturan yenilenebilir enerji santralleri konusunda da OSB’lerimiz ciddi manada yol kat etmiş durumda. Şu anda 4 bin 26 MW’ı Güneş Enerjisi Santrali olmak üzere OSB’lerimizdeki yenilenebilir enerji santrallerinin toplam kurulu gücü 4 bin 464 MW’a ulaştı.
Sanayi kaslarımızı daha da güçlendirmeliyiz
Türkiye’nin üreten gücü OSB’ler olarak, geleceğin üretimde olduğuna inanıyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ‘yatırım, üretim, istihdam ve ihracat’ mottosuyla yolumuza devam ediyoruz. Ancak burada atmamız gereken yeni adımlar olduğuna inanıyoruz. Ülkemizde halihazırda toplam 1 milyar 280 milyon 400 bin metrekare OSB alanımız bulunuyor. Bu da ülkemizin toplam yüzölçümünün binde 1,6’sı ediyor.
Toplam sanayi alanlarına baktığımızda ise Türkiye'de sanayi alanlarının büyüklüğü yüzölçümümüzün binde 4'üne tekabül ediyor. Bu oran sanayide bizim rakip ülkelerimiz olan Almanya’da yüzde 4, İtalya’da yüzde 2,15, Fransa’da, yüzde 1,4’dür.
Dolayısıyla bu ülkelerle eşit şartlarda rekabet edebilmemiz ve sanayi kaslarımızı daha da güçlendirebilmemiz için, ülkemizdeki planlı sanayi alanlarını artırmak zorundayız. Sanayi alanlarının artırılması konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın ülkemizdeki sanayi alanlarını önümüzdeki beş yılda iki katına, 10 yılda ise en az yüzde 1 düzeyine çıkarma hedefini destekliyoruz.
Organize sanayi bölgeleri uygulaması, Cumhuriyet tarihinin en başarılı sanayi rejimidir. Tek durak ofis hizmet anlayışı, bulunduğu şehrin bir alt bölge teşvik imkanlarından yararlanma avantajı, teknoparkları, atık su arıtma tesisleri, içme suyu arıtma tesisleri, mesleki ve teknik eğitim liseleri, sosyal donatı alanları gibi pek çok yatırımlarıyla organize sanayi bölgelerimiz ‘yatırımcı dostu’ bölgelerdir. Dolayısıyla OSB’lerimize yatırımcı ilgisinin devam etmesi için, OSB’lerimizin yatırım ve üretim avantajları mutlaka artırılmalıdır.