Türkiye’nin su ihracatı yüzde 27,5 arttı

Recep ERÇİN

Akdeniz kuşağı kurak bir yaz geçiriyor. İklim krizi­nin de etkileri ile yazın bü­yük kısmı orman yangınları mü­cadelesi ile geçti. Kuraklığın etkisi ile göller ve barajlardaki su seviye­leri kritik eşiğe geldi. Hemen her gün ajansların geçtiği haberlerde “Şu kentin şu kadar günlük suyu kaldı” uyarıları dikkat çekiyor. Bu­na karşın Türkiye’nin su ihraca­tı hız kesmiyor. Yılın ilk 6 ayında 189,4 milyon litre su ihraç edildi. Geçen yıl bu miktar 148,9 milyon litreydi. Artış yüzde 27,5 oldu. İlk 6 ayda litresi 60 sente denk gelen su ihracatından yaklaşık 114,9 mil­yon dolar gelir elde edildi.

4,5 yılda 1,6 milyar litreyi aştı

Yıllara sari incelendiğinde 2024’te 297,5 milyon litre, 2023’te 274,7 milyon litre, 2022’de 329,9 milyon litre ve 2021’de 295,4 mil­yon litre su ihraç edildi. 2021- 2024 döneminde ihraç edilen su miktarı 1,2 milyar litreyi aştı. 2025’in ilk 6 ayı da eklendiğinde 1,4 milyar litreye dayandı. Karşılı­ğında 900 milyon dolar civarında gelir elde edildi.

İhraç edilen suyun içeriğine ba­kıldığında, “Tabii mineral sular; karbonatlandırılmamış (ilave şe­ker, tatlandırıcı katılmamış, lez­zetlendirilmemiş), Tabii mineral sular; karbonatlandırılmış (ilave şeker, tatlandırıcı katılmamış, lez­zetlendirilmemiş), Diğer mineral ve gazlı sular (ilave şeker, tatlan­dırıcı katılmamış, lezzetlendiril­memiş), Diğer tabii ve suni mine­ral sular (ilave şeker, tatlandırıcı katılmamış, lezzetlendirilmemiş), buz ve kar, Diğer tabii ve mineral sular (ilave şeker veya tatlandırıcı katılmış veya aromalandırılmış)” şeklinde sınıflandırıldı.

ABD’ye 1,5 dolara aromalı su sattık

Yılın ilk 6 ayında dışarıya sa­tılan suyun litresi 0,60 dolar­ken, geçen yılın tamamında litre başına ihracat tutarı 0,64 dolar, 2023’te 0,66 dolar, 2022’de 0,70 dolar ve 2021’de 0,62 dolar olarak hesaplandı. 2025’in ilk 6 ayı itiba­rıyla bakıldığında Türkiye’nin en çok düz su ihraç ettiği ülke Birle­şik Krallık.

Verilere bakıldığında ise bu yılın ilk altı ayında İngiltere’ye “Tabii mineral sular; karbonat­landırılmamış (ilave şeker, tat­landırıcı katılmamış, lezzetlen­dirilmemiş” ihracat miktarı 17 milyon litre oldu. Bakkallarda 500 ml. pet şise su 10-15 liraya sa­tılırken, İngiltere’ye litresi 0,12 cent yani 5 liradan ihraç edildi. Su zengini Almanya’ya bu kalemde 4,9 milyon litreden fazla su ihraç edildiği görüldü.

ABD, Panama ve Küba gibi uzak ülkelere de milyon litreyi bulan miktarda su ihraç edilmesi dikkat çekti. ABD’ye satılan aromalı su­yun litresi ise 1,48 dolar oldu.

En çok ithalat Avrupa’dan yapıldı

İhracat ithalat dengesine bakıldığında 2025’in ilk altı ayında sudan elde edilen ihracat geliri 114,9 milyon dolarken, su ithalatına 93,2 milyon dolar ödendi. İthalatın litre fiyatı 1,81 dolar olarak hesaplandı. 2024 yılında ihracat ve ithalat dengesinde açık verilmesi dikkat çekti. Söz konusu yılda su ihracatı 191,5 milyon dolarken, ithalatı 194,9 milyon dolar oldu. En çok ithalat 63,8 milyon dolarla Avusturya ve 26,2 milyon dolarla İsviçre’den yapıldı.