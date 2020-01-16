Türkiye’nin yerli ve milli ilk motoru teslim edildi

16 Ocak 2020

Ayşe Kaytan UÇAK

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ’de (TEI) Türkiye'nin yerli ve milli ilk motoru TEI-PD170, Eskişehir’de düzenlenen törenle teslim edildi.Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı konuşmada “Türkiye motor çalışmalarının kalbi olan TEI’nin bir diğer projesi olan TS1400 turboşaft motorun ilk resmi testlerinden başarıyla geçtiğini de buradan duyurmak istiyorum. TUSAŞ ürettiği T70 Genel Maksat Helikopterimize TEI’nin imal ettiği ilk iki motor takılarak 25 Aralık 2019 tarihinde başarıyla çalıştırıldı. Bu yıl 25 motor daha teslim edilecek. Toplamda 236 tane T700 motoru üretilecek” dedi. TUSAŞ Motor Sanayii AŞ’de Türkiye’nin ilk yerli ve milli motoru özelliği taşıyan TEI-PD170’nin seri üretim ilk partisi dün düzenlenen törenle teslim edildi.

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, "Platform üretiminde söz sahibi ülkelerden biri olmaya doğru yol alıyoruz. Bir süredir ısrarla alt bileşenler ve alt ileri teknolojilere dahil artık yürümenin yetmediği, koşmamız gerektiğini vurguluyoruz" dedi. Demir, "Seri üretime geçmek çok önemli. Bu ürünler kullanıldıkça tasarım da üretim de mükemmelleşecek. O yüzden üretimden çıkıp bir an önce ürünün sahaya verilmesi bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.

“Eskişehir’den Akıncı’ya motor göndereceğiz” diyen Demir, “Akıncı’nın belirli modelleri olacak. Bu modellerin bir tanesini inşallah PD170 ile uçuruyor olacağız. Milli uçağa, milli motor. Tasarımı ve üretimi PD170 havacılık motoru alt stent malzeme ve işçilik maliyetleri baz alındığında yüzde 90’a yakın yerlilik oranına yaklaşmış olup, bu yıl sonuna kadar raf ürünleri hariç kalan sistemlerinde yerlileştirme sözünü bize verdiler” diye konuştu.

Ülkemizin motor çalışmalarının kalbi olan TEI’nin üzerinde çalıştığı bir diğer proje olan TS1400 turboşaft motorun, ilk resmi testlerinden başarıyla geçtiğini de duyuran Demir, konuşmasına şöyle devam etti: “TUSAŞ ürettiği T70 Genel Maksat Helikopterimize TEİ’nin imal ettiği ilk iki motor takılarak 25 Aralık 2019 tarihinde başarıyla çalıştırıldı. 2020 yılında 25 adet daha motor teslim edilecek. Toplamda 236 tane T700 motoru üretilecek. Bugün uçaktan tanka, zırhlı kara araçlarımızdan füzelerimize, helikopterlerden İHA’lara kadar kullanmakta olduğumuz bütün platformlarda yerli ve milli motor çalışmalarımızın devam ettiğini, hatta bir ileri aşama olan hibrit ve elektrik motor ile ilgili de bir gayretimizin olduğunu belirtmek isterim.”