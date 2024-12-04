Türkiye'nin yoğun plastik ve kauçuk talebi Çinli firmaları Plast Eurasia'da buluşturdu

Plast Eurasia 2024 Fuarı, Çin’in önde gelen plastik endüstrisi firmalarının yoğun katılımıyla başladı. İstanbul'da düzenlenen fuarda, 300 Çinli firma en yeni ürün ve teknolojilerini sergiledi.

Fuarda hazır bulunan Çin Plastik Makine Sanayi Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Cui Xinyou, “Türkiye pazarı, plastik ve kauçuk ürünlere olan yoğun talebiyle, Çin plastik endüstrisi için büyük bir fırsat sunmaktadır. Bu fuar kapsamında 300’den fazla Çinli şirket yer almaktadır. Tanınmış Çin firmaları en yeni ürünlerini sergilemek için Türkiye’ye geldi. Ürünler arasında enjeksiyon makineleri, ekstrüzyon makineleri, kalıplar ve aksesuarlar yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

2023 Çin-Türkiye plastik makine ihracat hacmi:1.5 milyar dolar

Xinyou, “Çin ve Türkiye, plastik makineleri alanında uzun yıllardır güçlü bir ticaret ilişkisine sahiptir. 2023 yılında Çin’den Türkiye’ye plastik makinesi ihracatı 3 bin 289 adet ile 1.5 milyar dolara ulaşmıştır. Bu iş birliği, Türkiye plastik endüstrisinin gelişimine büyük katkı sağlamıştır” dedi.