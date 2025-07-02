Türkiye’nin yüksek hızlı tren hattına Alstom imzası

Hayati ARIGAN

Türkiye’de YHT hattın­da ilk kez kullanılacak Alstom’un rijit katener sistemi, her biri yaklaşık 7 kilo­metre uzunluğunda ve 8,3 met­re genişliğinde olan, yerleşim yerlerinin ve Küçükçekmece Gölü’nün altından geçecek çift hatlı bir tünelde yer alacak. Bu hat, yolcu taşımacılığında yüz­de 80, yük taşımacılığında ise yüzde 45 artış sağlayarak İstan­bul’un ulaşım altyapısını güç­lendirecek ve ekonomisine kat­kı sunacak.

Yatırıma ağırlık verdi

Raylı ulaşım sis­temlerinde 63 ül­kede küresel hiz­metler sunan Als­tom, 70 yılı aşkın süredir faali­yet gösterdi­ği Türkiye’de ise yeni ya­tırımları ile geleceğe yö­nelik adım­lar atıyor. 2023’te Türkiye’nin global ölçekli ray­lı sistem sinyalizasyon mü­hendislik merkezi olan Als­tom Türkiye Mühendislik ve Teknoloji Merkezi’nin haya­ta geçiren şirket, 2024’te ise Bursa’da bir raylı sistem kom­ponentleri fabrikası açarak Türkiye’den Avrupa’ya ihra­cat gerçekleştirmeye başladı. Alstom, Türkiye'de özel sektör tarafından kurulacak raylı sis­tem sinyalizasyon test merke­zi olma özelliğini taşıyan Sin­yalizasyon Sistemleri Enteg­rasyon Laboratuvarı ve Test Merkezi’ni de 2025 sonu itiba­rıyla faaliyete geçirecek.

Alstom Türkiye Genel Mü­dürü Kerem Bugay, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, “Als­tom’un rijit katener sistemi­nin Türkiye’de YHT hattında ilk kez kullanılacak. Projeler ve yatırımlarla ülkemizin raylı sistem hedeflerine katkı sun­maya devam edeceğiz” dedi.

“Global olsak da yerli firmayız”

Alstom Türkiye’yi yerli bir firma olarak konumlandırdık­larını belirten Kerem Bugay, “Yatırımlarımızla güçlü yerli organizasyonumuzla sektör ya­rarına geliştirdiğimiz kabiliyet­lerimizle Türkiye’nin gücüne güç katan güvenilir bir iş ortağı olarak A’dan Z’ye hizmetler su­nuyoruz. Türkiye’nin raylı ula­şımdaki geleceğini şekillendi­ren Ulaştırma Ana Planı’nı ve 2053 Net Sıfır Karbon Emisyon hedeflerini kararlılıkla destek­lerken Mühendislik ve Teknolo­ji Merkezimiz başta olmak üze­re bütün çalışmalarımızla da geleceğin raylı sistem mühen­dislerini yetiştiriyoruz” dedi.

Alstom’un gelecek hedefleri

Bursa’daki fabrikalarından Alstom’un Avrupa’daki projele­rine raylı sistem komponentle­ri sağladıklarını belirten Bugay, Bursa fabrikasının da üretim kapasitesinin ve istihdamının önümüzdeki iki yıl içinde iki buçuk kat büyütülmesini he­deflediklerini söyledi.

Bugay, çalıştıkları 25’in üze­rinde Türk tedarikçinin yıl­lık 30 ila 50 milyon avroluk bir markete erişimini sağladıkla­rını da belirtti.

150 bin raylı sistem aracını hizmete sundu

Alstom, 100 yılı aşan küresel deneyimi ve 86 bini aşan çalışanıyla bugün Türkiye dahil 63 ülkede faaliyet gösterirken, bugüne kadar dünya genelinde de 150 bin raylı sistem aracını hizmete sundu. Yüksek hızlı trenlerden metrolara, monoraylardan tramvaylara; anahtar teslim sistemlerden hizmetlere, altyapı, sinyalizasyon ve dijital mobilite çözümlerine kadar farklı alanda müşterilerini akıllı ve sürdürülebilir raylı sistem çözümleri ile buluşturan Alstom, gelecekte daha yaşanılabilir bir dünya için raylı sistemlerde karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor.

Alstom Türkiye Genel Merkez ofisi, sinyalizasyon ve altyapı çözümleri özelinde Türkiye, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya bölge merkezi olarak konumlandırıldı.