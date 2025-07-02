Türkiye’nin yüksek hızlı tren hattına Alstom imzası
Alstom, Halkalı- Kapıkule yüksek hızlı tren hattında Rijit Katener Sistemi’nin tedariki konusunda RESA ile sözleşme imzaladı. Böylece bu hat, yolcu taşımacılığında yüzde 80, yük taşımacılığında ise yüzde 45 artış sağlayarak İstanbul’un ulaşım altyapısını güçlendirecek.
Hayati ARIGAN
Türkiye’de YHT hattında ilk kez kullanılacak Alstom’un rijit katener sistemi, her biri yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda ve 8,3 metre genişliğinde olan, yerleşim yerlerinin ve Küçükçekmece Gölü’nün altından geçecek çift hatlı bir tünelde yer alacak. Bu hat, yolcu taşımacılığında yüzde 80, yük taşımacılığında ise yüzde 45 artış sağlayarak İstanbul’un ulaşım altyapısını güçlendirecek ve ekonomisine katkı sunacak.
Yatırıma ağırlık verdi
Raylı ulaşım sistemlerinde 63 ülkede küresel hizmetler sunan Alstom, 70 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği Türkiye’de ise yeni yatırımları ile geleceğe yönelik adımlar atıyor. 2023’te Türkiye’nin global ölçekli raylı sistem sinyalizasyon mühendislik merkezi olan Alstom Türkiye Mühendislik ve Teknoloji Merkezi’nin hayata geçiren şirket, 2024’te ise Bursa’da bir raylı sistem komponentleri fabrikası açarak Türkiye’den Avrupa’ya ihracat gerçekleştirmeye başladı. Alstom, Türkiye'de özel sektör tarafından kurulacak raylı sistem sinyalizasyon test merkezi olma özelliğini taşıyan Sinyalizasyon Sistemleri Entegrasyon Laboratuvarı ve Test Merkezi’ni de 2025 sonu itibarıyla faaliyete geçirecek.
Alstom Türkiye Genel Müdürü Kerem Bugay, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, “Alstom’un rijit katener sisteminin Türkiye’de YHT hattında ilk kez kullanılacak. Projeler ve yatırımlarla ülkemizin raylı sistem hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.
“Global olsak da yerli firmayız”
Alstom Türkiye’yi yerli bir firma olarak konumlandırdıklarını belirten Kerem Bugay, “Yatırımlarımızla güçlü yerli organizasyonumuzla sektör yararına geliştirdiğimiz kabiliyetlerimizle Türkiye’nin gücüne güç katan güvenilir bir iş ortağı olarak A’dan Z’ye hizmetler sunuyoruz. Türkiye’nin raylı ulaşımdaki geleceğini şekillendiren Ulaştırma Ana Planı’nı ve 2053 Net Sıfır Karbon Emisyon hedeflerini kararlılıkla desteklerken Mühendislik ve Teknoloji Merkezimiz başta olmak üzere bütün çalışmalarımızla da geleceğin raylı sistem mühendislerini yetiştiriyoruz” dedi.
Alstom’un gelecek hedefleri
Bursa’daki fabrikalarından Alstom’un Avrupa’daki projelerine raylı sistem komponentleri sağladıklarını belirten Bugay, Bursa fabrikasının da üretim kapasitesinin ve istihdamının önümüzdeki iki yıl içinde iki buçuk kat büyütülmesini hedeflediklerini söyledi.
Bugay, çalıştıkları 25’in üzerinde Türk tedarikçinin yıllık 30 ila 50 milyon avroluk bir markete erişimini sağladıklarını da belirtti.
150 bin raylı sistem aracını hizmete sundu
Alstom, 100 yılı aşan küresel deneyimi ve 86 bini aşan çalışanıyla bugün Türkiye dahil 63 ülkede faaliyet gösterirken, bugüne kadar dünya genelinde de 150 bin raylı sistem aracını hizmete sundu. Yüksek hızlı trenlerden metrolara, monoraylardan tramvaylara; anahtar teslim sistemlerden hizmetlere, altyapı, sinyalizasyon ve dijital mobilite çözümlerine kadar farklı alanda müşterilerini akıllı ve sürdürülebilir raylı sistem çözümleri ile buluşturan Alstom, gelecekte daha yaşanılabilir bir dünya için raylı sistemlerde karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor.
Alstom Türkiye Genel Merkez ofisi, sinyalizasyon ve altyapı çözümleri özelinde Türkiye, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya bölge merkezi olarak konumlandırıldı.