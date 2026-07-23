“Türkiye’siz bir Avrupa rekabetçi olamaz”

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Avrupa Birliği'nin oto­motiv sanayisinin ge­leceğini şekillendire­cek Sanayi Hızlandırma Yasa Tasarısı (Industrial Accele­rator Act – IAA) ve "Made in EU" yaklaşımında Türkiye'nin stratejik ortak olarak konum­landırılması, Türk otomo­tiv sanayisinin ana gündemi­ni oluşturuyor.

Bu kapsamda Otomotiv Endüstrisi İhracat­çıları Birliği (OİB), Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ve Ta­şıt Araçları Tedarik Sanayici­leri Derneği (TAYSAD) tem­silcileri, Brüksel'de Avrupa Birliği kurumlarıyla kapsamlı temaslarda bulundu. Üç gün boyunca 12 farklı kurumla ger­çekleştirilen görüşmelerde, Türkiye’nin Avrupa otomotiv sanayisinin üretim, yatırım ve tedarik zincirindeki stratejik rolü rakamlarla ortaya kondu.

“Avrupa ekosisteminin bir parçasıyız”

OİB Yönetim Kurulu Başka­nı Kemal Yazıcı, Türk otomo­tiv sektörü ile Avrupa otomo­tiv sektörlerinin ayrılmaz bir bütün olduğuna dikkat çekti. Yazıcı, “Brüksel'de üç gün bo­yunca Avrupa Birliği kurumla­rı, sektör temsilcileri ve karar alıcılarla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ortak mesajımız çok netti: Türkiye, Avrupa oto­motiv ekosisteminin ayrılmaz bir parçasıdır.

Yaklaşık 30 yıl­dır Gümrük Birliği temelinde gelişen entegre üretim yapısı, yalnızca Türkiye'nin değil Av­rupa otomotiv sanayisinin de rekabet gücünü desteklemek­tedir. IAA kapsamında oluştu­rulacak yeni düzenlemelerin bu güçlü entegrasyonu koruya­cak şekilde kurgulanması ge­rektiğini tüm paydaşlarımıza verilerle aktardık” dedi.

Avrupa ülkelerinde sanayi­de zayıflama, işten çıkarma­lar, Türkiye’nin Çin’in arka bahçesi olacağı ve Avrupa oto­motiv endüstrisine risk oluş­turacağı yönündeki endişele­re açıklık getirerekek, Türki­ye’siz bir Avrupa’nın rekabetçi olamayacağını kendilerine ra­kamlarla net bir şekilde açık­ladıklarını aktaran Yazıcı, “Önemli bir yol aldığımızı dü­şünüyoruz, sürecin sektörü­müz açısından olumlu sonuç­lanması için çalışmalarımızı ilgili tüm paydaşlarla yakın iş birliği içinde sürdürmeye de­vam edeceğiz."

“Made in EU Türkiye ile güçlenir”

OSD Yönetim Kurulu Baş­kanı Cengiz Eroldu da Türki­ye otomotiv sanayisinin; güçlü üretim altyapısı, kuvvetli te­darik sanayisi, nitelikli insan kaynağı ve yeni nesil mobilite yatırımlarıyla Avrupa otomo­tiv değer zincirinin stratejik bir parçası olduğunu bildirdi.

Türkiye’nin 30 yılı aşkın sü­redir Avrupa otomotiv sanayi­sinin güçlü ve güvenilir üretim ortağı olduğunu vurgulayan Taşıt Araçları Tedarik Sana­yicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ya­kup Birinci, “Türkiye'de AB ile otomotiv ticaretinde aktif fa­aliyet gösteren 1.500'ün üze­rinde Avrupa sermayeli şir­ket de bu güçlü entegrasyonun en somut göstergeleri arasın­da yer alıyor. Türkiye'nin bir­lik menşei kapsamında değer­lendirilmesi; Avrupa'nın sa­nayi dayanıklılığını, tedarik güvenliğini ve küresel reka­betçiliğini güçlendirecektir.

Türkiye'yi dışarıda bırakan bir yaklaşım ise yıllar içinde kurulan entegre üretim yapı­sında belirsizlik yaratır ve Av­rupa otomotiv sanayisinin re­kabet gücünü olumsuz etkiler. Elektrikli araç dönüşümünde de Türkiye, üretim kapasite­si ve pazar potansiyeliyle Av­rupa için önemli bir büyüme ortağıdır. Ortak hedefimiz, Avrupa’nın rekabet gücünü artıran, tedarik zincirlerini güçlendiren ve iki taraf için de kazan-kazan sağlayan kapsa­yıcı bir ‘Made in EU’ yaklaşı­mının hayata geçirilmesidir” ifadelerini kullandı.

Avrupalı üreticiler 20 milyar euro yatırım yaptı

Brüksel’de gerçekleştirilen görüşmelerde, Avrupalı otomotiv üreticilerinin Türkiye’de son 20 yılda 20 milyar euronun üzerinde yatırım yaptığına dikkat çekildi. Türkiye’nin güçlü üretim altyapısı ve gelişmiş tedarik ağıyla Avrupa otomotiv sanayisine yüzde 4 ila 9 arasında maliyet avantajı sağladığı ifade edildi.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2020 yılındaki 125 milyar euro seviyesinden 2025 yılında 206 milyar euroya ulaşması da iki taraf arasındaki sanayi entegrasyonunun derinliğini ortaya koyuyor. Temaslarda, Türkiye’nin Gümrük Birliği ortağı ve güvenilir sanayi partneri olarak “Made in EU” yaklaşımı içinde değerlendirilmesinin Avrupa’nın rekabet gücüne, sanayi dayanıklılığına ve tedarik zinciri güvenliğine doğrudan katkı sağlayacağı vurgulandı.