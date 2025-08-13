Türkiye’ye gelen doğrudan yatırım yüzde 27 arttı

Yatırım ve Finans Ofisin­den yapılan açıklamada, ha­ziran ayı itibarıyla yıllıklan­dırılmış UDY tutarının 13,1 milyar dolar olarak kaydedi­lerek, Mayıs 2023'ten bu ya­na en yüksek seviyesine eriş­tiğine işaret edilen açıkla­mada, verilere göre, yılın ilk yarısında Türkiye'ye en faz­la yatırım yapan ülkeler sı­ralamasında Hollanda'nın birinci, Kazakistan'ın ikin­ci ve ABD'nin üçüncü sırada konumlandığı ifade edildi. Açıklamada bu ülkeleri sıra­sıyla Almanya, Azerbaycan, İsviçre, Fransa, BAE, Birleşik Krallık ve Avusturya'nın ta­kip ettiği aktarıldı.

Toptan ve perakende sektörü ilk sırada

Sektörel bazda incelendi­ğinde, yılının ilk yarısında yüzde 47 payla toptan ve pera­kende ticaret sektörünün en fazla uluslararası doğrudan yatırım çeken sektör olduğu­na vurgu yapılan açıklamada, imalat sektörünün yüzde 27 payla ikinci sırada yer aldığı, finans ve sigorta faaliyetle­ri sektörünün yüzde 8 payla üçüncü sırada konumlandığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Yatı­rım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, "Dünya­nın Bağlantı Noktası" olarak adlandırdıkları vizyonları doğrultusunda, Türkiye'yi bir ekonomik güç merkezi olarak konumlandırdıklarını ifade etti. Jeostratejik konumu, ye­tenekli insan kaynağı ve geliş­miş altyapısıyla Türkiye'nin küresel değer zincirlerinde önemli bir aktör haline geldi­ğini ve gelişmekte olan ülke­lerden daha güçlü bir perfor­mans sergilediğini belirten Dağlıoğlu, "Geçtiğimiz hazi­ran ayında Birleşmiş Millet­ler Ticaret ve Kalkınma Kon­feransı'nın (UNCTAD) ha­zırladığı 2025 Dünya Yatırım Raporu'nda kesinleşen veri­lere göre 2024 yılında küresel doğrudan yatırımların yüzde 11 düştüğü bir ortamda Türki­ye, yüzde 10,2 artışla 11,7 mil­yar dolar yatırım çekmeyi ba­şardı" yorumunu yaptı.