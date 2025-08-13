Türkiye’ye gelen doğrudan yatırım yüzde 27 arttı
Merkez Bankası tarafından açıklanan 2025 yılı haziran ayı verilerine göre Türkiye'ye gelen Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) hacmi yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,1 artarak 6,3 milyar dolar seviyesine ulaştı.
Yatırım ve Finans Ofisinden yapılan açıklamada, haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış UDY tutarının 13,1 milyar dolar olarak kaydedilerek, Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine eriştiğine işaret edilen açıklamada, verilere göre, yılın ilk yarısında Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülkeler sıralamasında Hollanda'nın birinci, Kazakistan'ın ikinci ve ABD'nin üçüncü sırada konumlandığı ifade edildi. Açıklamada bu ülkeleri sırasıyla Almanya, Azerbaycan, İsviçre, Fransa, BAE, Birleşik Krallık ve Avusturya'nın takip ettiği aktarıldı.
Toptan ve perakende sektörü ilk sırada
Sektörel bazda incelendiğinde, yılının ilk yarısında yüzde 47 payla toptan ve perakende ticaret sektörünün en fazla uluslararası doğrudan yatırım çeken sektör olduğuna vurgu yapılan açıklamada, imalat sektörünün yüzde 27 payla ikinci sırada yer aldığı, finans ve sigorta faaliyetleri sektörünün yüzde 8 payla üçüncü sırada konumlandığı kaydedildi.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, "Dünyanın Bağlantı Noktası" olarak adlandırdıkları vizyonları doğrultusunda, Türkiye'yi bir ekonomik güç merkezi olarak konumlandırdıklarını ifade etti. Jeostratejik konumu, yetenekli insan kaynağı ve gelişmiş altyapısıyla Türkiye'nin küresel değer zincirlerinde önemli bir aktör haline geldiğini ve gelişmekte olan ülkelerden daha güçlü bir performans sergilediğini belirten Dağlıoğlu, "Geçtiğimiz haziran ayında Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) hazırladığı 2025 Dünya Yatırım Raporu'nda kesinleşen verilere göre 2024 yılında küresel doğrudan yatırımların yüzde 11 düştüğü bir ortamda Türkiye, yüzde 10,2 artışla 11,7 milyar dolar yatırım çekmeyi başardı" yorumunu yaptı.