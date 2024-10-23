Türkiye’yi kale olarak görüyorlar
Filistin konusunda Türkiye’nin dünyaya bayrak açtığını belirten UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, 52 ülkeden misafirin beklendiği Boğaziçi Zirvesi öncesi görüşmeler yaptığı Türk ve Müslüman coğrafyasında Türkiye’nin ‘kale’ olarak görüldüğünü söyledi.
Recep ERÇİN
Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen Boğaziçi Zirvesi’nin 15’incisi, bu yıl 7-8 Kasım'da düzenlenecek. Zirvenin ana teması ise ‘Geleceğe Köprüler Kurmak: Barış, Teknoloji, Sürdürülebilirlik’ olarak belirlendi. Zirve öncesi bir basın toplantısı düzenleyen UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, bölgedeki savaş ortamı yüzünden zirvenin bu yıl mütevazı bir katılımla gerçekleştirileceğini not etti.
Buna rağmen 52 ülkeden katılımcıların yer alacağını dile getiren Özgencil’e, “Siz üst düzey katılımların sağlanması için yıllardır elden davetler iletiyorsunuz. Bu yıl için görüştüğünüz ülkeler ve kişiler özelinde; bölgedeki savaş durumunu da dikkate aldığımızda Erdoğan ve Türkiye’ye bakış nasıl” diye sorduk.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yansıması
Öncelikle, dünyadaki bu savaş ortamı sönümlenirse, bu sene ve bundan sonra Türkiye’ye olan ilginin çok fazla artacağını düşündüğünü kaydeden UİP Kurucusu Özgencil, Türkiye’nin mevcut ekonomik koşulları dikkate alındığında geçen dönemde önemli işler yapılmış olsa da Avrupa’da belli bir karşılığının olmadığını söyledi.
“Ekonomik olarak kötü durumdayız. Bunu söylemekte kusur yok” diyen Özgencil, şunları aktardı: “Ortadoğu halklarına baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan çok seviliyor Asya’da bazı ülkelerde yönetimler tarafından, ama halklar tarafından kahraman olarak görülüyor.
Ortadoğu’da gittiğim bir ülkede tercümanlığımı yapan Türkiye’de okumuş bir Arap, görüşmeler bitince ayrılırken ‘Türkiye’ye selam söyle’ deyince ‘Neden’ diye sordum. Yanıtı ‘Sadece benim değil burada bütün Müslümanların Türkiye’ye bakışı bir kale niteliğindedir. Başımıza bir şey gelirse sığınacağımız yer Türkiye’ şeklinde oldu. Kale, başına bir şey geldiğinde sığınacağın son yerdir. Biz imparatorluk geçmişi olan, güçlü bir devletin Atatürk sayesinde tekrar toparlanmış devamıyız. Sadece Ortadoğu da değil, Müslüman Afrika ve özellikle Kuzey Afrika da buna dahil. Birebir yaşadım, buradaki bütün halk, ülkemizi kale olarak görüyor.”
UİP Kurucusu Özgencil’e, Filistin’in durumu Gazze’de yapılan katliamlar dikkate alındığında görüşmeler yaptıkları ülkelerdeki yöneticilerin gelişmelere bakışının nasıl olduğunu sorduğumuzda ise şunları söyledi: “Ortadoğu’da belirli ülkeler bu işe soğuk bakıyor. Ne Filistin’de haksızlık oluyor düşünceleri var ne de Filistin’e nasıl destek veririz düşüncesi var! O soğuk bakış beni etkiledi. Bir dram yaşanıyor.
Her şeyden önce insanlık dramı yaşanıyor. Çocukların ölümü… İnsan olan herkesin içini burkuyor. Bebekler ölürken insanım diyenin içi burkulur ama belli bir kesim hiç ilgili değil. Avrupa oralı değil. Bir tek Türkiye dünyaya bayrak açtı. Bunu BM’de en üst seviyede dillendirdi. Türkiye’nin bu sağduyulu davranışı, belli kesimlerde çok etkili oluyor. Ama İsrail ile organik bağları olan kesimler duyarsız.”
Ruslar BRICS Zirvesi teklif etti Çin yatırımlar konusunda istekli
Tataristan’ın başkenti Kazan’da başlayan 2024 BRICS Zirvesi’ni Özgencil’e anımsatıp Boğaziçi Zirvesi’nde bir BRICS başlığı açılıp açılmayacağını sorduğumuzda, “Ruslar’dan BRICS temalı bir teklif üstü kapalı da olsa yapıldı. Zirveden sonra onunla ilgili görüşmeleri yapacağız” bilgisini verdi.
Zirveye Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Shaobin Liu’nun da ani bir yurt dışı seyahati olmaması durumunda katılacağını belirten Özgencil, “İki defa görüştük. Hem katılım konusunda hem de Çin’den Türkiye’ye yapılan yatırımlar konusunda istekli ve sıcaklar” dedi. Özgencil, ayrıca “Devletten bir kuruş para almadan devlete hizmet etmeye devam edeceğiz” mesajı verdi.
Açılışı Prof. Dr. Ömer Bolat yapacak
15’inci Boğaziçi Zirvesi’nin açılış konuşmasını UİP Onur Kurulu Başkanı Rona Yırcalı yapacak. İlk gün DEİK Başkanı Nail Olpak’ın da konuşma yapacağı zirvenin ikinci gününde Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın açılış konuşması yapması bekleniyor. Güney Afrika’dan Ürdün’e, Kolombiya’dan Suudi Arabistan’a kadar birçok ülkeden halen görevde veya emekli olmuş üst düzey yöneticilerin katılacağı zirvede önceki yıllarda milyar dolarlık iş bağlantıları yapıldığı bilgisi Özgencil tarafından aktarıldı.