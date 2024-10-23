Türkiye’yi kale olarak görüyorlar

Recep ERÇİN

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tara­fından düzenlenen Bo­ğaziçi Zirvesi’nin 15’incisi, bu yıl 7-8 Kasım'da düzenlenecek. Zirvenin ana teması ise ‘Gele­ceğe Köprüler Kurmak: Barış, Teknoloji, Sürdürülebilirlik’ olarak belirlendi. Zirve önce­si bir basın toplantısı düzenle­yen UİP Kurucusu Cengiz Öz­gencil, bölgedeki savaş orta­mı yüzünden zirvenin bu yıl mütevazı bir katılımla ger­çekleştirileceğini not etti.

Buna rağmen 52 ülkeden katılımcıların yer alaca­ğını dile getiren Öz­gencil’e, “Siz üst düzey katılımla­rın sağlanması için yıllardır elden davet­ler iletiyor­sunuz. Bu yıl için görüştüğünüz ülkeler ve kişiler özelinde; bölgedeki sa­vaş durumunu da dikkate aldı­ğımızda Erdoğan ve Türkiye’ye bakış nasıl” diye sorduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yansıması

Öncelikle, dünyadaki bu sa­vaş ortamı sönümlenirse, bu sene ve bundan sonra Türki­ye’ye olan ilginin çok fazla arta­cağını düşündüğünü kaydeden UİP Kurucusu Özgencil, Tür­kiye’nin mevcut ekonomik ko­şulları dikkate alındığında geçen dönemde önemli işler yapılmış olsa da Av­rupa’da belli bir karşı­lığının olmadığını söy­ledi.

“Ekonomik olarak kötü du­rumdayız. Bunu söylemekte ku­sur yok” diyen Özgencil, şunla­rı aktardı: “Orta­doğu halklarına baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan çok seviliyor Asya’da bazı ülkelerde yönetimler ta­rafından, ama halklar tarafın­dan kahraman olarak görülü­yor.

Ortadoğu’da gittiğim bir ülkede tercümanlığımı yapan Türkiye’de okumuş bir Arap, görüşmeler bitince ayrılırken ‘Türkiye’ye selam söyle’ deyin­ce ‘Neden’ diye sordum. Yanı­tı ‘Sadece benim değil burada bütün Müslümanların Türki­ye’ye bakışı bir kale niteliğin­dedir. Başımıza bir şey gelir­se sığınacağımız yer Türkiye’ şeklinde oldu. Kale, başına bir şey geldiğinde sığınacağın son yerdir. Biz imparatorluk geç­mişi olan, güçlü bir devletin Atatürk sayesinde tekrar to­parlanmış devamıyız. Sadece Ortadoğu da değil, Müslüman Afrika ve özellikle Kuzey Afri­ka da buna dahil. Birebir yaşa­dım, buradaki bütün halk, ül­kemizi kale olarak görüyor.”

UİP Kurucusu Özgencil’e, Fi­listin’in durumu Gazze’de ya­pılan katliamlar dikkate alın­dığında görüşmeler yaptıkları ülkelerdeki yöneticilerin ge­lişmelere bakışının nasıl oldu­ğunu sorduğumuzda ise şunla­rı söyledi: “Ortadoğu’da belir­li ülkeler bu işe soğuk bakıyor. Ne Filistin’de haksızlık oluyor düşünceleri var ne de Filistin’e nasıl destek veririz düşüncesi var! O soğuk bakış beni etkiledi. Bir dram yaşanıyor.

Her şeyden önce insanlık dramı yaşanıyor. Çocukların ölümü… İnsan olan herkesin içini burkuyor. Bebek­ler ölürken insanım diyenin içi burkulur ama belli bir kesim hiç ilgili değil. Avrupa oralı değil. Bir tek Türkiye dünyaya bayrak açtı. Bunu BM’de en üst seviye­de dillendirdi. Türkiye’nin bu sağduyulu davranışı, belli ke­simlerde çok etkili oluyor. Ama İsrail ile organik bağları olan kesimler duyarsız.”

Ruslar BRICS Zirvesi teklif etti Çin yatırımlar konusunda istekli

Tataristan’ın başkenti Ka­zan’da başlayan 2024 BRICS Zirvesi’ni Özgencil’e anımsa­tıp Boğaziçi Zirvesi’nde bir BRICS başlığı açılıp açılmaya­cağını sorduğumuzda, “Rus­lar’dan BRICS temalı bir teklif üstü kapalı da olsa yapıldı. Zir­veden sonra onunla ilgili gö­rüşmeleri yapacağız” bilgisini verdi.

Zirveye Çin Halk Cum­huriyeti Türkiye Büyükelçi­si Shaobin Liu’nun da ani bir yurt dışı seyahati olmaması durumunda katılacağını be­lirten Özgencil, “İki defa gö­rüştük. Hem katılım konusun­da hem de Çin’den Türkiye’ye yapılan yatırımlar konusunda istekli ve sıcaklar” dedi. Öz­gencil, ayrıca “Devletten bir kuruş para almadan devlete hizmet etmeye devam edece­ğiz” mesajı verdi.

Açılışı Prof. Dr. Ömer Bolat yapacak

15’inci Boğaziçi Zirvesi’nin açılış konuşmasını UİP Onur Kurulu Başkanı Rona Yırcalı yapacak. İlk gün DEİK Başkanı Nail Olpak’ın da konuşma yapacağı zirvenin ikinci gününde Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın açılış konuşması yapması bekleniyor. Güney Afrika’dan Ürdün’e, Kolombiya’dan Suudi Arabistan’a kadar birçok ülkeden halen görevde veya emekli olmuş üst düzey yöneticilerin katılacağı zirvede önceki yıllarda milyar dolarlık iş bağlantıları yapıldığı bilgisi Özgencil tarafından aktarıldı.