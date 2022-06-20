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Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ziyaret sayısı yüzde 308 arttı

Geçen mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 308,48 artış yaşandı. Yılın ilk 5 ayındaki artış ise yüzde 207 oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Mayıs ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 308,48 oranında bir artış göstererek 3 milyon 824 bin 555 oldu.

Mayıs ayında Türkiye'ye gelen 3 milyon 824 bin 555 yabancı ziyaretçinin 37 bin 602 ( 0.98yüzde ) günübirlikçi oldu. 

Mayıs ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il şöyle: 

1-İstanbul yüzde 36,67 (1 milyon 402 bin 366 )
2-Antalya yüzde 29,87 ( 1 milyon 142 bin 522 )
3-Edirne yüzde 9,40 ( 359 bin 483 )
4-Muğla yüzde 8,16 ( 312 bin 086 )
5-Artvin yüzde 3,69 ( 141 bin 028 )

Yılın ilk 5 ayında 2 kat arttı

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 207,1 artış kaydedildi. 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 207,1 artış göstererek 11 milyon 301 bin 602 oldu.  2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemize gelen 11  milyon 301 bin 602 yabancı ziyaretçinin 74 bin 132 (0.66yüzde ) günübirlikçilerden oluştu. 

Ocak-Mayıs döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul yüzde 46,76 (5 milyon 284 bin 714 )
2-Antalya yüzde 19,95 (2 milyon 254 bin 616 )
3-Edirne yüzde 11,72 (1 milyon324 bin 847 )
4-Muğla yüzde 3,81 (430 bin 829 )
5-Artvin yüzde 3,66 (413 bin 692 ) "