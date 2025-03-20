Türklerin Dubai’den konut alımı 10 bini aştı

Hamide HANGÜL

Konut fiyatlarındaki hızlı yükseliş karşı­sında gayrimenkul­de yönünü yurt dışına çeviren Türklerin en fazla alım yaptığı ülkelerden biri Birleşik Arap Emirlikleri’nin 7 emirliğin­den biri olan Dubai. Türk va­tandaşları, Hindistan, İngil­tere, Rusya, Çin, Pakistan ve ABD’nin ardından 7’nici sıra­da. Dövizle kira getirisi, vergi­sel avantajlar, turizm ve tica­ret merkezi olması bu pazarı cazip kılıyor. Bugün 2+1 daire­nin ortalama fiyatı 550 bin do­lar.

Kişi başı milli gelirin 50 bin dolara dayandığı emirlikte yıl­lık kira geliri ortalama 45 bin dolar. Kira artışları ise yüksek çift haneli değil, hemen hemen tek haneli oranlarda. Kısa ve uzun vadeli bakıldığında artı­şı oranları yüzde 5 ile 12 ara­sında değişiyor. Dubai’deki ko­nut piyasasının, kira getirisi ve vergisiz yatırım avantajlarıyla öne çıktığını söyleyen Parcel Estates CEO’su Özden Çimen, “Bu, hem bireysel yatırımcılar hem de büyük ölçekli yatırım grupları tarafından ilgiyle kar­şılanıyor” dedi.

“Yatırım fırsatlarını değerlendiriyorlar”

Dubai’de konut yatırımına yönelik sorularımızı yanıtla­yan Özden Çimen, Türk yatı­rımcıların 2024 yılında Duba­i’den toplam 3 milyar dolarlık konut alımı gerçekleştirdiği­ni belirterek, “Bu, yaklaşık 10 binin üzerinde konut alımına denk geliyor. 2025’te ise bu ra­kamın 5 milyar dolara ulaşma­sı bekleniyor” dedi. Kira ge­tirilerine de değinen Çimen, “Uzun dönemli kiralamalarda yıllık yüzde 5- 8 arasında de­ğişen getiri oranları, kısa dö­nemli kiralamalarda ise yüz­de 8 - 12 arasında değişiyor. Örneğin, 2024 yılında 3 mil­yar dolarlık konut satın alan Türkler, 2025 yılında 150 mil­yon doların üzerinde kira ge­tirisi elde edebilir.

Özellikle Türk yatırımcılar için Dubai, yüksek kira getirisi ve düşük vergi oranlarıyla cazip bir pa­zar. Uzun vadeli yatırım pers­pektifiyle hareket eden alıcı­lar, Dubai’deki fırsatları de­ğerlendirmeye devam edecek. Türk vatandaşları, Dubai’den konut alımında Hindistan, İn­giltere, Rusya, Çin, Pakistan ve ABD’nin ardından 7’nici sıra­da yer alarak, ilk 10’da yer alı­yor. Bu yıl beklentimiz Türk­lerin alımlarıyla ilk 5’e girmesi yönünde” dedi.

“Türk firmalar metro, konut projeleri yapıyor”

Türk inşaat firmalarının Birleşik Arap Emirliklerinde (BAE) ağırlıklı altyapı, ulaşım ve konut projeleri üzerinde ça­lıştığını söyleyen Çimen, söz­lerini şöyle sürdürdü: “Dubai, hızlı kentleşme ve nüfus artışı nedeniyle altyapı projelerine büyük yatırımlar yapıyor. Bu­güne kadar Türk müteahhit­ler Dubai’de metro, otoyollar, köprüler, büyük ölçekli konut ve ticari gayrimenkul projeleri gibi birçok önemli projede yer aldı. Özellikle Dubai metrosu­nun genişletilmesi projesinde Türk firmaları etkin bir rol oy­nuyor. Bunun yanı sıra, konut ve ticari gayrimenkul alanında da Türk firmalarının etkinliği giderek artıyor.”

Finansçılar mühendisler Dubai’de artık emlakçı

Türkiye’den Dubai’ye meslek değiştirerek gidenler olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine Özden Çimen, şöyle yanıt verdi: “Dubai, sadece yatırımcılar için değil, nitelikli iş gücü ve girişimciler için de cazip bir merkez. Türkiye’den birçok beyaz yakalı çalışan Dubai’ye göç ederek kariyer değişikliği yaptı. Dubai’de gayrimenkul sektörüne yönelen beyaz yakalılar arasında finansçılar, yatırım danışmanları, fon yöneticileri, inşaat, makine ve elektrik mühendisleri, gayrimenkul sektörü profesyonelleri, turizm ve otelcilik sektörü çalışanlar da yer alıyor. Bu kişiler, genellikle Dubai’deki dinamik pazar koşulları ve yüksek gelir avantajlarıyla Dubai’yi taşınıyorlar.”