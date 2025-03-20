Türklerin Dubai’den konut alımı 10 bini aştı
Türk vatandaşların en fazla konut aldığı ülkelerden biri Dubai. En fazla alımda ilk 10’a girmiş durumdalar. Geçen yıl 3 milyar dolar değerinde yaklaşık 10 binin üzerinde konut alımının tahmin edildiğini söyleyen Parcel Estates CEO’su Özden Çimen, “Geçen yıl konut alan Türkler, bu yıl 2025’de 150 milyon doların üzerinde kira getirisi elde edebilir. Bu yıl Türkler ilk 5’e girebilir” dedi.
Hamide HANGÜL
Konut fiyatlarındaki hızlı yükseliş karşısında gayrimenkulde yönünü yurt dışına çeviren Türklerin en fazla alım yaptığı ülkelerden biri Birleşik Arap Emirlikleri’nin 7 emirliğinden biri olan Dubai. Türk vatandaşları, Hindistan, İngiltere, Rusya, Çin, Pakistan ve ABD’nin ardından 7’nici sırada. Dövizle kira getirisi, vergisel avantajlar, turizm ve ticaret merkezi olması bu pazarı cazip kılıyor. Bugün 2+1 dairenin ortalama fiyatı 550 bin dolar.
Kişi başı milli gelirin 50 bin dolara dayandığı emirlikte yıllık kira geliri ortalama 45 bin dolar. Kira artışları ise yüksek çift haneli değil, hemen hemen tek haneli oranlarda. Kısa ve uzun vadeli bakıldığında artışı oranları yüzde 5 ile 12 arasında değişiyor. Dubai’deki konut piyasasının, kira getirisi ve vergisiz yatırım avantajlarıyla öne çıktığını söyleyen Parcel Estates CEO’su Özden Çimen, “Bu, hem bireysel yatırımcılar hem de büyük ölçekli yatırım grupları tarafından ilgiyle karşılanıyor” dedi.
“Yatırım fırsatlarını değerlendiriyorlar”
Dubai’de konut yatırımına yönelik sorularımızı yanıtlayan Özden Çimen, Türk yatırımcıların 2024 yılında Dubai’den toplam 3 milyar dolarlık konut alımı gerçekleştirdiğini belirterek, “Bu, yaklaşık 10 binin üzerinde konut alımına denk geliyor. 2025’te ise bu rakamın 5 milyar dolara ulaşması bekleniyor” dedi. Kira getirilerine de değinen Çimen, “Uzun dönemli kiralamalarda yıllık yüzde 5- 8 arasında değişen getiri oranları, kısa dönemli kiralamalarda ise yüzde 8 - 12 arasında değişiyor. Örneğin, 2024 yılında 3 milyar dolarlık konut satın alan Türkler, 2025 yılında 150 milyon doların üzerinde kira getirisi elde edebilir.
Özellikle Türk yatırımcılar için Dubai, yüksek kira getirisi ve düşük vergi oranlarıyla cazip bir pazar. Uzun vadeli yatırım perspektifiyle hareket eden alıcılar, Dubai’deki fırsatları değerlendirmeye devam edecek. Türk vatandaşları, Dubai’den konut alımında Hindistan, İngiltere, Rusya, Çin, Pakistan ve ABD’nin ardından 7’nici sırada yer alarak, ilk 10’da yer alıyor. Bu yıl beklentimiz Türklerin alımlarıyla ilk 5’e girmesi yönünde” dedi.
“Türk firmalar metro, konut projeleri yapıyor”
Türk inşaat firmalarının Birleşik Arap Emirliklerinde (BAE) ağırlıklı altyapı, ulaşım ve konut projeleri üzerinde çalıştığını söyleyen Çimen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dubai, hızlı kentleşme ve nüfus artışı nedeniyle altyapı projelerine büyük yatırımlar yapıyor. Bugüne kadar Türk müteahhitler Dubai’de metro, otoyollar, köprüler, büyük ölçekli konut ve ticari gayrimenkul projeleri gibi birçok önemli projede yer aldı. Özellikle Dubai metrosunun genişletilmesi projesinde Türk firmaları etkin bir rol oynuyor. Bunun yanı sıra, konut ve ticari gayrimenkul alanında da Türk firmalarının etkinliği giderek artıyor.”
Finansçılar mühendisler Dubai’de artık emlakçı
Türkiye’den Dubai’ye meslek değiştirerek gidenler olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine Özden Çimen, şöyle yanıt verdi: “Dubai, sadece yatırımcılar için değil, nitelikli iş gücü ve girişimciler için de cazip bir merkez. Türkiye’den birçok beyaz yakalı çalışan Dubai’ye göç ederek kariyer değişikliği yaptı. Dubai’de gayrimenkul sektörüne yönelen beyaz yakalılar arasında finansçılar, yatırım danışmanları, fon yöneticileri, inşaat, makine ve elektrik mühendisleri, gayrimenkul sektörü profesyonelleri, turizm ve otelcilik sektörü çalışanlar da yer alıyor. Bu kişiler, genellikle Dubai’deki dinamik pazar koşulları ve yüksek gelir avantajlarıyla Dubai’yi taşınıyorlar.”