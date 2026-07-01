TÜRKLİM Başkanı Hamdi Erçelik: İhracatta ‘boş konteynerin’ payı artıyor

Dünya ticareti; ekonomik yavaşlama, yüksek poli­tika belirsizliği, jeopoli­tik gerilimler ve iklim kaynaklı rota risklerinin kıskacından ge­çerken, bu kırılgan zemin Tür­kiye limanlarının performansı­na da doğrudan yansıyor. Liman İşletmecileri Derneği (TÜRK­LİM) Başkanı Hamdi Erçelik, limancılıkta beş aylık verilerin sektörün dirençli yapısını or­taya koysa da arka planda ihra­cat aleyhine bozulan bir denge­ye işaret ettiğini belirtti. Erçelik, “Limanların 5 aylık performan­sı, Türk limancılığının dirençli olduğunu; ancak büyümenin he­nüz dengeli, kalıcı ve yüksek kat­ma değerli bir yapıya tam olarak ulaşmadığını gösteriyor” dedi.

Konteyner taşımacılığında kâ­ğıt üzerinde görülen hacim ar­tışlarının, dış ticaretin katma değerli yük üretme kapasitesini tam olarak yansıtmadığını belir­ten Erçelik, ihracatta boş giden konteyner payındaki yükselişe dikkat çekti. Erçelik, sektörde­ki riskli alanları şu sözlerle dile getirdi: “Toplam yükteki sınır­lı artış, kabotajdaki yükseliş ve stratejik ithal girdilerdeki hare­ketlilik olumlu unsurlar. Buna karşılık ihracat amaçlı dolu kon­teynerdeki zayıflama, boş kon­teyner payındaki artış, bazı böl­gesel limanlardaki kayıplar ve transit fırsatların hacme sınır­lı yansıması dikkatle izlenmeli.”

İhracat yükü %8,2 azaldı

Ocak-Mayıs 2026 dönemin­de limanlarda elleçlenen top­lam yük, yüzde 0,9 gibi sınır­lı bir artışla 232,15 milyon tona ulaştı. Ancak bu büyüme, güm­rük rejimleri arasında ciddi bir dengesizlik barındırıyor. Erçe­lik’in analizine göre, limanların can damarı olan ihracat yükleri bu dönemde yüzde 8,2 oranında sert bir düşüşle 55,55 milyon to­na geriledi. Buna karşılık ithalat yükleri yüzde 1,7 artışla 116,14 milyon tona, transit yükler yüz­de 2,8 artışla 29,55 milyon tona ulaştı.

En dikkat çekici büyü­me ise yüzde 16,2’lik sıçramayla 30,91 milyon tona ulaşan kabotaj yüklerinde yaşandı. Diğer yan­dan, yılın ilk 5 ayında dolu giden ihracat konteyneri yıllık baz­da yüzde 3,9 azalarak 1.604.399 TEU olurken, boş giden ihracat konteyneri ise yüzde 26,3 arta­rak 496.467 TEU’ya ulaştı. Erçe­lik, bu tablonun dış ticaret kay­naklı dengeli bir genişlemeden ziyade, iç pazar odaklı farklıla­şan bir yük hareketiyle şekil­lendiğini belirtti.

Küresel teda­rik zincirlerindeki kırılmalara vurgu yapan Erçelik, Rusya-Uk­rayna savaşı, Kızıldeniz’deki saldırılar ve Panama Kanalı’n­daki kuraklık gibi faktörlerin de­niz lojistiğini tek ana rota man­tığından çıkardığını vurguladı. TÜRKLİM Başkanı, “Küresel lojistik, hızdan çok güvenilirlik, esneklik ve rota çeşitliliği aradı­ğı yeni bir döneme geçti. Bir ta­rafta zayıf talebin aşağı çektiği navlunlar, diğer tarafta rota sap­maları ve artan sigorta primleri­nin yukarı ittiği maliyetler var. Bu dönüşüm, Türkiye’nin Akde­niz, Karadeniz ve Avrupa arasın­daki bağlantı kapasitesini daha önemli kılıyor” değerlendirme­sinde bulundu.

“İthalat verisi iyi okunmalı"

Limanlardaki yük hareketleri­nin stratejik girdiler üzerinden okunması gerektiğini belirten Erçelik, “İlk beş ayda taş kömürü ithalatı yüzde 15 azalarak 2 mil­yon tonluk düşüş yaşarken, ta­rım ürünlerinde olağanüstü bir hareketlilik gördük. Tahıl itha­latı yüzde 81’lik sıçramayla 7,6 milyon tona ulaştı. Demir cevhe­ri ithalatının da yüzde 50 artma­sı sanayi girdilerinde seçici bir canlanmaya işaret ediyor. Bu du­rum limanlarımızın gıda ve sa­nayi arz güvenliği açısından kri­tik önemini teyit ediyor" dedi.

Kabotajın 100. yılı: “Kapasite, bağlantıya dönüşmeli”

Kabotaj yüklerindeki yüzde 16,2’lik güçlü artışa vurgu yapan Hamdi Erçelik, Kabotaj Kanunu’nun 100. yılına girerken yeni bir vizyona ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Erçelik, “Kabotajı savunulan bir hukuki kazanım olmaktan çıkarıp, kısa mesafe denizyolu taşımacılığı, Ro-Ro ve demiryolu bağlantılarıyla bütünleşmiş düzenli bir taşıma sistemine dönüştürmeliyiz. Önümüzdeki dönemde önceliğimiz kapasite artışını ‘bağlantılı kapasiteye’ dönüştürmek olmalı. Sadece daha büyük limanlar değil; demiryoluyla entegre olmuş, yeşil dönüşümünü tamamlamış, dijitalleşmiş ve bölgesel koridorlarda stratejik konumlanmış bir ekosistem kurmalıyız. Türkiye’nin asıl rekabet üstünlüğü sadece coğrafyasından değil; bu bağlantı ve entegrasyon gücünden doğacak" diye konuştu.