TÜRKLİM'den limancılık eğitimine simülatör desteği

Limancılık sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM), İskenderun Teknik Üniversitesi ile protokol imzaladı.

Protokole göre, TÜRKLİM bünyesinde bulunan Rıhtım Gemi Köprülü Liman Vinci (SSG), Lastik Tekerlekli Saha Köprü Vinci (RTG) iş makinelerini simüle edebilme özelliklerine sahip vinç simülatörü, üniversite bünyesindeki Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi'ne hibe edildi.

24 Eylül Cuma günü açılışı gerçekleştirilecek İSTE–TÜRKLİM Vinç Simülatör Merkezi ile hem kişilerin meslek sahibi olması hem de eğitime ve istihdama katkı sağlanması amaçlanıyor.

Ayrıca, dev vinçleri kullanacak operatörleri yetiştirecek bu merkez, gerçek hayatta karşılaşılabilecek senaryoları uygulamaya dönüştürerek, yaşanabilecek olası riskleri sıfıra indirerek iş kazalarının da önüne geçebilecek. İSTE-TÜRKLİM Vinç Simülatör Merkezi, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde ilk olma özelliği de taşıyor.

"Vinç operatörlerinin yetiştirilmesine büyük katkı sağlayacak"

TÜRKLİM Başkanı Hakan Genç, Türkiye’nin önemli limanlarının bir kısmının İskenderun bölgesinde olduğunu belirterek, "İskenderun, üretimimizin ve lojistiğimizin dünyaya açılan en önemli kapılarından biri. İskenderun Teknik Üniversitesi ile yaptığımız protokol kapsamında faaliyete geçecek bu merkez, vinç operatörlerinin yetiştirilmesine, eğitime ve istihdama büyük katkı sağlayacak. Ayrıca simülatörler, operasyonları teoriden pratiğe dönüştürürken, öğrencilere de büyük fayda sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Genç, fakülte içerisinde kurulan odada dijitalleşmenin de etkisiyle birebir liman canlandırılması yapılarak vinç koltuğuna oturan operatörün, gerçek hayatta karşısına çıkabilecek birçok senaryo ile gemilerden yükleri limana indirme ve gemiye yükleme eğitimi alacağını bildirdi.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci ise, yapılan iş birliğinin özelde İskenderun bölgesi ve limanlarına, genelde ise ülke limancılığına büyük katkılar sunacağını belirterek, Sürekli Eğitim Merkezi (İSTE-SEM) bünyesinde açılacak eğitim kurslarıyla isteyen herkesin bu eğitimi alabileceğini bildirdi.