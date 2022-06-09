Türksat 5B, 14 Haziran'da hizmete alınıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat AŞ'nin Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin haberleşme ve uzay çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türksat 5B haberleşme uydusunun yörünge yolculuğunun 19 Aralık 2021'de başladığını ve 5 aylık yolculuğun sonunda 17 Mayıs'ta yörüngesine ulaştığını belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu: “Performans ve yörünge testleri başarıyla tamamlandı. Uydumuzun hizmete alınma vakti artık geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, 84 milyonun katılımıyla 14 Haziran'da Türksat 5B'yi hizmete alacağız. Böylece ülkemizin aktif haberleşme uydu sayısı da 5'e yükselecek. 42 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek uydumuz Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini de içine alacak ve geniş bir kapsama alanına sahip olacağız. Uydu üzerinden yüksek hızda geniş bant internet verebileceğiz. Türksat 5B ile Ka-Bant veri iletim kapasitemiz de 15 kat artacak. Uydumuzun yüksek veri kapasitesiyle karasal altyapı ile erişilemeyene ulaşacak, internet altyapımızı genişleteceğiz."

"Filonun en güçlüsü olacak"

Karaismailoğlu, 35 yılı aşkın süre hizmet verecek Türksat 5B'nin, Türksat 3A ve Türksat 4A'nın Ku-Bant yedekliğini sağlayacağını ve kapasitelerini de artıracağını söyledi.

Sabit uydu servisi uydularıyla karşılaştırıldığında Türksat 5B'nin kapasite verimliliğinin en az 20 kat fazla olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Türksat 5B, faydalı yük kapasitesi bakımından da Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak." dedi.

"Türksat 6A'yı, Cumhuriyetimizin 100. yılında uzaya göndereceğiz"

Hedefe uygun olarak yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın entegrasyon ve testlerinin TUSAŞ Uzay Sistemleri Entgerasyon ve Test Merkezi'nde devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, "Projenin mühendislik modeli entegrasyon faaliyetleri ve çevresel testlerinin önemli bir kısmı tamamlandı. Uçuş modelindeki geliştirme faaliyetleri tamamlandı. Ülkemizin, haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak Türksat 6A'yı, Cumhuriyetimizin 100. yılında uzaya göndereceğiz." ifadelerini kullandı.