Türksat’ın fiber uzunluğu yıl sonunda 30 bin kilometreye ulaşacak

Türksat, kablo internet altyapısını eve kadar fiber (GPON) teknolojisine dönüştürme çalışmaları kapsamında tüm şehirlerde uzun ömürlü, çevre dostu ve yüksek hızlı internet altyapısı kuruyor.

Proje kapsamında altyapı yenilemeleri kullanıcılara ücretsiz sunulurken, mevcut modemler yeni nesil fiber modemlerle değiştirilecek. Böylece yüksek hız, düşük gecikme süresi ve kesintisiz bağlantı standart hale gelecek.

Karaman yüzde 100 fibere geçti

Yeni altyapı dönüşüm programı kapsamında ilk olarak Karaman ilinde yüzde 100 fiber dönüşüm tamamlandı. Türksat, Karaman’ın tamamına 1 Gbps’ye kadar çıkan yüksek hızda, kesintisiz ve güvenli internet hizmeti vermeye başladı. Şirket, 2024 sonuna kadar 1 milyon hanede fiber dönüşümünü tamamlarken, 2025 sonunda 1,8 milyon müşteriye “eve kadar fiber” altyapısı sağlamayı planlıyor.

Türkiye genelinde hızlı büyüme

Türksat, fiber optik kablo ağını her yıl istikrarlı biçimde genişletiyor. 2022 sonunda 21 bin kilometre olan fiber kablo uzunluğu, 2025 itibarıyla 28 bin kilometreye ulaştı. Yıl sonunda bu uzunluğun 30 bin kilometreyi aşması bekleniyor. Bu performansıyla Türksat, Türkiye genelinde fiber altyapısını en hızlı büyüten operatörler arasında yer alıyor.

Yeni nesil bağlantı deneyimi

GPON teknolojisi sayesinde evlerde büyük dosya paylaşımları, yüksek çözünürlüklü video yüklemeleri ve bulut tabanlı uygulamalara erişim, 1.000 Mbps hızında mümkün olacak. Bireysel kullanıcılar için yüksek hızda oyun, içerik üretimi ve kesintisiz bağlantı imkânı sunulurken; kurumsal müşteriler için simetrik internet, yüksek verimlilik ve güvenli bağlantı avantajları sağlanacak.