TÜROFED: İngiliz pazarında haziran ve temmuz için umutluyuz

Güvenli Turizm Sertifika Programı kapsamında gerekli önlemleri alan Türk turizm sektörü, yeni sezona hazır. Rusya'dan hareketliliğin başladığı Akdeniz ve Ege kıyılarında, seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla Almanya ve İngiltere başta olmak üzere farklı ülkelerden de turist akışı bekleniyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, İngiliz turistler için Muğla'nın vazgeçilmez destinasyonların başında geldiğini söyledi.

Sektörün gözünün kulağının İngiltere'den gelecek olumlu haberlerde olduğunu belirten Bülbüloğlu, şunları kaydetti: "Antalya için Rusya pazarı ne kadar önemliyse Ege ve Muğla için de İngiltere pazarı o kadar önemli. Muğla olarak ana kaynak pazarımız İngiltere. İngilizler en çok Marmaris, Fethiye ve Muğla'nın diğer ilçelerini tercih ediyor. İngiltere, Antalya'nın da önemli bir pazarlarından biri. İngiliz turisti Muğla ve Antalyalı turizmciler olarak umutla bekliyoruz. Güvenli Turizm Sertifika Programı ile Türkiye turizmdeki en büyük rakiplerinden daha iyi konumda. İngiliz pazarında haziran ve temmuz için umutluyuz."

"İngiltere, Antalya'nın üçüncü büyük pazarı"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut ise İngiltere'de normalleşme sürecinin başladığını, bu adımların da yurt dışı seyahat yapacak İngilizleri hareketlendirdiğini belirtti.

Türk turizmcileri olarak İngiltere'de yurt dışı seyahatlere ilişkin bir hafta sonra güzel haberler beklediklerini aktaran Turgut, "İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açıklamaları rezervasyonları olumlu yönde etkiledi. Asıl güzel haberi 12 Nisan'da bekliyoruz. Rusya ve Almanya'dan sonra İngiltere üçüncü büyük pazarımız. En çok turist gönderen ülkeler arasında. Özellikle yaz döneminde bu pazardan ciddi bir turist akışı bekliyoruz." diye konuştu.

Turistlerle ilgili salgın noktasında ciddi bir problem yaşanmadığını aktaran Turgut, turizmin oldukça güvenli olduğunu vurguladı.