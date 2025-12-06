TURQUALITY ile 545 marka dünya sahnesine çıktı

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Türkiye’nin uluslararası alanda markalar çıkarmak amacıy­la 20 yıl önce hayata geçirdiği devlet destekli markalaşma programı TURQUALITY, toplamda 545 Türk markasını dünya sahnesine çıkardı.

20’nci yılında TOGG’u da kapsamına alan TURQUALITY Destek Progra­mı, mal ihracatında 242 firmanın 262 markasını, 128 firmanın 135 markası­nı da Marka Destek Programı kapsa­mında olmak üzere toplam 366 firma­nın 397 markasını içine aldı. Hizmet ihracatı alanında ise 34 firmanın 34 markasını Marka Destek Programı, 38 firmanın 40 markasını da TURQU­ALITY Destek Programı kapsamında olmak üzere toplam 72 firmanın 74 markası TURQUALITY çatısı altında yer alırken, bilişim sektöründe 50 firma E-TURQUALITY Programı kapsamına girdi.

Bakan Bolat: Kumbaradaki gibi ihracatımıza ilaveler yapıyoruz

TURQUALITY Vizyon Buluşma­sı ve Markalaşma Konferansı’nda ko­nuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “TURQUALITY, Türkiye’nin ihra­cat başarısında çok önemli bir dönüm noktası ve kilometre taşı. Bugün 400 milyar dolara yaklaştık toplam mal ve hizmetler ihracatında, 500 milyar do­lara da ulaşmak elimizde. 2030’a ka­dar olan sürede onu da başaracağız” dedi. Bolat, “Biz kumbarada küçük kü­çük tasarruf biriktirir gibi her ay ihra­catımıza az da olsa çok da olsa ilaveler yaparak yıl sonunda ihracat rakamla­rımızı büyütmeye çalışıyoruz” dedi.

Bakanlık olarak bütçenin yüzde 60’ını doğrudan ihracatçılara destek olarak kullandıklarını açıklayan Bo­lat, “Bu yıl 33 milyar liralık bir destek paketini ihracatçılarımıza kanalize et­tik. Rakiplerinizden daha iyi bir ürün üretmeniz gerekiyor ve fiyatınızın da makul olması, rekabetçi olması gere­kiyor. Bunun yanında katma değeri ar­tırabilmek ve ürününüzün daha reka­betçi olabilmesi, marka değerinin ol­ması gerekiyor. İnovasyon katkısının olması gerekiyor. Teknolojik düzeyinin yükselmesi gerekiyor.

TURQUALITY, bilinirlik, farkındalık, katma değeri ve kaliteyi yükseltme aracı olarak ortaya çıktı ve 20 yılda çok başarılı oldu” diye konuştu. Bu yılın ilk 11 ayında mal ihra­catında Marka/TURQUALITY Destek Programı kapsamında yer alan firma­lara sağlanan desteğin 5,3 milyar TL’yi aştığını aktaran Bakan, hizmet ihraca­tında TURQUALITY Programı kapsa­mındaki firmalara sağlanan destekle­ri ise 1,8 milyar TL’nin üzerinde ola­rak açıkladı. Bakan Bolat, “Böylece 7 milyar TL’nin üzerinde bir kaynak, fir­malarımızın markalaşma yatırımları, kurumsal dönüşüm projeleri ve hedef pazarlardaki rekabet güçlerinin artırıl­ması için seferber edildi” dedi.

“Bizi maliyet kaygısından yüksek teknoloji kurtaracak”

TURQUALITY Programı’nın ‘fikir babası’ olan ve bakanlığı döneminde programı hayata geçiren eski Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, “TURQUALITY fikri, ürünlerimizin kalite ile anılması hareketinden doğdu. O dönemde ikna etmek için çok uğraştık, ekip arkadaşlarımızla bir bisküvi, bir çay, bir fikir olarak saatlerce çalıştık, yorulmadık. Bugün geldiğimiz noktada markalarımız için bir ruh oldu.

Bundan sonrasında dolar bazında kilogramı en üst değerde olan ürünler satmamız lazım. Maliyetle ilgili kaygılarımız kalsın istemiyorsak yüksek teknolojiye geçmemiz lazım, başka çaremiz yok” dedi. Kürşat Tüzmen, bugün Tüm TURQUALITY ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetler Derneği Başkanı olarak görev yapıyor.

“Marka algısını yönetenler yüzde 30 daha kârlı”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, artık başarıyı belirleyen faktörün sadece üretim kapasitesi değil, marka değeri, tasarım gücü ve uluslararası piyasalardaki algı olduğunu belirtti. Gültepe, bu nedenle de algıyı yöneten firmaların rakiplerine göre yüzde 30 daha kârlı hale geldiğini vurguladı.