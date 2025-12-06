TURQUALITY ile 545 marka dünya sahnesine çıktı
Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen’in ifadeleriyle 20 yıl önce ‘bir bisküvi, bir çay ve bir fikir’ ile doğan TURQUALITY programına toplamda 545 marka girdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk ürünlerinin dünya pazarlarında ‘kalite’ ile anılmasını hedefleyen program kapsamında 2025’in ilk 11 ayında 7 milyar TL’nin üzerinde destek sağlandığını açıkladı.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
Türkiye’nin uluslararası alanda markalar çıkarmak amacıyla 20 yıl önce hayata geçirdiği devlet destekli markalaşma programı TURQUALITY, toplamda 545 Türk markasını dünya sahnesine çıkardı.
20’nci yılında TOGG’u da kapsamına alan TURQUALITY Destek Programı, mal ihracatında 242 firmanın 262 markasını, 128 firmanın 135 markasını da Marka Destek Programı kapsamında olmak üzere toplam 366 firmanın 397 markasını içine aldı. Hizmet ihracatı alanında ise 34 firmanın 34 markasını Marka Destek Programı, 38 firmanın 40 markasını da TURQUALITY Destek Programı kapsamında olmak üzere toplam 72 firmanın 74 markası TURQUALITY çatısı altında yer alırken, bilişim sektöründe 50 firma E-TURQUALITY Programı kapsamına girdi.
Bakan Bolat: Kumbaradaki gibi ihracatımıza ilaveler yapıyoruz
TURQUALITY Vizyon Buluşması ve Markalaşma Konferansı’nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “TURQUALITY, Türkiye’nin ihracat başarısında çok önemli bir dönüm noktası ve kilometre taşı. Bugün 400 milyar dolara yaklaştık toplam mal ve hizmetler ihracatında, 500 milyar dolara da ulaşmak elimizde. 2030’a kadar olan sürede onu da başaracağız” dedi. Bolat, “Biz kumbarada küçük küçük tasarruf biriktirir gibi her ay ihracatımıza az da olsa çok da olsa ilaveler yaparak yıl sonunda ihracat rakamlarımızı büyütmeye çalışıyoruz” dedi.
Bakanlık olarak bütçenin yüzde 60’ını doğrudan ihracatçılara destek olarak kullandıklarını açıklayan Bolat, “Bu yıl 33 milyar liralık bir destek paketini ihracatçılarımıza kanalize ettik. Rakiplerinizden daha iyi bir ürün üretmeniz gerekiyor ve fiyatınızın da makul olması, rekabetçi olması gerekiyor. Bunun yanında katma değeri artırabilmek ve ürününüzün daha rekabetçi olabilmesi, marka değerinin olması gerekiyor. İnovasyon katkısının olması gerekiyor. Teknolojik düzeyinin yükselmesi gerekiyor.
TURQUALITY, bilinirlik, farkındalık, katma değeri ve kaliteyi yükseltme aracı olarak ortaya çıktı ve 20 yılda çok başarılı oldu” diye konuştu. Bu yılın ilk 11 ayında mal ihracatında Marka/TURQUALITY Destek Programı kapsamında yer alan firmalara sağlanan desteğin 5,3 milyar TL’yi aştığını aktaran Bakan, hizmet ihracatında TURQUALITY Programı kapsamındaki firmalara sağlanan destekleri ise 1,8 milyar TL’nin üzerinde olarak açıkladı. Bakan Bolat, “Böylece 7 milyar TL’nin üzerinde bir kaynak, firmalarımızın markalaşma yatırımları, kurumsal dönüşüm projeleri ve hedef pazarlardaki rekabet güçlerinin artırılması için seferber edildi” dedi.
“Bizi maliyet kaygısından yüksek teknoloji kurtaracak”
TURQUALITY Programı’nın ‘fikir babası’ olan ve bakanlığı döneminde programı hayata geçiren eski Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, “TURQUALITY fikri, ürünlerimizin kalite ile anılması hareketinden doğdu. O dönemde ikna etmek için çok uğraştık, ekip arkadaşlarımızla bir bisküvi, bir çay, bir fikir olarak saatlerce çalıştık, yorulmadık. Bugün geldiğimiz noktada markalarımız için bir ruh oldu.
Bundan sonrasında dolar bazında kilogramı en üst değerde olan ürünler satmamız lazım. Maliyetle ilgili kaygılarımız kalsın istemiyorsak yüksek teknolojiye geçmemiz lazım, başka çaremiz yok” dedi. Kürşat Tüzmen, bugün Tüm TURQUALITY ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetler Derneği Başkanı olarak görev yapıyor.
“Marka algısını yönetenler yüzde 30 daha kârlı”
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, artık başarıyı belirleyen faktörün sadece üretim kapasitesi değil, marka değeri, tasarım gücü ve uluslararası piyasalardaki algı olduğunu belirtti. Gültepe, bu nedenle de algıyı yöneten firmaların rakiplerine göre yüzde 30 daha kârlı hale geldiğini vurguladı.