TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: 2019 yılına yakın bir turizm hedefi var

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Dumlupınar Bölge Temsil Kurulu'nun düzenlediği etkinlikle, 120 seyahat acentesi temsilcisi Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünü gezdi.

Burada açıklamalarada bulunan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Afyonkarahisar gezisinin son derece faydalı olduğunu söyledi.

Termal turizm ve gastronomisiyle bilinen kenti tarihi ve kültürüyle de tekrar acentelerin ilgisine sunduklarını belirten Bağlıkaya, "Burası çok değişik ve ilginç yer. İyi ki gelmişiz diyoruz. Türkiye'de kültür turizmi her geçen gün biraz daha artıyor. 2021'de 2019 yılına yakın bir turizm hedefi var. Pandemiden dolayı çok ciddi yara almasına rağmen 2021 yılında yavaş yavaş toparlanmaya başlayacaktır diye düşünüyoruz." diye konuştu.