TÜSİAD Yönetim Kurulu'ndan ABD ziyareti: Gündem yatırım, teknoloji ve yapay zekâ

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) heyeti, 20-23 Ekim 2025 tarihleri arasında ABD’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan liderliğindeki heyet, New York ve Boston’da bir dizi temasla yatırım ortamı, sermaye akışları ve yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmeler üzerine görüşmelerde bulunacak.

Ziyaret kapsamında heyet, yatırım bankaları, özel sermaye yatırımcıları ve teknoloji şirketleriyle bir araya gelerek ABD piyasalarındaki teknoloji trendleri ve yatırım fırsatları hakkında bilgi alacak.