Tütün ihracatı 1,1 milyar doları aştı: Hedef 1,5 milyar dolar

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu oryantal tütün, Almanya’nın Dortmund kentinde düzenlenen InterSupply 2026 Fuarı’nda uluslararası sektör temsilcileriyle buluştu.

Tütün ve tütün ürünleri sektörünün önemli küresel organizasyonlarından InterSupply 2026, 15-17 Eylül tarihlerinde 64 ülkeden 820 firma ve kuruluşun katılımıyla gerçekleştirildi. Fuarı yaklaşık 15 bin sektör profesyoneli ziyaret etti.

Türkiye’deki tütün ve tütün mamulleri ihracatçılarının çatı kuruluşlarından Ege Tütün İhracatçıları Birliği (ETİB) de fuara katılarak Türkiye’de yetiştirilen oryantal tütün çeşitlerini ve sektörde yürütülen sürdürülebilirlik çalışmalarını tanıttı.

İhracat 1,1 milyar doları aştı

ETİB Başkanı Selim Jimi, Türkiye’nin tütün ve tütün mamulleri ihracatının son bir yıllık dönemde yüzde 8 arttığını bildirdi.

İhracatın 1 milyar 31 milyon dolardan 1 milyar 110 milyon dolara yükseldiğini belirten Jimi, sektörün orta vadede 1,5 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Jimi, “Uluslararası platformlarda daha fazla yer alacağız. 2027 yılında ihracatımızın 1 milyar 250 milyon dolar seviyesine ulaşacağına inanıyoruz” dedi.

Yaprak tütün ihracatında yüzde 41 artış

Sektörün 2026 yılı ocak-ağustos dönemindeki ihracat performansına ilişkin bilgi veren Jimi, yaprak tütün ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 198 milyon dolardan 279 milyon dolara çıktığını kaydetti.

Aynı dönemde sigara ihracatı yüzde 4 artışla 361 milyon dolara ulaştı. Nargilelik tütün ihracatından 58 milyon dolar, sigaralık tütün ihracatından ise 43 milyon dolar gelir elde edildi.

Türkiye’de 2026 yılı toplam tütün üretiminin 110 bin ton seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Yaprak tütünde en büyük pazar Belçika

Yaprak tütün ihracatında 58 milyon dolarla Belçika ilk sırada yer aldı. Belçika’yı 52,5 milyon dolarla ABD ve 15 milyon dolarla Endonezya izledi.

Sigara ihracatında ise ABD 54 milyon dolarla ilk sırada bulunurken, Suriye’ye 53 milyon dolar, Irak’a 49 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.