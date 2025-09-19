Tüyap Fuarcılık Grubu İcra Kurulu Başkanı Öztop: Avrupa’da Schengen’e takılan alıcıları Türkiye’ye getiriyoruz
Pandemi sonrası fuarcılıkta yıldızı parlayan Türkiye’nin dünya pazarından aldığı pay halen yüzde 1.5 mertebesinde olsa da sektör büyümesini sürdürüyor. Geçen yıl yüzde 25 büyüyen fuarcılık sektörüne ilişkin konuşan Tüyap Fuarcılık Grubu İcra Kurulu Başkanı Zeynep Ünal Öztop, özellikle Avrupa’da vizeye takılan alıcıları, Türkiye’ye getirdiklerini söyledi.
Nurdoğan A. ERGÜN
Artan ekonomik koşullara ve küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen, fuarlar Türk ihracatçılar için kritik bir rol oynamaya devam ediyor. Geleneksel ticaretin ötesine geçen fuarlar, sadece ürün sergileme platformları olmaktan çıkarak, yeni pazar arayışlarında ve mevcut ilişkileri pekiştirmede stratejik bir köprü görevi üstlenirken Türk ihracatçıları için de fuarlar ihracat hedeflerine ulaşmak için vazgeçilmez bir araç haline geldi.
Türkiye, her ne kadar son yıllarda dünya fuarcılığında marka olma yolunda ilerlese de fuarcılık sektörünün ihracata olan katkısının artırılması için daha büyük ve uluslararası ölçekte marka fuarların yaratılması gerektiği vurgulanıyor.
Bu hedefler doğrultusunda, fuarların Türkiye’nin 2026 yılı ve sonrası için belirlediği ihracat hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynamaya devam etmesi bekleniyor. Türkiye’de fuarcılık sektörünün durumunu ve 2025 öngörülerini paylaşan Tüyap Fuarcılık Grubu İcra Kurulu Başkanı Zeynep Ünal Öztop, bu yılın ilk yarısında ekonomik zorlukların etkisiyle fuarlarda katılımcı ve alan daralması yaşandığını ancak, sektörün geleceğine dair umutlu olduğunu söyledi.
Özellikle mobilya, ağaç işleme ve tekstil gibi sektörlerde yaşanan nakit sıkışıklığına ve firmaların uyguladığı tasarruf tedbirlerine dikkat çeken Öztop, ancak, fuarların iç pazardaki daralmaya karşı yeni pazar arayışında olan firmalar için en etkili platform olmaya devam ettiğini vurguladı. Öztop, Tüyap olarak doğru pazarları hedefleyerek, özellikle Schengen vizesi sorunları nedeniyle Avrupa’ya gidemeyen alıcıları Türkiye’de buluşturduklarını somut sonuçlarını almaya başladıklarını ifade etti.
KOBİ’ler için Anadolu’da fuarların önemi arttı
Türkiye’nin son 10 yılda fuarcılıkta büyük bir dönüşüm yaşadığını belirten Zeynep Ünal Öztop, “Yerel bir organizasyon yapısından çıkıp, uluslararası ticaretin en önemli ayaklarından biri haline gelen bir ekosistem kurduk” dedi. Tüyap’ın RX Global iş birliği ile bu küresel entegrasyonu sağlayan kurumların başında geldiğini söyledi. Metropoller dışında düzenlenen fuarların önemine vurgu yapan Öztop, Anadolu’daki organizasyonların KOBİ’ler için yeni pazarlara, teknolojiye ve iş birliklerine erişim anlamına geldiğini söyledi.
Sektörün yıl sonu büyüme öngörüsüne değinen Öztop, yüksek oranlı bir büyüme beklemediklerini ancak tarım, ambalaj, plastik ve makine teknolojileri gibi sektörlerde doğru stratejilerle önemli iş bağlantıları kurulabileceğini belirtti. Bu dönemi, firmaların ihracat ufkunu genişletecek yeni köprüler kurma fırsatı olarak gördüklerini dile getiren Öztop, Tüyap’ın 2025-2026 stratejik önceliklerini ise dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yeni endüstrilere açılım olarak açıkladı.
2025’te yüzde 20 büyüme bekleniyor
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve sektör raporlarına göre, 2025’in ilk yarısında fuarcılık sektörü güçlü bir performans sergiledi. Yılın ilk yarısında Türkiye genelinde 220’den fazla fuar düzenlendi. Bu fuarların büyük bir kısmı İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde gerçekleşti. Özellikle uluslararası alanda tanınmış fuarlar, yabancı katılımcı ve ziyaretçi sayısında önemli artışlar kaydetti.
İlk 6 ayda fuarları ziyaret eden yabancıların sayısında çift haneli büyüme yaşandığı tahmin ediliyor. Fuarların yılın ikinci yarısında da bu ivmeyi sürdürerek 2025’i yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme ile kapatması bekleniyor. 2024 yılında ülke genelinde 441 fuar organize edilmiş ve sektör yüzde 25 büyümüştü. Sektörün geçen yılki cirosunun 1 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.
Kamu destekleri hızlı ve sade olmalı
Sektörün şu anda en büyük sorunu, yetişmiş nitelikli insan kaynağı eksikliği olarak gösteren Zeynep Ünal Öztop, “Fuarcılık uzmanlık gerektiren bir alan ve özellikle teknik, dijital ve operasyonel becerilere sahip personel bulmak zorlaştı. Ayrıca artan lojistik ve yan ürün maliyetleri, katılımcılar için baskı unsuru. Bu nedenle kamu desteklerinin daha yaygın, hızlı ve sadeleşmiş bir yapıda sunulması gerekiyor. Biz Tüyap olarak, ilk kez fuara katılacak firmalara temsilcilerimiz aracılığıyla yol göstererek fiyat avantajı ve dijital rehberlik gibi çözümler sunarak bu zorlukları aşma konusunda öncü rol üstleniyoruz” dedi.