TVHB Başkanı Eroğlu: "Hayvanları korumak için veterinerlerle belediyelerin işbirliği şart!"

Ankara'da yapılan Birlik toplantısında söz alan TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Fiili hizmet zammı, sağlıkta şiddet, çalışan ve emekli veteriner hekimlerin maaş ve özlük haklarındaki kayıplar, uzmanlık eğitiminin başlatılamaması gibi yasal ve yapısal düzenlemeler dikkate alınmazsa ülke kaybedecektir. Ülke hayvancılığı, toplum sağlığı zarar görmeye devam edecektir" dedi.

Belediyelerle işbirliği şart

Bütün belediyelerle işbirliğine açık olunması gerektiğini vurgulayan Eroğlu, şöyle konuştu: "Sokağa terk edilen hayvanları korumak sadece mesleki değil, insani bir görev olduğu bilinciyle hareket edilmeli. Bu canların, tüm kamu, özel kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışılarak, uygun yaşam alanlarında hayatlarını sürdürmesini sağlayacak girişimlerde bulunulmaya devam edilmeli."

Barınaklarda uluslararası standartlar uygulanmalı

Belediye barınaklarında yaşanan sorunların temelinde, mevzuata uygun olmayan yönetim anlayışları, yetersiz kaynak tahsisi ve personel eksikliği gibi yapısal problemlerin yer aldığını ifade eden Eroğlu, "Bu eksikliklerin doğurduğu olumsuzlukların fedakarca görev yapan veteriner hekimlerimize mal edilmesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm yerel yönetimler ve ilgili kurumların, barınaklarda hizmet veren veteriner hekimlere ve diğer çalışanlara yönelik gerekli destek ve kaynakları sağlaması gerektiğini belirten Eroğlu, barınak yönetimi süreçlerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesinin elzem olduğunu sözlerine ekledi.