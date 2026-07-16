Uber, Delivery Hero için kesenin ağzını açtı: Yemeksepeti SSW Partners'a satılacak

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Uber'in Delivery Hero'yu satın almasına yönelik anlaşma resmiyet kazanırken, Türkiye'nin en büyük çevrim içi yemek sipariş platformlarından Yemeksepeti'nin de yeni sahibi belli oldu. Anlaşma kapsamında Yemeksepeti, Delivery Hero'dan ayrılarak ABD merkezli yatırım şirketi SSW Partners bünyesine geçecek.

Tarafların ortak açıklamasına göre Uber, Delivery Hero hisseleri için hisse başına 41,50 euro teklif ederek şirketi toplam 14,8 milyar dolar değerleme üzerinden satın alacak. Satın alma, Delivery Hero'nun Asya, Orta Doğu, Latin Amerika ve Afrika'daki 50 pazardaki faaliyetlerini kapsayacak.

Yemeksepeti ayrı anlaşmayla satılıyor

Uber anlaşmasına paralel olarak Delivery Hero, SSW Partners ile de ayrı bir satış sözleşmesi imzaladı. Yaklaşık 1,6 milyar dolar değerindeki bu işlem kapsamında Türkiye'deki Yemeksepeti'nin yanı sıra Avusturya, Çekya, Yunanistan, Romanya, İspanya, Şili ve Ekvador dahil toplam 14 pazardaki faaliyetler yatırım şirketine devredilecek.

Böylece 2015 yılında Delivery Hero tarafından 589 milyon dolara satın alınan Yemeksepeti, yaklaşık 10 yıl sonra yeniden el değiştirmiş olacak.

30 milyondan fazla kullanıcıya ulaşıyor

2001 yılında kurulan Yemeksepeti, bugün Türkiye'nin 81 ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteriyor. Delivery Hero'nun 2025 faaliyet raporuna göre platform, yaklaşık 90 bin iş ortağı aracılığıyla 30 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verirken, hızlı market teslimatı ve dijital ödeme çözümleri de sunuyor.

Şirketin mali tablolarına göre Yemeksepeti'nin dört iştirakinin 2025 yılı sonunda toplam özkaynağı 46,4 milyon euro, net zararı ise 32,4 milyon euro olarak gerçekleşti.

Türkiye'de teslimat sektöründe yeni dönem

Anlaşma, Türkiye'deki çevrim içi teslimat sektöründe son dönemde hız kazanan birleşme ve satın alma sürecinin de son halkası oldu. Uber, geçen yıl Trendyol Go'nun yüzde 85 hissesini 700 milyon dolar karşılığında satın alırken, bu yıl da Getir'in teslimat faaliyetlerini 435 milyon dolar bedelle bünyesine katmıştı.

Hedef 2027'nin ikinci yarısı

Uber, Delivery Hero'nun Berlin'deki merkezini koruyacağını ve Almanya'ya önümüzdeki beş yılda 2 milyar euro yatırım yapacağını açıkladı. Şirket ayrıca mevcut çalışan sayısını en az 2029 yılına kadar korumayı taahhüt etti.

Hissedar onayları ve düzenleyici kurumların izinlerinin ardından işlemin 2027 yılının ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.