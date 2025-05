Üç alanda yatırım yapmayan küresel rekabette yok olacak

Takip Et

Recep ERÇİN

Silikon Vadisi’ndeki geliş­meleri yakından takip eden Süreyya Ciliv, son dönem­de ön plana çıkan ve en çok yatı­rım çeken alanları DÜNYA’ya açıkladı. Uzun yıllar Microsoft ve Turkcell gibi teknoloji şirketle­rinde yöneticilik yaptıktan sonra ABD’de birden fazla girişimi ha­yata geçiren Ciliv, “En çok yatırım çeken teknoloji alanı, açık fark­la artificial intelligence (AI) ya­ni yapay zekâ.

Konu sadece ‘ze­ki’ yani güçlü, hızlı donanım değil, esas önemli olan burada ‘öğrenen sistemler.’ Bir görevi adım adım nasıl yapacağına karar verebilen ‘AI agent’lar (gerçekleştiriciler), daha önce tanımadığı bir servisi dünyada bulup getiren ve çalıştı­rabilen MCP teknolojisi, birbir­lerine kripto para ile ödeme yap­mayı sağlayan A2A protokolü çok heyecan verici gelişmeler” dedi.

CEO’lar için temel bir kaynak

“İnternetteki 40 terabyte text verisindaki 170 bin kelimeyi ista­tistiksel olarak detaylı inceleyip, öğrenen sistemler bugün insan­lardan daha iyi konuşmaya baş­ladılar” ifadesini kullanan Ciliv, “Bu sistemler her alanda şirket­lerde özel konulara odaklanacak. Oradaki ‘veri’den öğrenerek, si­ze veya işinize özel ‘akıllı sistem­ler’ oluşturacaklar.

Bu akıllı sis­temler, işlerin çoğunu insanlar­dan daha iyi yönetecekler. Son on yılda çok önem kazanan optimi­zasyon günümüz iş dünyasında ileri matematiğin en kritik ve en etkin alanlarından biri haline gel­di. İş dünyasındaki CEO ve genel müdürler için operasyonel mü­kemmelliğin ve verimliliğin sağ­lanmasında temel bir kaynak ha­line geldi. Bu nedenle optimizas­yon teknikleri, dünya genelindeki MBA programlarında artık temel bir konu olarak yer almakta ve ge­leceğin liderlerine öğretilmekte­dir” bilgilerini paylaştı.

Kârı maksimize etmek veya maliyeti minimize etmek

Optimizasyonun temel he­definin; karmaşık ve dinamik iş ortamlarında milyonlarca, hat­ta milyarlarca parametrenin de­ğerlerini en uygun şekilde belir­leyerek, işletmelerin kârını mak­simize etmek ya da maliyetlerini minimize etmek gibi amaçlara ulaşmak olduğunu not eden Ci­liv, “Ayrıca, makine öğrenme­si (ML) modellerinin arkasında da genellikle optimizasyon tek­nikleri yer alır; bu modeller, öğ­renme sürecinin hızlanması ve parametrelerin en uygun değer­lerinin belirlenmesi için çeşitli optimizasyon yöntemlerinden yararlanır.

Optimizasyon sadece matematiksel bir disiplin değil; günümüz iş dünyasında strate­jik, operasyonel ve taktiksel ka­rarların alınmasında ve şirket­lerin rekabet gücünün artırıl­masında vazgeçilmez bir araç oluyor. Ayrıca, Low-Code (kod geliştirme) teknolojileri son 5 yılda çok hızla ivme kaza­nıyor. Gartner, 5 yılda yazılımın yüzde 80’inin bu low-code tek­nolojileriyle geliştirileceğini ön­görüyor” diye konuştu.

Üç alan da şirketler için avantaj sağlıyor

Ciliv, “Yapay zeka, büyük ve­riyi işleme kabiliyeti sayesinde sistemdeki tüm davranışları da­ha iyi öğrenir, bugün gerçekle­şen durumları daha doğru ana­liz eder ve gelecekte olacakla­rı daha doğru bir şekilde tahmin eder. Optimizasyon ise farklı se­naryolar altında belirlenen he­deflere ulaşmak için sistem pa­rametrelerinin nasıl ayarlanma­sı gerektiğine karar verir. Bu iki güçlü teknolojiye, yazılım geliş­tirme süreçlerini önemli ölçüde hızlandıran low-code teknoloji­sini de eklediğimizde, şirketlerin kârlı ve sürdürülebilir büyüme­lerine katkı sağlayacak akıllı sis­temlerin hızlıca geliştirilmesi ve uygulanması mümkün hale ge­lir” görüşlerini aktardı.

“2020’de tsunaminin geldiğini gördüm”

Kuika Software, System Opti­ma ve CrescentaBio gibi üç giri­şimde birden çalışmalar yapan Ciliv’e, “Okurlarımızla bu giri­şimlerin çalışmaları ve hedefle­ri hakkında bilgi verir misiniz?” sorusunu yönelttiğimizde şunları anlattı: “Üniversitede bilgisayar ve endüstri mühen­disliği okurken, aynı zamanda bir Ar-Ge pro­jesinde - yeni iş fikirlerini bil­gisayarlara ak­tarıp, bilgisayar­ların yazılımı oto­matik yazmaları konusunda (low-co­de) - çalışıyordum. Üniversiteden me­zun olduğumda ilk işim de Metagrap­hics isimli bir AI şirketinde çalış­maktı. Amerika’da iki tane startup’ta 14 yıl, Microsoft ve Turkcell’de 19 yıl

teknoloji dünyasında geçirdikten sonra, 2020 yılında iş dünyasına bir tsunaminin geldiğini gördüm. Global rekabette kazanmak isteyen şirketlerin dönüşmesi gerekliliği bana göre çok net. Artificial intel­ligence, optimizasyon ve low-code teknolojilerini kullanarak işlerinin her bölümünde ‘Akıllı Sistemler’ kuran yenilikçi, girişimci şirketler kazanacaklar. Bunu yapamayanlar yok olacaklar.”

Şirketler geleceğe hazırlanmalı

Bu vizyonla 2020 yılında iki tane şirkete yatırımcı ve yönetim kurulu başkanı olarak katıldığını belirten Ciliv, “Kuika ve System Optima şir­ketlerimiz, artificial intelligence, optimizasyon ve low code teknolo­jilerini kullanarak, müşterilerimizi geleceğe hazırlamaya odaklılar. Ye­nilikçi, girişimci müşterilerimiz­le iyi takım olduk, oluyoruz. Hız­la, onlara özel, onları rekabette öne çıkaracak ‘Akıllı Sistemleri’ kur­mak için çalışıyoruz.

Hedefimiz bu akıllı sistemlerle müşterilerimizin her köşesine inovasyonu getirmek, operasyonel mükemmelliği ve ve­rimliliği yakalamak. Kısaca onları pazarlarında, kendi müşterilerinin gözünde lider yapmak. Crescenta Biosciences Inc. California’da dün­yaca tanınmış, çok değerli bilim in­sanları tarafından kurulmuş, vü­cuttaki yağların sebep olabileceği hastalıklara ilaçlar bulmak için ça­lışıyor. Çok heyecan verici bir pro­je; bilimle insanlığa faydalı işler yapmak. Ben de bu takıma her konuda destek olmaya çalı­şıyorum” diye konuştu.

“Yeniliklere engel olanlardan ayrılmalı”

Dünya bir yapay zekâ yarışı içinde. Türkiye bu yarışa dâhil olabilir mi? Olmak için ne yapmalı?

İlk önce şunu vurgulamak isterim. Teknoloji amaç değil araç. Matbaa, elektrik, bilgisayar, networking, internet, mobil geniş bant, akıllı telefonlar, bulut gibi teknolojilere yeni türevleri katılıyor: Yapay zekâ (AI), optimizasyon ileri matematiği, low code. Global ekonomideki şirketlerin yüzde 99’u bu teknolojileri icat eden, üreten değil, kullanan firmalardan oluşuyor. Bu yenilikleri fırsat olarak gören, hızla işlerine uyarlayan, müşterilerine yeni faydaya, rekabeti farka dönüştüren firmalar kazanacak. Bu dönüşüm yarışında yavaş kalanlar geride kalacak.

Birinci konu insan: Global pazarlardaki müşterileri bilen, yenilikçi, girişimci liderleri yetiştirin ve bu değerleri şirketinizde uzun dönemli tutmayı başarın. İş dünyası tam bir takım oyunu. İşini ve müşterilerini iyi bilen, dijital teknolojilere hâkim, AI ve optimizasyona hâkim, yenilikçi takım oyuncularına, geleceğin liderlerine ihtiyaç var. Onları transfer etmeli, yetiştirmeli ve tutmasını becermeliyiz. Takıma yük olan, katkıda bulunmayan, yeniliklere engel olanlardan ayrılmalı. İkinci konu akıllı sistemler. Şirketinizin liderleri ve takımınız ile size özel akıllı sistemlerinizi kurmak ve onları tutkuyla geliştirmek önceliğiniz olmalı.

Şirketler su alır gibi yazılım hizmeti alıyor

Türk şirketleri ve özellikle de KOBİ’ler, dijital kaslarını güçlendirmek için neler yapmalı?

Teknoloji alanında devrim niteliğinde yeni fırsatlar var. AI, optimizasyon ve low-code ile akıllı sistemlerinizi kurmak, işinizi ileriye götürmek için Kuika ve System Optima ile iş birliğini öneriyorum. Yüzlerce firma, bulut üzerinden elektrik, su, internet servisi alır gibi yazılım hizmeti alıyor. Siz ihtiyacınızı veya yeni fikrinizi, sistemin ne yapması gerektiğini belirleyin, bu firmalar size tasarımda destek olsunlar, sonrasında hızla yazılımı tamamlasınlar (kendi yazılımları ve AI yardımıyla) ve sizin yeni taleplerinizi sisteme güncellesinler. Artık kendi yazılım ekiplerinizi kurmaya gerek kalmadı. Birçok firma hem çok hızlı hem de düşük maliyete işlerini yeniliyor, rakiplerine fark atıyorlar.

“Yüzde 10’luk tarife yenilikçi şirketler için büyük fırsat”

“Trump Tarifeleri” bilişim ekosisteminin gelişimine zarar verir mi?

Kriz dönemlerinde iki noktaya odaklanmak kritik diye düşünüyorum. Birincisi ayakta kalmak. İkinci ve daha önemlisi bu krizde işimize odaklanarak, hızlı hareket ederek, yenilikçi yatırımlarla rekabete fark atma, değişimi fırsata çevirme zamanı. ABD pazarına büyük tedarikçi ülkelerin vergi tarifeleri yüzde 145 iken, Türkiye’nin yüzde 10. Bunlar yenilikçi, girişimci şirketlerimiz için büyük fırsatlar. Fakat bu fırtınada geçecek. Önemli olan global pazarlarda rekabetçi ürün ve servisleri sunabilmek.