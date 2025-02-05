Üç yıllık toplam yatırım 90 milyar doları aşacak

Ferit PARLAK

Çevre, Şehircilik ve İk­lim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesine bugüne kadar 75 mil­yar doları aşan bir yatırım ya­pıldığını, 2025 ile birlikte yatı­rım tutarının 90 milyar doları aşacağını dile getirerek, “Hak sahiplerine yapılması gere­ken konut ve iş yeri inşaatla­rının tamamına başlandı” de­di.

Ege’de yaşanan depremlere dikkat çekerek, kentsel dönü­şüm için uyarıda da bulunan Kurum, “Ege’deki son deprem­ler de bize depreme hazırlığın milli güvenlik meselesi oldu­ğunu gösteriyor. Deprem her an olabilir. Gelin, artık risk­li binalarda oturmayalım. Ar­tık yeter. Herkes kişisel dertle­rini bırakmalı, acilen milletin derdine düşmeli. Milletin canı, malı ve yavruları için deprem dönüşümüne başlamalı” şek­linde konuştu.

“11 ilimizde kritik aşamayı geride bıraktık”

İletişim Başkanlığı'nın dü­zenlediği 6 Şubat Deprem­leri Sempozyumu’nda, dep­rem sonrası yapılan çalışma­lar hakkında bilgiler de veren Kurum, tüm kurum ve kuruluş­larla depremin ilk anından bu­güne milli mücadele şuuruyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, “Depremden he­men sonra bölgeye koştuk, acı­larımızı içimize atarak, devlet ve millet olarak tarihin en bü­yük felaketine karşı tarihin en büyük dayanışmasını sergile­dik. 11 ilimizde kritik aşamayı geride bıraktık. Şu ana kadar 75 milyar doları, yani 2.6 trilyon lirayı aşan dev bir yatırımı kısa zamanda yaptık. 2025 bütçe­mizde ise 584 milyar lira kay­nak tahsis ettik” dedi.

1 milyon bağımsız birim hasar görmüştü…

Asrın felaketinde yaklaşık 1 milyon bağımsız birimin hasar gördüğünü kaydeden Bakan Kurum, “11 ilimiz, 124 ilçemiz ve 6 bin 929 köy ve mahallemiz depreme maruz kalmıştı. Bir başka ifadeyle depremin etki­lediği alanın büyüklüğü, dün­yanın 45’inci ülkesine denk ge­liyordu. Türkiye’nin milli geli­rinin neredeyse yüzde 10’unu üreten bölgenin ekonomisi, depremden olumsuz etkilen­mişti. Devlet ve millet olarak tarihin en büyük felaketine karşı tarihin en büyük dayanış­masını sergiledik. 11 ilimizde artık kritik aşamayı geride bı­raktık” şeklinde konuştu.

202 bin konut ve iş yeri teslim edildi

Yaklaşık 202 bin konut ile iş yerinin anahtarını teslim et­tiklerini dile getiren Kurum, deprem bölgesinde sadece ko­nut değil, tarihi ihya etme ça­lışmalarının da hızla sürdü­ğünü belirterek, “Hatırlayın o gün, ‘sizleri deprem bölgesin­den uzaklaştıracaklar’ diye bir dezenformasyon yapıldı. Biz ise ‘Hataylılar yine Hatay’da, Antakya’da, İskenderun’da, Defne’de, Samandağ’da yaşa­yacak. Komşularıyla birlikte yaşayacak. Hiç kimseyi mahal­lesinden, evinden uzaklaştır­mayacağız’ demiştik. Söyle­diklerimizi yaptık” dedi.

“Hak sahibi olanların inşaatlarına başlandı”

Hak sahibi vatandaşlar için yapılması gereken konutların tamamının inşasına da başla­dıklarına vurgulayan Bakan Kurum, “Sadece inşa faaliyet­leri yapmıyoruz. Bakın; Tür­kiye’nin toplam sınır ve kıyı uzunluğu yaklaşık 11 bin kilo­metre. Bakanlık olarak biz de Türkiye’nin çevre uzunluğu kadar, yani 11 bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yeni­liyoruz. Depremin ilk anında verdiğimiz sözleri tutmaya ka­rarlılıkla devam edeceğiz” şek­linde konuştu.

“Ege ve Konya mesajdır”

Ege’deki depremlere ve Kon­ya’daki göçüğe de dikkat çe­ken Kurum, “Bakanlığımızın dikkatle takip ettiği, Ege’deki durdurulamayan sarsıntıları izliyoruz. Bu depremler, San­torini Adası’nın 6,5 kilometre kuzeydoğusunda bir volkanı­nın olduğu bölgede yoğunlaşı­yor. 2011-2012'de de benzer bir yoğun sismik aktivite, yaşan­mıştı ama herhangi bir volka­nik hareketliliğe yol açmamış­tı. Bizim için önemli olan hem kendiliğinden yıkılan binala­rın hem de bu durdurulamayan sarsıntıların verdiği mesajdır. Her iki hadise, depreme hazır­lık mücadelemizin ne kadar acil ve ne kadar büyük bir mil­li güvenlik meselesi olduğunu bizlere bir kez daha göstermiş­tir” şeklinde konuştu.

Erdoğan ve bakanlar Adıyaman’da olacak

Depremin ikinci yılında Adıyaman’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bir anma töreni düzenleneceğini dile getiren Kurum, “6 Şubat’ta hem şehitlerimizi anacağımız hem de anahtar teslim törenlerini yapacağımız bir buluşmayı gerçekleştireceğiz. 2025 yılının sonuna geldiğimizde, deprem bölgemizin tamamında 453 bin ev ve iş yerimizi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Ayağa kaldırılmamış tek bir tarihi emaneti, yeniden ihya edilmemiş tek bir kültürel değeri bırakmayacağız” dedi.

“Hızlı, doğru ve şeffaf bilgilendirme önemli”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise konuşmasında, toplumda huzursuzluk, panik ve güvensizlik yaratan dezenformasyona karşı mücadeleyi afet sırasında da kararlılıkla sürdürdüklerine dikkat çekerek, “Afet halinde acil müdahale ve etkin yardım organizasyonu kadar, kamuoyunu hızlı, doğru ve şeffaf bir şekilde bilgilendirmenin de ne denli hayati olduğunu gözlemledik” dedi.

Altun, ‘Türkiye Tek Yürek’ ve ‘Evim Yuvam Olsun’ gibi iletişim kampanyalarıyla halkın dayanışma ruhunu oluşturduklarını dile getirerek, 6 Şubat 2023 tarihinden bu yana deprem bölgesine çeşitli ulusal ve uluslararası medya turları düzenlediklerini kaydetti ve depremlerin ikinci yılında da 11 ülkeden 50 yabancı medya mensubunun deprem bölgesinde yapılan inşa ve ihya çalışmalarını yerinde gözlemleyeceğini belirtti.

“Herkes kendi üstüne düşeni yapmalı, kişisel dertleri bırakmalı"

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Herkes kendi üstüne düşeni yapmalı, kişisel dertlerini bırakmalı, acilen milletin derdine düşmelidir. Herkes, milletin canı, malı ve yavruları için deprem dönüşümüne başlamalıdır. Bu milletin canından daha mukaddes, daha öncelikli bir mesele yoktur. Ben Murat Kurum olarak, bu vatanın bir evladı, bu milletin bir hizmetkârı olarak depreme karşı dirençli bir Türkiye için baş koydum. Tüm ekibimizle birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 81 ilimizde bu mücadeleyi yapacağız. Ama burada artık hep birlikte sorumluluklarımızı hatırlamamız ve acilen milletimizin bizden beklediği projeleri ve eserleri yapmamız gerekiyor.”

Valilikler hızlı davranmalı

Valiliklerden sosyal konut yapılabilecek tüm arazileri belirlemelerini ve TOKİ’ye göndermelerini istediklerinin altını çizen Kurum, “İnşallah geri dönüşleri hızlıca alacak; milletimizin ev ihtiyacını karşılayacak adımlarımızı kararlılıkla atacağız. Bu ülkede riskli tek bir yapı kalmayıncaya kadar mücadelemizden taviz vermeyeceğiz” dedi.

Türkiye'deki 81 ilde 312 bin sosyal konutun inşaatı devam ediyor

81 ilde kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerine hız kesmeden devam ettiklerini belirten Kurum, “Sosyal konut seferberliğimizle tam 5 milyon vatandaşımızın güvenli sağlam konutlara kavuşmasını başardık. Şu anda 81 ilimizde devam eden 312 bin sosyal konutumuzu da süratle teslim edeceğiz. Bu yıl, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dar gelirli vatandaşlarımıza bir müjde vermiştik. Şimdi de sözümüzü tutmak için; Sosyal Konut Uygulamaları Genelgemizi 81 ilin valiliklerine gönderdik” dedi.

“Bugüne kadar 907 bin bağımsız birimin dönüşümü tamamlandı”

Kurum, “Ne yazık ki milyonlarca İstanbullu kardeşimiz, tıpkı Konya’daki bina gibi her an yıkılacak 600 bin evde oturmaktadır. Bu yüzden diyorum ki İstanbul’da başlatmış olduğumuz dönüşüm uygulamalarını daha da hızlandırmak zorundayız. Biz devlet olarak üzerimize düşeni, samimiyetle, gayretle yapmaya çalışıyoruz. İstanbul’da bugüne kadar 907 bin bağımsız birimin dönüşümünü tamamladık” diye konuştu.

İstanbul’daki konut ve iş yerlerinin beşte biri yüksek risk altında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla şu anda İstanbul genelinde 193 bin ev ve iş yerinin dönüşümüne devam ettiklerini dile getirerek, “Özellikle İstanbul’umuzun yeni bir depremi kaldıracak gücü yoktur. İstanbul’daki 7.5 milyon konut ve iş yerinin 1.5 milyonu yüksek risk altındadır” dedi.