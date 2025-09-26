UGTD Başkanı Tanrıverdi: Önceliğimiz, yöresel lezzetleri tanıtmak olmalı

Bursa’nın zengin gastro­nomi kültürünü ulusal ve uluslararası alanda ta­nıtmayı hedefleyen Uluslarara­sı Gastronomi ve Turizm Derne­ği (UGTD), şehrin yöresel lezzet­lerini gelecek nesillere aktarmak için önemli çalışmalar yürütüyor. Dernek Başkanı Bahadır Tanrı­verdi, Bursa Gastronomi Festiva­li’nden derneğin projelerine kadar uzanan süreci ve gastronomi tu­rizminin ekonomik katkıları hak­kında değerlendirmede bulundu.

Bahadır Tanrıverdi, Uluslara­rası Gastronomi ve Turizm Der­neği’nin amacını, Bursa’da konu­sunda uzman ve belli bir birikime sahip profesyonel kurum ve ku­ruluşları bir araya getirmek ola­rak açıkladı. Dernek olarak önce­liklerinin, Bursa’nın yöresel lez­zetlerini tanıtmak, Osmanlı saray mutfağını ve kültürel yemeklerini gelecek nesillere aktarmak, üye­ler arasında dostluk ve iş birliğini güçlendirmek olduğunu ifade et­ti. Tanrıverdi, aynı zamanda bölge turizmini geliştirmeyi ve üyeler arasında güçlü bir network oluş­turmayı hedeflediklerini söyledi.

“Şehrin tanıtımında önemli bir fırsat”

Bursa’nın kıymetli ve bereketli bir şehir olduğunu belirten Tanrı­verdi, sanayiden tarıma, turizm­den gastronomiye kadar geniş bir yelpazeye sahip olduğunu dile ge­tirdi. Tanrıverdi, 4. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali’nin şehir için büyük değer taşıdığını belirterek, festivalin Bursa dışın­dan gelen misafirlere şehrin yö­resel lezzetlerini tek bir bölgede tatma fırsatı sunduğunu ve şehri tanımalarına vesile olacağını söy­ledi. Bursa Büyükşehir Belediye­si’nin bu tür etkinliklere verdiği destek için de teşekkür eden Tan­rıverdi, festivalin Bursa’nın gast­ronomi ve turizm anlamında ulus­lararası alanda tanıtılmasına kat­kı sağladığını vurguladı.

“Yerel esnaf geleneğini tanıtımda kullanıyoruz”

Bahadır Tanrıverdi, dernek ola­rak Bursa’nın esnaf geleneğini ve köklü markalarını öne çıkardık­larını ifade etti. Dededen toruna geçen iki veya üç kuşaklık işlet­melerin güçlü bir yapı oluşturdu­ğunu belirten Tanrıverdi, “Bursa dışından gelen misafirlerimize iş­letmelerimizde ne kadar kurum­sal gözüksek de bir o kadar esnaf anlayışıyla birebir ilgileniyoruz” dedi. Yerel festivallere destek ver­diklerini, yurtdışı fuar ziyaretle­ri yaptıklarını, B2B görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve mutfak kültürünü yerel, ulusal ve sosyal medyada anlattıklarını söyledi. Tanrıverdi, yurtdışından gelen turistlere ürünlerin hazırlanışın­dan sunumuna kadar tüm süreci detaylı şekilde aktardıklarını da ifade etti.

“Ulusal ve uluslararası iş birlikleri için fırsat”

Bahadır Tanrıverdi, dernek olarak Bursa Büyükşehir Bele­diyesi’nin paydaşı olduklarını ve gastronomi ile turizm anlamında yapılan tüm etkinliklerde yer al­dıklarını açıkladı. Festivalin yerel şefler ve gastronomi profesyonel­leri ile ulusal bağlantılar kurmak için fırsat sunduğunu belirten Tanrıverdi, 26-28 Eylül’de düzen­lenecek festivalde ulusal şeflerin yerel şeflerle bir araya gelerek çe­şitli kültürel yemekler hazırlaya­cağını ve böylece kültürel yemek­leri global bir platforma taşıyacak bir köprü oluşacağını ifade etti.