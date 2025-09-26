UGTD Başkanı Tanrıverdi: Önceliğimiz, yöresel lezzetleri tanıtmak olmalı
Uluslararası Gastronomi ve Turizm Derneği Başkanı Bahadır Tanrıverdi, zengin mutfak kültürünün yanı sıra yöresel ürünleriyle Bursa’nın Gastronomi Festivali’ni fazlasıyla hak ettiğini belirterek, “Festivaldeki önceliğimiz, yöresel lezzetleri tanıtmak olmalı” dedi.
Bursa’nın zengin gastronomi kültürünü ulusal ve uluslararası alanda tanıtmayı hedefleyen Uluslararası Gastronomi ve Turizm Derneği (UGTD), şehrin yöresel lezzetlerini gelecek nesillere aktarmak için önemli çalışmalar yürütüyor. Dernek Başkanı Bahadır Tanrıverdi, Bursa Gastronomi Festivali’nden derneğin projelerine kadar uzanan süreci ve gastronomi turizminin ekonomik katkıları hakkında değerlendirmede bulundu.
Bahadır Tanrıverdi, Uluslararası Gastronomi ve Turizm Derneği’nin amacını, Bursa’da konusunda uzman ve belli bir birikime sahip profesyonel kurum ve kuruluşları bir araya getirmek olarak açıkladı. Dernek olarak önceliklerinin, Bursa’nın yöresel lezzetlerini tanıtmak, Osmanlı saray mutfağını ve kültürel yemeklerini gelecek nesillere aktarmak, üyeler arasında dostluk ve iş birliğini güçlendirmek olduğunu ifade etti. Tanrıverdi, aynı zamanda bölge turizmini geliştirmeyi ve üyeler arasında güçlü bir network oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
“Şehrin tanıtımında önemli bir fırsat”
Bursa’nın kıymetli ve bereketli bir şehir olduğunu belirten Tanrıverdi, sanayiden tarıma, turizmden gastronomiye kadar geniş bir yelpazeye sahip olduğunu dile getirdi. Tanrıverdi, 4. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali’nin şehir için büyük değer taşıdığını belirterek, festivalin Bursa dışından gelen misafirlere şehrin yöresel lezzetlerini tek bir bölgede tatma fırsatı sunduğunu ve şehri tanımalarına vesile olacağını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu tür etkinliklere verdiği destek için de teşekkür eden Tanrıverdi, festivalin Bursa’nın gastronomi ve turizm anlamında uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağladığını vurguladı.
“Yerel esnaf geleneğini tanıtımda kullanıyoruz”
Bahadır Tanrıverdi, dernek olarak Bursa’nın esnaf geleneğini ve köklü markalarını öne çıkardıklarını ifade etti. Dededen toruna geçen iki veya üç kuşaklık işletmelerin güçlü bir yapı oluşturduğunu belirten Tanrıverdi, “Bursa dışından gelen misafirlerimize işletmelerimizde ne kadar kurumsal gözüksek de bir o kadar esnaf anlayışıyla birebir ilgileniyoruz” dedi. Yerel festivallere destek verdiklerini, yurtdışı fuar ziyaretleri yaptıklarını, B2B görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve mutfak kültürünü yerel, ulusal ve sosyal medyada anlattıklarını söyledi. Tanrıverdi, yurtdışından gelen turistlere ürünlerin hazırlanışından sunumuna kadar tüm süreci detaylı şekilde aktardıklarını da ifade etti.
“Ulusal ve uluslararası iş birlikleri için fırsat”
Bahadır Tanrıverdi, dernek olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin paydaşı olduklarını ve gastronomi ile turizm anlamında yapılan tüm etkinliklerde yer aldıklarını açıkladı. Festivalin yerel şefler ve gastronomi profesyonelleri ile ulusal bağlantılar kurmak için fırsat sunduğunu belirten Tanrıverdi, 26-28 Eylül’de düzenlenecek festivalde ulusal şeflerin yerel şeflerle bir araya gelerek çeşitli kültürel yemekler hazırlayacağını ve böylece kültürel yemekleri global bir platforma taşıyacak bir köprü oluşacağını ifade etti.