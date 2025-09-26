Google Haberler

UGTD Başkanı Tanrıverdi: Önceliğimiz, yöresel lezzetleri tanıtmak olmalı

Uluslararası Gastronomi ve Turizm Derneği Başkanı Bahadır Tanrıverdi, zengin mutfak kültürünün yanı sıra yöresel ürünleriyle Bursa’nın Gastronomi Festivali’ni fazlasıyla hak ettiğini belirterek, “Festivaldeki önceliğimiz, yöresel lezzetleri tanıtmak olmalı” dedi.

UGTD Başkanı Tanrıverdi: Önceliğimiz, yöresel lezzetleri tanıtmak olmalı

Bursa’nın zengin gastro­nomi kültürünü ulusal ve uluslararası alanda ta­nıtmayı hedefleyen Uluslarara­sı Gastronomi ve Turizm Derne­ği (UGTD), şehrin yöresel lezzet­lerini gelecek nesillere aktarmak için önemli çalışmalar yürütüyor. Dernek Başkanı Bahadır Tanrı­verdi, Bursa Gastronomi Festiva­li’nden derneğin projelerine kadar uzanan süreci ve gastronomi tu­rizminin ekonomik katkıları hak­kında değerlendirmede bulundu.

Bahadır Tanrıverdi, Uluslara­rası Gastronomi ve Turizm Der­neği’nin amacını, Bursa’da konu­sunda uzman ve belli bir birikime sahip profesyonel kurum ve ku­ruluşları bir araya getirmek ola­rak açıkladı. Dernek olarak önce­liklerinin, Bursa’nın yöresel lez­zetlerini tanıtmak, Osmanlı saray mutfağını ve kültürel yemeklerini gelecek nesillere aktarmak, üye­ler arasında dostluk ve iş birliğini güçlendirmek olduğunu ifade et­ti. Tanrıverdi, aynı zamanda bölge turizmini geliştirmeyi ve üyeler arasında güçlü bir network oluş­turmayı hedeflediklerini söyledi.

“Şehrin tanıtımında önemli bir fırsat”

Bursa’nın kıymetli ve bereketli bir şehir olduğunu belirten Tanrı­verdi, sanayiden tarıma, turizm­den gastronomiye kadar geniş bir yelpazeye sahip olduğunu dile ge­tirdi. Tanrıverdi, 4. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali’nin şehir için büyük değer taşıdığını belirterek, festivalin Bursa dışın­dan gelen misafirlere şehrin yö­resel lezzetlerini tek bir bölgede tatma fırsatı sunduğunu ve şehri tanımalarına vesile olacağını söy­ledi. Bursa Büyükşehir Belediye­si’nin bu tür etkinliklere verdiği destek için de teşekkür eden Tan­rıverdi, festivalin Bursa’nın gast­ronomi ve turizm anlamında ulus­lararası alanda tanıtılmasına kat­kı sağladığını vurguladı.

“Yerel esnaf geleneğini tanıtımda kullanıyoruz”

Bahadır Tanrıverdi, dernek ola­rak Bursa’nın esnaf geleneğini ve köklü markalarını öne çıkardık­larını ifade etti. Dededen toruna geçen iki veya üç kuşaklık işlet­melerin güçlü bir yapı oluşturdu­ğunu belirten Tanrıverdi, “Bursa dışından gelen misafirlerimize iş­letmelerimizde ne kadar kurum­sal gözüksek de bir o kadar esnaf anlayışıyla birebir ilgileniyoruz” dedi. Yerel festivallere destek ver­diklerini, yurtdışı fuar ziyaretle­ri yaptıklarını, B2B görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve mutfak kültürünü yerel, ulusal ve sosyal medyada anlattıklarını söyledi. Tanrıverdi, yurtdışından gelen turistlere ürünlerin hazırlanışın­dan sunumuna kadar tüm süreci detaylı şekilde aktardıklarını da ifade etti.

“Ulusal ve uluslararası iş birlikleri için fırsat”

Bahadır Tanrıverdi, dernek olarak Bursa Büyükşehir Bele­diyesi’nin paydaşı olduklarını ve gastronomi ile turizm anlamında yapılan tüm etkinliklerde yer al­dıklarını açıkladı. Festivalin yerel şefler ve gastronomi profesyonel­leri ile ulusal bağlantılar kurmak için fırsat sunduğunu belirten Tanrıverdi, 26-28 Eylül’de düzen­lenecek festivalde ulusal şeflerin yerel şeflerle bir araya gelerek çe­şitli kültürel yemekler hazırlaya­cağını ve böylece kültürel yemek­leri global bir platforma taşıyacak bir köprü oluşacağını ifade etti.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
Çok Okunanlar