Ukrayna ve Türkiye ortak İHA üretecek

KERİM ÜLKER

Azerbaycan’ın Karabağ’ı tekrar geri alma sürecinde yıldızı parlayan, Bayraktar, Ukrayna Savunması’nda da gündem olmaya devam ediyor. Adına şarkılar yazılan Baykar’ın ürettiği Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı’nın (SİHA) ardından bu kez TUSAŞ’ın ürettiği Anka Ukrayna’da günün konusu oldu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenskiy’nin Danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Aleksey Arestoviç, Türkiye ile birlikte ortak olarak İHA ve SİHA üretimi konusunda mutabık kalındığını açıkladı. Arestoviç, yeni nesil İHA ve SİHA’ların Başkent Kiev’e yakın bir yerleşimde üretileceğini söyledi. Ukrayna Devlet Kanalı 1+1’e açıklamalarda bulunan Arestoviç, “İki ülke ortak olarak Anka İHA-SİHA ve yeni nesil jet İHA’ları üreteceğiz. Yıl sonuna kadar havalarda olacak” dedi.

FÜZELERİ ROKETSAN’DAN

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA'nın silahlı versiyonu Roketsan’ın ürettiği Cirit, Umtaş gibi füzelerle donatılmış durumda. Kanat açıklığı 18 metre olan Anka, 350 kilogram yararlı yük taşıma kapasitesine sahip. Sentetik aralıklı radar, hassas silahlar ve uydu iletişimiyle modüler bir platforma dönüşen Anka’yı Kazakistan, Tunus gibi ülkeler kullanıyor. Türk İHA ve SİHA’larına yönelik talep son dönemde büyük artış göstermişti. Son olarak geçtiğimiz haftalarda Sırbistan, Slovakya gibi Avrupa ülkeleri de Baykar Makine tarafından üretilen Bayraktar’ı filosuna katmak için talepte bulunmuştu.

RUS ORDUSU ESİR ALMIYOR, İNFAZ EDİYOR

Öte yandan Ukrayna’nın kuzeyinden çekilerek güney ve doğu eksenine savaşı kaydıran Rus Ordusu, hedeflendiği ilerlemeyi kaydedemedi. Moskova Gemisi’nin Ukrayna güçleri tarafından vurularak batmasının ardından hava saldırılarını artıran Kremlin Rejimi, cephede de yeni bir taktiğe gitme kararı aldı. Tutsak almayan Rus Ordusu, Kharkiv Bölgesi’nde gözaltına aldığı Ukraynalı asker ve direnişçileri infaz etmesi uluslararası basında da yer aldı. Yaşları 50 ve üzerinde olan esir Ukraynalı yerel güçlerin ellerinin bağlanarak tek kurşunla öldürüldüğü ortaya çıktı. Ukrayna yerel medyası, 1939 yılında Stalin’in emriyle 20 binden fazla Polonyalı sivil ve askerin tek kurşunla infaz edildiği Katyn Katliamı’na benzer görüntülerin ortaya çıktığını aktardı.