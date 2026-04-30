Ulaşım hatları ‘değer’ haritasını değiştiriyor
Ulaşım alanında 2,3 trilyon liralık yatırım portföyü bulunurken, son yıllarda yüksek hızlı tren, metro, çevre yolu ve lojistik merkez yatırımları, şehirlerin ekonomik değerini de katlıyor. Son üç yılda demiryolu projesinin etkisiyle Osmaniye Merkez’de değer artışı yüzde 284, Mersin Akdeniz’de yüzde 283 arttı. Şehir ve Bölge Plancısı Dr. Müberra Oflaz, “Hat nereye giderse değer oraya akar. İstasyona 5 dakika ile 15 dakika mesafedeki konut arasında yüzde 20–40 fiyat farkı yaşanır” dedi.
Hamide HANGÜL
Sanayi yatırımlarının son dönemde Anadolu’ya kaymaya başlarken, hızlı gelişen ulaşım alt yapı yatırımları da kentlerde ve konutlarda değer artışını da beraberinde getiriyor. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 4 bin 164 kilometrelik yeni demiryolu hattının devam ettiğini, 2026’da birçok projenin tamamlanacağını açıkladı.
Ulaştırma alanında ise şu anda 2 binden fazla proje ve yaklaşık 2,3 trilyon liralık yatırım portföyü bulunuyor. Söz konusu ulaştırma yatırımları, konut fiyatlarından yatırım tercihlerine kadar kentlerin ekonomik değerini de artırıyor. Demir yolu hattının geçtiği bazı şehirlerin ilçelerinde değer artışı adeta katlandı. Buna göre, son üç yılda demiryolu projesinin etkisiyle Şahinbey’de değer artışı yüzde 163,6, Osmaniye Merkez’de yüzde 284, Mersin Akdeniz’de yüzde 283 artış gösterdi.
“Sessiz ama hızlı fiyat sıçramalarını getiriyor”
Yeni ulaşım projelerinin kentleri yeniden fiyatladığına dikkat çeken Şehir ve Bölge Plancısı Dr. Müberra Oflaz, “Hat nereye giderse değer oraya akar. Bir istasyonun yeri, bir hattın güzergâhı ya da bir bağlantı yolunun açılması, emlak piyasasında sessiz ama hızlı fiyat sıçramalarını beraberinde getiriyor. Mülk sahiplerinin hem yeni yatırımları hem de mevcut yatırımlarının durumu açısından bu yatırımları dikkatle takip etmesinde fayda var” değerlendirmesi yaptı.
Eskiden bir kentin değerinin, merkeze yakınlık, manzara ya da sosyal donatılarla ölçüldüğünü anımsatan Oflaz, “Bugün ise bir istasyonun yeri, bir hattın geçeceği güzergâh ya da bir lojistik merkezin ilanı, o kentin emlak piyasasında sessiz ama hızlı bir fiyat sıçraması yaratıyor. Metrodan hızlı trene, çevre yollarından lojistik merkezlere kadar uzanan yeni ulaştırma yatırımları, kentleri yalnızca erişilebilir kılmıyor; aynı zamanda yeniden fiyatlıyor” ifadelerini kullandı.
“Yeni bir çekim alanı oluşturur”
Yüksek hızlı tren projeleri, özellikle Ankara merkezli hatlarda, Anadolu kentlerinin kaderini değiştirdiğini ifade eden Dr. Oflaz, "Konutun yatırım değil, yaşam tercihi olarak seçilmesini sağlar. Bunun sonucunda gar çevresinde yeni konut projeleri, otel, ofis ve karma kullanım alanı projeler, kent merkezinden bağımsız yeni bir çekim odağı gözleriz” dedi.
Konutta %40’a kadar mesafe farkı
Ulaşım yatırımlarının, teknik bir altyapı hamlesi değil; aynı zamanda mekânsal bir karar olduğunu dile getiren Dr. Oflaz, “Çünkü her yeni hat, kent merkezinin ağırlık noktasını kaydırır, bazı mahalleleri avantajlı, bazılarını görece geride bırakır. Konut, ticaret ve sanayi fonksiyonlarını yeniden dağıtır. Bu yüzden ulaşım projeleri açıklandığı anda, henüz kazma vurulmadan bile arsa ve konut fiyatları hareketlenir” değerlendirmesinde bulundu.
Metro ve tramvay projelerinin, özellikle büyükşehirlerde mikro ölçekte fiyatlama getirdiğinin altını çizen Oflaz, “İstasyon çevresi etki alanı tabirini kullanırız. Bu etki alanı nedeniyle, aynı mahallede, istasyona 5 dakika mesafedeki konut ile 15 dakika mesafedeki konut arasında yüzde 20–40’a varan fiyat farkları yaşanır. Kiralık piyasasında daha hızlı doluluk oranları olur, küçük ticari birimlerde (kafe, ofis, sağlık) yoğunlaşma gözlenir” dedi.
Karayolu ve Otoyol
Türkiye'nin ulaşım yatırımlarından bazıları:
-Antalya – Alanya Otoyolu
-Ankara – Kırıkkale – Delice Otoyolu
-Nakkaş – Başakşehir Otoyolu
-Akdeniz Sahil Yolu
(Antalya – Mersin)