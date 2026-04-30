Ulaşım hatları ‘değer’ haritasını değiştiriyor

Hamide HANGÜL

Sanayi yatırımlarının son dönemde Anadolu’ya kaymaya başlarken, hızlı gelişen ulaşım alt yapı yatırım­ları da kentlerde ve konutlarda değer artışını da beraberinde getiriyor. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, ülke gene­linde 4 bin 164 kilometrelik ye­ni demiryolu hattının devam ettiğini, 2026’da birçok proje­nin tamamlanacağını açıkladı.

Ulaştırma alanında ise şu an­da 2 binden fazla proje ve yak­laşık 2,3 trilyon liralık yatırım portföyü bulunuyor. Söz konu­su ulaştırma yatırımları, konut fiyatlarından yatırım tercihle­rine kadar kentlerin ekonomik değerini de artırıyor. Demir yo­lu hattının geçtiği bazı şehirle­rin ilçelerinde değer artışı ade­ta katlandı. Buna göre, son üç yılda demiryolu projesinin et­kisiyle Şahinbey’de değer artı­şı yüzde 163,6, Osmaniye Mer­kez’de yüzde 284, Mersin Akde­niz’de yüzde 283 artış gösterdi.

“Sessiz ama hızlı fiyat sıçramalarını getiriyor”

Yeni ulaşım projelerinin kentleri yeniden fiyatladığı­na dikkat çeken Şehir ve Böl­ge Plancısı Dr. Müberra Oflaz, “Hat nereye giderse değer ora­ya akar. Bir istasyonun yeri, bir hattın güzergâhı ya da bir bağ­lantı yolunun açılması, emlak piyasasında sessiz ama hızlı fi­yat sıçramalarını beraberin­de getiriyor. Mülk sahipleri­nin hem yeni yatırımları hem de mevcut yatırımlarının du­rumu açısından bu yatırımla­rı dikkatle takip etmesinde fay­da var” değerlendirmesi yaptı.

Eskiden bir kentin değerinin, merkeze yakınlık, manzara ya da sosyal donatılarla ölçüldü­ğünü anımsatan Oflaz, “Bugün ise bir istasyonun yeri, bir hat­tın geçeceği güzergâh ya da bir lojistik merkezin ilanı, o ken­tin emlak piyasasında sessiz ama hızlı bir fiyat sıçraması yaratıyor. Metrodan hızlı tre­ne, çevre yollarından lojistik merkezlere kadar uzanan yeni ulaştırma yatırımları, kentle­ri yalnızca erişilebilir kılmıyor; aynı zamanda yeniden fiyatlı­yor” ifadelerini kullandı.

“Yeni bir çekim alanı oluşturur”

Yüksek hızlı tren projeleri, özellikle Ankara merkezli hat­larda, Anadolu kentlerinin ka­derini değiştirdiğini ifade eden Dr. Oflaz, "Konutun yatırım değil, yaşam tercihi olarak se­çilmesini sağlar. Bunun sonu­cunda gar çevresinde yeni ko­nut projeleri, otel, ofis ve kar­ma kullanım alanı projeler, kent merkezinden bağımsız yeni bir çekim odağı gözleriz” dedi.

Konutta %40’a kadar mesafe farkı

Ulaşım yatırımlarının, teknik bir altyapı hamlesi değil; aynı zamanda mekânsal bir karar olduğunu dile getiren Dr. Oflaz, “Çünkü her yeni hat, kent merkezinin ağırlık noktasını kaydırır, bazı mahalleleri avantajlı, bazılarını görece geride bırakır. Konut, ticaret ve sanayi fonksiyonlarını yeniden dağıtır. Bu yüzden ulaşım projeleri açıklandığı anda, henüz kazma vurulmadan bile arsa ve konut fiyatları hareketlenir” değerlendirmesinde bulundu.

Metro ve tramvay projelerinin, özellikle büyükşehirlerde mikro ölçekte fiyatlama getirdiğinin altını çizen Oflaz, “İstasyon çevresi etki alanı tabirini kullanırız. Bu etki alanı nedeniyle, aynı mahallede, istasyona 5 dakika mesafedeki konut ile 15 dakika mesafedeki konut arasında yüzde 20–40’a varan fiyat farkları yaşanır. Kiralık piyasasında daha hızlı doluluk oranları olur, küçük ticari birimlerde (kafe, ofis, sağlık) yoğunlaşma gözlenir” dedi.

Karayolu ve Otoyol

Türkiye'nin ulaşım yatırımlarından bazıları:

-Antalya – Alanya Otoyolu

-Ankara – Kırıkkale – Delice Otoyolu

-Nakkaş – Başakşehir Otoyolu

-Akdeniz Sahil Yolu

(Antalya – Mersin)