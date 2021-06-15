Ulaşımda yeni trend: Elektrikli scooter

Selenay YAĞCI

Pandemi etkisiyle hızlanan değişim, pek çok yeni ihtiyacı da beraberinde getirdi. Toplu taşıma araçları yerine kendi taşıtlarını kullanmaya başlayanların sayısı artıyor. Mastercard’ın analizine göre dijital ödemelerde en büyük artışı, ortak kullanıma sunulmuş elektrikli scooter sağlayıcıları gösterdi. e-scooter’ların genç kitlenin tüketim alışkanlığı haline geldiği görülüyor.

Mesafeye göre ücretlendirilen kurumsal firmaların sunduğu e-scooter’ların yanı sıra bireysel e-scooter kullanıcılarının sayısı da hızla artıyor. Bu yaz elektrikli scooter satışlarının yüzde 100 artması bekleniyor. Küresel elektrikli scooter pazar büyüklüğünün 2030’a kadar yüzde 7,7'lik büyüme ile 41,98 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Scooter talebinin 2019-2020 ve 2021 yılı ilk çeyreğinde benzer seviyelerde devam ettiğini ifade eden Teknosa Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Doğa Oran, pandemiye rağmen satışların aynı seyirde ilerlemesinin önemli bir potansiyele de işaret ettiğini vurguladı. Havaların ısınması ve yasakların kademeli olarak kalkmasıyla haziran itibarıyla hareketlilik beklediklerini kaydeden Oran, 2019 ve 2020’nin aynı dönemlerine göre yüzde 100 artış beklediklerini söyledi. Oran, satışların havaların ısınmasına paralel olarak artmaya başladığını ve yazın en yüksek seviyeye ulaştığını da ekledi.

Elektriklisi, geleneksel bisikletin payını alabilir

e-scooter’larda özellikle ilgi gösterilen iki çeşit olduğunu dile getiren Oran, “Hoverboardlar kimilerinin kendinden dengeli kaykay olarak da tanımladığı iki tekerlekli araç. Elektrikli kick scooterlar da hem hafif hem katlanabilme özellikleriyle tercihlerde öne çıkıyor. Bu ürünlere ilgi sürmekle birlikte kısa vadede bisikletin yerini alacağını öngörmüyoruz. Bir başka trend ürün olan elektrikli bisikletler, ulaşım amacıyla bisiklet kullananların tercihleri ile geleneksel bisiklet pazarından pay almaya başlayabilir.”

2020'de 3 kat artış yaşandı

GittiGidiyor CCO'su Bülent Elçin de "Scooter satışları 2020’de yaklaşık 3 kat arttı. Bunda; sosyal mesafeyi azaltmak için alternatif seyahat araçlarına eğilimin de etkisi oldu. Aslında en çok çocuk scooterları tercih ediliyor. Baharda açık havada daha çok vakit geçirilmesi, okulların tatil dönemine yaklaşması sebebiyle bir hareketlilik yaşanıyor. Nisan-Mayıs aylarında geçen yılın aynı dönemine oranla satışlarda 8 kat artış var. Bunun dışında her yıl karne döneminde satışlarda artış yaşanıyor, aynı artış bu yıl da yaşanacak" diye konuştu.

Pazar her geçen gün büyüyor

Evde kalanların, kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte elektrikli scooter’lara sarıldığını ifade eden MediaMarkt Türkiye Satınalmadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CPO) Faruk Kocabaş, “Pazar her geçen gün büyüyor. 2020’de 30 bin civarı e-scooter satılmıştı. Bu yılki beklenti 50 bin adet. Scooter modellerinde en çok giriş seviyesi denilen 250W’lık modeller tercih ediliyor. Hazirandan başlayıp ekime kadar satış artışı bekliyoruz” dedi.

Teknik özellikleriyle öne çıkıyor

Elektrikli scooterlar yeni teknolojiler geliştirçe daha da ilgi çekiyor. Ağırlıkları 12,5 kilodan başlarken maksimum hız limitleri modellere göre farklılık gösteriyor. E-scooterların taşıma kapasitesi 100 ve 120 kilo arasında değişkenlik gösterirken cihazlar, tekerlek ve fren sistemleri ile de birbirlerinden ayrılıyor.