“Ülkenin birinci sorunu ekonomi değil Güneydoğu”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, Türkiye’nin birinci sorununun ekonomi olmadığı, Güneydoğu sorunu olduğunu söyledi.
Hayati ARIGAN
Yeni hazırlanan yapı denetim kanununu da eleştiren eski bakan, müteahhitlerin haraç vermek zorunda bırakıldığını ileri sürdü. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER), sektör paydaşlarını geleneksel AYİDER İnşaat Zirvesi ve Fuarı’nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, başta müteahhitlik olmak üzere sektörde yaşanan sorunlara değindi. Bayraktar, “23 yaşında müteahhitlik şirketi kurdum. 18 sene devlette görev yaptım.
Ülkemizin birinci sorunu ekonomi değil, Güneydoğu meselesidir. Hiç kimse onu oraya buraya çekmesin. İkinci problem ise ahlak erozyonu. Üçüncü problem ise kentsel dönüşüm. 11 vilayetimizde 50 binin üzerinde insanımız rahmetli oldu. Ortalıkta bir şey yok, ekonomimiz de yüzde 1.5 küçüldü” dedi. Depremde zarar görmemesi gereken binaların sorumluluğunun inşaat mühendisleri ve müteahhitlerin işi olduğunu vurgulayan Bayraktar, kentsel dönüşüme örnek olarak gösterilen Fikirtepe’nin Türkiye'deki kentsel dönüşümün önünü tıkadığını söyledi.
Kentsel dönüşüm insanların canını kurtarmaya yönelik bir adım olması gerektiğine dikkat çeken Bayraktar, “Bugün biz yılda 80-100 milyar dolar açık veriyorsak, büyük bir bölümünü de enerjiden veriyorsak ve enerjinin de büyük bir bölümü binalarda kullanılıyorsa; tabii ki planlarımız daha iyi olacak” dedi. Belediye başkanlarına da büyük sorumluluk düştüğünü ifade eden Bayraktar, “Siyaset yapın ama katiyen politize olmayın. Belediye başkanları kentsel dönüşümde lütfen siyaset yapmasınlar” diye konuştu.
“Yanlış kentsel dönüşüm iklimi de değiştiriyor”
AYİDER Başkanı Hakan Şişik, yanlış kentsel dönüşümün şehirlerin iklimini dahi değiştirdiğini söyledi. Şişik, “Şu anda hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafında plan değişiklikleri kısmında hummalı bir çalışma yapılıyor. Yapı denetim kanununda bizleri çok büyük sıkıntıya sokan maddeler var. Çıkmalarla ilgili yasaklar bizleri oldukça engelliyor. Kentsel dönüşüm, yeşil alanların olduğu alan yenilenmesidir ve Fikirtepe kentsel dönüşümün kötü bir örneğidir. Bu kadar katlı yüksek binalarla sadece insan yoğunluğu artmıyor, aynı zamanda iklim değişikliğine de sebep oluyor” dedi.