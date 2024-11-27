“Ülkenin birinci sorunu ekonomi değil Güneydoğu”

Hayati ARIGAN

Yeni hazırlanan yapı denetim kanununu da eleş­tiren eski bakan, müteahhitlerin haraç vermek zorunda bırakıldı­ğını ileri sürdü. Anadolu Yaka­sı İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER), sektör paydaşlarını geleneksel AYİDER İnşaat Zir­vesi ve Fuarı’nda konuşan Çev­re, Şehircilik ve İklim Değişik­liği eski Bakanı Erdoğan Bay­raktar, başta müteahhitlik olmak üzere sektörde yaşanan sorunla­ra değindi. Bayraktar, “23 yaşın­da müteahhitlik şirketi kurdum. 18 sene devlette görev yaptım.

Ülkemizin birinci sorunu eko­nomi değil, Güneydoğu mesele­sidir. Hiç kimse onu oraya bura­ya çekmesin. İkinci problem ise ahlak erozyonu. Üçüncü prob­lem ise kentsel dönüşüm. 11 vi­layetimizde 50 binin üzerinde insanımız rahmetli oldu. Orta­lıkta bir şey yok, ekonomimiz de yüzde 1.5 küçüldü” dedi. Dep­remde zarar görmemesi gere­ken binaların sorumluluğunun inşaat mühendisleri ve müteah­hitlerin işi olduğunu vurgulayan Bayraktar, kentsel dönüşüme örnek olarak gösterilen Fikirte­pe’nin Türkiye'deki kentsel dö­nüşümün önünü tıkadığını söy­ledi.

Kentsel dönüşüm insanla­rın canını kurtarmaya yönelik bir adım olması gerektiğine dik­kat çeken Bayraktar, “Bugün biz yılda 80-100 milyar dolar açık veriyorsak, büyük bir bölümü­nü de enerjiden veriyorsak ve enerjinin de büyük bir bölümü binalarda kullanılıyorsa; tabii ki planlarımız daha iyi olacak” de­di. Belediye başkanlarına da bü­yük sorumluluk düştüğünü ifade eden Bayraktar, “Siyaset yapın ama katiyen politize olmayın. Belediye başkanları kentsel dö­nüşümde lütfen siyaset yapma­sınlar” diye konuştu.

“Yanlış kentsel dönüşüm iklimi de değiştiriyor”

AYİDER Başkanı Hakan Şişik, yanlış kentsel dönüşümün şehirlerin iklimini dahi değiştirdiğini söyledi. Şişik, “Şu anda hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafında plan değişiklikleri kısmında hummalı bir çalışma yapılıyor. Yapı denetim kanununda bizleri çok büyük sıkıntıya sokan maddeler var. Çıkmalarla ilgili yasaklar bizleri oldukça engelliyor. Kentsel dönüşüm, yeşil alanların olduğu alan yenilenmesidir ve Fikirtepe kentsel dönüşümün kötü bir örneğidir. Bu kadar katlı yüksek binalarla sadece insan yoğunluğu artmıyor, aynı zamanda iklim değişikliğine de sebep oluyor” dedi.