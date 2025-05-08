“Ülkenin yatırım yapılabilir hale gelmesi gerekiyor”
GEN Türkiye tarafından organize edilen, büyüme aşamasına geçmiş ve ölçeklenme sürecine başlamış ‘Scale-up’ girişimler için tasarlanan GENUp Hızlandırma Programı, düzenlenen lansmanla tanıtıldı.
Sevilay ÇOBAN
Yatırım almış, globalleşme vizyonu olan, büyüme sürecine girmiş girişimlerin ihtiyaç duyduğu stratejik bilgi ve iş bağlantılarına erişimi sağlamak amacıyla tasarlanan programın lansmanında jüri tarafından seçilen 8 Scale-up ekibi açıklandı.
"Scale-up girişimlere özel programların sayısı sınırlı"
GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, Türkiye girişimcilik ekosisteminde erken aşama girişim desteklerine odaklı birçok program bulunduğuna işaret ederek, ölçeklenme (scale-up) aşamasına ulaşan girişimlere özel kurgulanmış destek yapılarının oldukça sınırlı olduğunu belirtti. Programla küresel vizyon taşıyan girişimlere yalnızca mentorluk ve eğitim sunmakla kalmayacaklarını kaydeden Aydın, “Hızlandırma programını benzersiz kılan en önemli unsur, GEN Türkiye üyelerinin doğrudan birebir mentorluk süreçlerine dahil olması. Bu eğitim ve oturumların ardından 6 aylık periyotlarda girişimlerin elde ettikleri metrikleri de yakından takip edeceğiz” dedi.
Mevcut girişim hızlandırma programlarında benzer girişimlerin yer almasına ilişkin de konuşan Aydın, "Bunun nedeni yeni bir 'yemeksepeti'ni 15 yılda değil de 5 yılda yapmak olabilir. Bazı girişimler farklı farklı programlara yayılıyorlar kendi işlerini yapmaktansa ona zaman ayırıyorlar" diye konuştu.
Programdan beklenen somut çıktılar hakkında bilgi veren GEN Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Tal Garih ise “Program sonunda girişimcilerin yatırım turlarını hızlandırabileceklerini düşünüyoruz” ifadesini kullandı.
80 saatlik mentorluk oturumları
Programa; 500 bin ile 1 milyon dolar aralığında yatırım turuna çıkmış, 5 ya da üzeri çalışanı bulunan, küreselleşme projeksiyonu olan ve yurt dışına satış yapan veya şirketleşmiş ekipler başvuruda bulunabiliyor. Her ekibe GEN Türkiye üyeleri tarafından toplamda 10 saatlik birebir mentorluk desteği de sağlanacak. 80 saatlik mentorluk oturumları sonrasında girişimciler, Case Studio adı verilen özel oturumlarda bir araya gelecek.
“Türkiye'de tescillenmemiş en az 5-6 unicorn var"
Mevcut Aydın, Türkiye’nin unicorn çıkarma potansiyeline ilişkin soruya, “Unicorn söylemi bir etiket gibi oldu. Şu anda unicorn olan ama tescillenmemiş en az 5-6 unicorn var. Özellikle oyun sektöründe ve fintek de var. Dünya ölçeğine gelmemiz için ise ülkenin yatırım yapılabilir hale gelmesi gerekiyor. Orada daha farklı adımlar atılması gerekiyor. Son dönemlerde oralarda sıkıntılar var” yanıtını verdi.