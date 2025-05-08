“Ülkenin yatırım yapılabilir hale gelmesi gerekiyor”

Sevilay ÇOBAN

Yatı­rım almış, globalleşme viz­yonu olan, büyüme süreci­ne girmiş girişimlerin ihti­yaç duyduğu stratejik bilgi ve iş bağlantılarına erişimi sağlamak amacıyla tasarla­nan programın lansmanın­da jüri tarafından seçilen 8 Scale-up ekibi açıklandı.

"Scale-up girişimlere özel programların sayısı sınırlı"

GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ay­dın, Türkiye girişimcilik ekosisteminde erken aşama girişim desteklerine odak­lı birçok program bulundu­ğuna işaret ederek, ölçek­lenme (scale-up) aşamasına ulaşan girişimlere özel kur­gulanmış destek yapılarının oldukça sınırlı olduğunu be­lirtti. Programla küresel viz­yon taşıyan girişimlere yal­nızca mentorluk ve eğitim sunmakla kalmayacakları­nı kaydeden Aydın, “Hızlan­dırma programını benzersiz kılan en önemli unsur, GEN Türkiye üyelerinin doğru­dan birebir mentorluk sü­reçlerine dahil olması. Bu eğitim ve oturumların ar­dından 6 aylık periyotlarda girişimlerin elde ettikleri metrikleri de yakından ta­kip edeceğiz” dedi.

Mevcut girişim hızlan­dırma programlarında ben­zer girişimlerin yer alması­na ilişkin de konuşan Aydın, "Bunun nedeni yeni bir 'ye­meksepeti'ni 15 yılda değil de 5 yılda yapmak olabilir. Bazı girişimler farklı fark­lı programlara yayılıyorlar kendi işlerini yapmaktansa ona zaman ayırıyorlar" diye konuştu.

Programdan beklenen somut çıktılar hakkın­da bilgi veren GEN Türki­ye Yönetim Kurulu Üyesi Tal Garih ise “Program so­nunda girişimcilerin yatı­rım turlarını hızlandırabi­leceklerini düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

80 saatlik mentorluk oturumları

Programa; 500 bin ile 1 milyon dolar aralığında ya­tırım turuna çıkmış, 5 ya da üzeri çalışanı bulunan, kü­reselleşme projeksiyonu olan ve yurt dışına satış ya­pan veya şirketleşmiş ekip­ler başvuruda bulunabili­yor. Her ekibe GEN Türkiye üyeleri tarafından toplam­da 10 saatlik birebir men­torluk desteği de sağlana­cak. 80 saatlik mentorluk oturumları sonrasında gi­rişimciler, Case Studio adı verilen özel oturumlarda bir araya gelecek.

“Türkiye'de tescillenmemiş en az 5-6 unicorn var"

Mevcut Aydın, Türkiye’nin unicorn çıkarma potansiyeline ilişkin soruya, “Unicorn söylemi bir etiket gibi oldu. Şu anda unicorn olan ama tescillenmemiş en az 5-6 unicorn var. Özellikle oyun sektöründe ve fintek de var. Dünya ölçeğine gelmemiz için ise ülkenin yatırım yapılabilir hale gelmesi gerekiyor. Orada daha farklı adımlar atılması gerekiyor. Son dönemlerde oralarda sıkıntılar var” yanıtını verdi.